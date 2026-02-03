Giriş
    Apple, eski iOS sürümlerine dönme yolunu kapattı

    Eski iOS sürümlerine geri dönmek isteyenler için kötü gelişme: Geçtiğimiz hafta iOS 26.2.1'in yayınlanmasının ardından Apple, iOS 26.2 dahil eski sürümleri imzalamayı durdurdu.

    Apple, AirTags 2 desteğiyle birlikte iOS 26.2.1’i geçen hafta yayınlamıştı. Şirket bugün iOS 26.2'nin imzalanmasını durdurdu. Bu, iOS 26.2.1'e güncelleyen iPhone kullanıcılarının artık önceki iOS sürümüne geri dönemeyeceği anlamına geliyor. Bu durum iOS 26 ile de sınırlı değil.

    iOS 26.2 ile birlikte iOS 12, iOS 15, iOS 16 ve iOS 18 sürümlerinin imzaları durduruldu

    Apple, iOS 26.2'ye ek olarak iOS 12.5.7, iOS 15.8.5, iOS 16.7.12 ve iOS 18.7.3 sürümlerini de imzalamayı durdurdu.

    Apple, yeni bir güncelleme yayınlandıktan sonra kullanıcılara iOS’in önceki sürümlerini göstermez ancak yazılım hala imzalıysa, Mac'te macOS Finder, Windows PC'de Apple Aygıtları uygulaması kullanılarak geri dönmek mümkündür. Yazılımların imzasının kaldırılması, kullanıcıların iOS’in eski, daha az güvenli sürümlerini yüklemelerini engeller. Apple genellikle yeni bir yazılım yayınladıktan yaklaşık bir hafta sonra güncelleme imzalamayı durdurur.

    Geçtiğimiz hafta Apple, iOS 26.2.1'i yayınladığında, sistemin sürüm notlarında yalnızca güncellemenin hata düzeltmeleriyle birlikte AirTag 2. nesil desteği getirdiği belirtilmişti ancak bilinen kapatılan güvenlik açıkları bilgisi paylaşılmamıştı. Güncel iOS 26 sürümüne geçtiyseniz, güncelleme işlemi Apple sunucularıyla doğrulandığından artık eski sürüme geri yüklemek mümkün değil.

