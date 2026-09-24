Apple, ekransız fitness takip cihazı geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Apple, akıllı saatlerin sunduğu bildirim, uygulama ve medya kontrolü gibi özelliklerden uzaklaşarak yalnızca sağlık ve fitness takibine odaklanan yeni bir giyilebilir cihaz geliştirmeyi değerlendiriyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, ekransız fitness takip cihazıyla Whoop ve Google’ın yeni Fitbit Air gibi minimalist sağlık takip ürünlerine rakip olmayı hedefliyor.

Apple Watch’tan farklı bir kullanım deneyimi

Geliştirme aşamasındaki cihazın, Apple Watch’ta bulunan geleneksel cam ekran yerine esnek bir kumaş kayış ve sensörlerle donatılmış bir bilgi işlem modülü kullanacağı belirtiliyor. Bu tasarım sayesinde kullanıcıların ekranla sürekli etkileşime girmeden sağlık verilerini takip edebilmesi amaçlanıyor.

Cihazın temel odağında, kesintisiz biyometrik ölçümler bulunacak. Kalp atış hızı, uyku, toparlanma ve genel sağlık durumu gibi verilerin takip edilmesi beklenirken bildirimler, medya kontrolleri ve uygulama ekosistemi gibi akıllı saat özelliklerinin projede yer almayabileceği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, sağlık verilerini takip etmek isteyen ancak akıllı saatlerin sürekli dikkat dağıtmasından kaçınan kullanıcıları hedefliyor.

Proje Tim Cook ve Eddy Cue tarafından destekleniyor

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ve hizmetlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue projeye doğrudan destek veriyor. Cue’nun geçen yıl Apple’ın sağlık bölümünün yönetimini üstlenmesinin ardından şirketin sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalarını daha sade ve kullanıcı dostu çözümlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

Cihazın geliştirilmesinde Apple’ın Vision donanım ekibinden mühendislerin de görev aldığı bildiriliyor. Bu durum, şirketin giyilebilir ürünler alanındaki donanım çalışmalarını genişletme çabasına işaret ediyor.

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Apple, ekransız fitness takip cihazı henüz kesinleşmemiş olsa da sağlık takibi alanındaki bazı özellikleri mevcut ürünlerine taşımaya başladı. Şirketin Sağlık uygulaması ve yeni Apple Watch modellerinde günlük hazır olma skorları, biyolojik yaş tahminleri ve geliştirilmiş sürekli kalp atış hızı takibi gibi Whoop tarzı ölçümler yer alıyor.

Apple’ın akıllı saat pazarındaki güçlü konumuna rağmen Whoop ve Oura gibi sağlık odaklı giyilebilir cihazlara olan ilginin artması, şirketi farklı ürün kategorilerini değerlendirmeye yöneltiyor.

Apple’ın yeni cihazı ne zaman çıkacak?

Apple’ın ekransız fitness takip cihazı henüz erken prototip aşamasında bulunuyor. Şirketin cihazı ticari olarak piyasaya sürüp sürmeyeceğine dair kesin bir karar vermediği aktarılıyor. Projenin mevcut durumuna göre ürünün 2028’den önce satışa çıkması beklenmiyor.

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