Yapay Zeka Özeti:
- Apple, yıllardır uyguladığı kısa vadeli tedarik stratejisini sonlandırıyor. Küresel bellek krizinden etkilenen şirket, maliyeti düşüren kısa sözleşmeler yerine dört beş yılı kapsayan anlaşmalara yöneldi. 2027 itibarıyla başlayacak bu adımla teknoloji devi, fiyat avantajından ziyade bellek stoklarını ve üretim devamlılığını güvence altına almayı hedefliyor. Şirket bu hamleyle cihazlarına sürekli zam yapmaktan kaçınmayı amaçlıyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Apple bellek krizine yenik düştü
Apple bugüne kadar tedarik zinciriyle 6 ay ya da 1 yıllık anlaşmalar yapar ve her zaman en uygun fiyatın verilmesini sağlardı. Bu yeteneği sektörde de rakipsiz hale gelmişti. Ne var ki bellek krizinin yarattığı üretim kıtlığı bu avantajını kaybetmesine neden oldu.
Artık Apple için uygun fiyat arayışı değil uzun vadede üretim garantisini alabilmek daha önemli hale geldi. Bu nedenle maliyete fazla odaklanamadığı 4-5 yıllık anlaşmalar aramaya başladı. Gelen bilgilere göre 2027 yılının ilk yarısından itibaren tedarikçilerle bu tür anlaşmalar yapılacak ve uzun vadede bellek stoğu garanti edilecek.
Apple böylece belirli bir süre cihazlarında bellek stoğu nedeniyle sürekli zam yapmaktan kaçınmış olacak. Apple haricinde diğer üreticiler de benzer anlaşmalar yapmaya çalışıyor ve haliyle uzun vade bellek anlaşmalarında da önemli bir rekabet oluşmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli