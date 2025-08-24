Apple, eski çalışanını Apple Watch sırlarını Oppo'ya vermekle suçluyor

Apple Watch'un sağlık teknolojisi tehlikede
Bloomberg'in aktardığına göre Chen Shi, Apple'da "sensör sistemleri mimarı" unvanıyla çalışan üst düzey bir isimdi. Apple'ın iddiasına göre, Shi ayrılmadan sadece üç gün önce gizli belgeleri şirketin korumalı dosyalarından indirdi. Ayrılışından bir gün önce bu belgeleri USB belleğe aktardı. Daha sonra belgelerin Oppo'nun eline geçtiği belirtildi.
Apple, bu tür eylemlerin şirketin yıllar süren inovasyon yatırımlarını baltalayabileceğini ve rakiplerine haksız avantaj sağlayabileceğini savunuyor. Daha önce de Apple, otonom araç projesinde yer alan bazı eski çalışanlarını ticari sırları sızdırmakla suçlamıştı.
Oppo'nun iddialara verdiği yanıt ise şu şekilde:
"Apple’ın Kaliforniya’da açtığı son davanın farkındayız ve Apple’ın şikâyetindeki iddiaları dikkatlice inceledik. Bu iddialarla ilgili olarak çalışanımızın OPPO’daki görev süresi sırasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt bulamadık.
"OPPO, tüm şirketlerin ticari sırlarına saygı göstermektedir ve Apple'ın ticari sırlarını kötüye kullanmamıştır. OPPO, yasal sürece aktif olarak iş birliği yapacak ve adil bir yargılamanın gerçekleri net bir şekilde ortaya koyacağına eminiz."