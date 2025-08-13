Giriş
    Apple, Elon Musk’ın “ChatGPT’yi kayırma” iddialarına cevap verdi

    Apple, Elon Musk'ın App Store'un OpenAI’ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT’yi kayırdığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Şirket, App Store'un “adil ve önyargısız” olduğunu söyledi.

    Apple, Elon Musk’ın “ChatGPT’yi kayırma” iddialarına cevap verdi Tam Boyutta Gör
    Apple, Elon Musk’ın App Store sıralamalarında OpenAI’a öncelik tanıdığı ve diğer yapay zeka şirketlerinin öne çıkmasının engellendiği yönündeki iddialarını reddetti. Şirket, App Store’un “adil ve önyargısız” bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Apple, binlerce uygulamanın objektif kriterlere göre seçilen listeler aracılığıyla sunulduğunu açıkladı. Ayrıca amaçlarının hem kullanıcılara güvenli bir keşif ortamı sunmak hem de geliştiricilere uygulamalarını görünür kılacak fırsatlar yaratmak olduğu ifade edildi.

    Apple iddiaları reddetti, Musk ve Sam tartıştı

    Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda Apple’ı “açık tekelcilik ihlali” ile suçlayarak “derhal yasal işlem başlatacağını” açıkladı. Ayrı bir mesajında ise Apple’a, neden X veya kendi geliştirdiği yapay zekâ asistanı Grok’u ‘Must Have’ listesine almadığını sordu. X’in “dünyanın bir numaralı haber uygulaması” olduğunu, Grok’un ise tüm uygulamalar arasında beşinci sırada yer aldığını savundu. Musk, Apple’a “Siyaset mi yapıyorsunuz? Neler oluyor?” diye seslendi.

    Öte yandan Musk’ın iddialarına herhangi bir kanıt sunmadığı dikkat çekti. Ayrıca Musk’ın X gönderisine gelen topluluk notunda App Store’da Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in ocak ayında ChatGPT’yi geride bırakarak ücretsiz uygulamalar sıralamasında zirveye çıktığı, Hindistan’da ise Perplexity’nin temmuz ayında genel sıralamada bir numaraya ulaştığı hatırlatıldı.

    Bu örnekler, Apple ile OpenAI’ın iş birliğinin ardından bile farklı yapay zeka uygulamalarının üst sıralara çıkabildiğini gösteriyor.

    OpenAI CEO’su Sam Altman da Musk’ın suçlamalarına yanıt vererek bunun “olağanüstü bir iddia” olduğunu söyledi. Altman, Musk’ın X’i kendi çıkarları ve şirketleri lehine manipüle ettiği, rakiplerini ve hoşlanmadığı kişileri dezavantajlı duruma soktuğu yönünde iddialar duyduğunu ifade etti. Musk ise buna, “Scam Altman, nefes almak kadar kolay yalan söyler” diyerek karşılık verdi.

    Açıkçası iki ismin atışmalarını takip etmek hem ilginç hem de keyifliydi. Bir noktada Musk, Altman’ın söylemlerine yanıt vererek “Saçma sapan gönderin 3 milyon kez görüntülendi, yalancı, benim birçok gönderimden çok daha fazla, üstelik takipçi sayım seninkinin 50 katı!” dedi. Altman ise buna yanıt olarak “yetenek sorunu” cevabını verdi.

    Apple, Elon Musk’ın “ChatGPT’yi kayırma” iddialarına cevap verdi Tam Boyutta Gör

