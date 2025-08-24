Apple, eski çalışanını Apple Watch sırlarını Oppo'ya vermekle suçluyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, eski bir çalışanını Oppo'ya gizli bilgileri aktarmakla suçladı. Şirketin iddiasına göre, Apple Watch'un geliştirilmesinde görev almış olan mühendis Chen Shi, görevinden ayrılmadan önce 63 gizli belgeyi indirerek Oppo'ya iletti. Belgelerin, sağlık sensörleriyle ilgili kritik veriler içerdiği öne sürüldü.

Apple Watch'un sağlık teknolojisi tehlikede

Bloomberg'in aktardığına göre Chen Shi, Apple'da "sensör sistemleri mimarı" unvanıyla çalışan üst düzey bir isimdi. Apple'ın iddiasına göre, Shi ayrılmadan sadece üç gün önce gizli belgeleri şirketin korumalı dosyalarından indirdi. Ayrılışından bir gün önce bu belgeleri USB belleğe aktardı. Daha sonra belgelerin Oppo'nun eline geçtiği belirtildi.

Tam Boyutta Gör Apple, Chen Shi'nin çalışma arkadaşlarına Çin'e yaşlı ebeveynlerine bakmak için döneceğini söylediğini, ancak gerçekte ABD'de Oppo'nun bünyesinde göreve başladığını vurguladı. İddialara göre Shi, ayrılmadan önce Apple Watch geliştiricileriyle özel görüşmeler yaparak Oppo için mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalıştı. Hatta Oppo'nun bir yöneticisine yazdığı mesajda "Farklı iç materyalleri inceliyorum ve olabildiğince çok bilgi toplamak için bire bir toplantılar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Apple, bu tür eylemlerin şirketin yıllar süren inovasyon yatırımlarını baltalayabileceğini ve rakiplerine haksız avantaj sağlayabileceğini savunuyor. Daha önce de Apple, otonom araç projesinde yer alan bazı eski çalışanlarını ticari sırları sızdırmakla suçlamıştı.

Oppo'nun iddialara verdiği yanıt ise şu şekilde:

"Apple’ın Kaliforniya’da açtığı son davanın farkındayız ve Apple’ın şikâyetindeki iddiaları dikkatlice inceledik. Bu iddialarla ilgili olarak çalışanımızın OPPO’daki görev süresi sırasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt bulamadık.

OPPO, tüm şirketlerin ticari sırlarına saygı göstermektedir ve Apple’ın ticari sırlarını kötüye kullanmamıştır. OPPO, yasal sürece aktif olarak iş birliği yapacak ve adil bir yargılamanın gerçekleri net bir şekilde ortaya koyacağına eminiz."

