Apple Ekran Değişimi Yapabileceğiniz Yerler

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Apple ekran değişimi yapılabilmesi için ilk gelen yerlerin başında apple mağazaları gelmektedir. Apple mağazaların verdiği teknik servis hizmetinden bazen yararlanamadığınız olur. Mesele yurtdışından gelen iphone ve ipad modellerinin bazılarına ( ülkeden ülkeye üretimler garanti kapsamları ) ücret kapsamında bile hizmet vermemektedir.

Yeni çıkan model iphone cep telefonlarının arka bölümünün cam olmasından kaynaklı kullanıcı hatalarının olduğu durumda, arka cam değişimi yerini telefonun yenisi ile değiştirmeyi ve bu işlemi yapmak içinde hemen hemen bir telefon ücreti kadar servis ücreti çıkartılıyor.

Keza bu durum şarj soketi arızası gibi ufak görülen bir arıza durumunda da bu şekilde ilerliyor.

Apple Yetkili Servis Yerine Özel Apple Servisleri Tercih Ediliyor.

Apple yetkili servislerinde ücretli bir şekilde alınamayan hizmet ve onarım seçeneklerinde, güvenilir bir özel servis bulmanız gerekmektedir.

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İstanbul Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında apple ekran değişimi ve diğer onarım seçenekleri ile hizmet veren CitrusMobil firması, yapılan parça değişimi ve onarım hizmetlerinde kendi bünyesinde 180 gün garanti vermektedir.

iPhone Ekran Değişimi Fiyatları

iphone ekran değişimi fiyatları ve verdikleri hizmetleri konusunda bir hayli iddialı olan CitrusMobil firmasında orijinal muadili ekran değişimi ve orijinal ekran değişim hizmeti verilmektedir.

Birçok cep telefonu teknik servisinde yapılamayan iphone ön cam değişimi işlemini de profesyonel olarak ve hatasız bir şekilde yapmaktadır.

iPad Ekran Değişimi Fiyatları

iPad ekran değişimi ve Ön cam değişimi profesyonel olarak yapılması gerekmektedir. Ekranın büyüklüğü ve işçiliği açısından arızalı parçaların sökülmesi kadar montajı da çok önemlidir. Bu sebepler her yerde güvenerek yaptırmak biraz zor olmaktadır.

iPad ön cam değişimi dokunmatik sorununu da bir çok modelde gidermektedir. Eğer ipad tabletinizde dokunmatik sorunu var ise belki sadece ön cam değişimi yaparak sorunu çok ucuza tamir ettirmiş olabilirsiniz. iPad ekran değişimi ile detaylı bilgileri almak için firmanın web sitesinden daha detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Bakınız: https://www.citrusmobil.com

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