Apple HomeView ve yeni akıllı ev ürünleri: Ne işe yarayacak?

Apple nihayet evlere giriyor: HomeView, HomePod mini 2, yeni Apple TV 4K ve kapıya yaklaşınca açılan akıllı kilit! Hangisi Türkiye’ye geliyor, hangisi gelmiyor? Hepsini anlattık.

Apple, “Welcome Home” etkinliğinde akıllı ev ekosistemini baştan tanımladı: yeni akıllı ev ekranı Apple HomeView, HomePod mini 2, yeni Apple TV 4K ve LG ile Schneider Electric iş birliğiyle geliştirilen Apple Home Collection ürünleri tanıtıldı. Bu videoda hepsini tek tek inceliyor, asıl soruyu soruyoruz: Apple bu hamleyle ne yapmaya çalışıyor ve bunların ne kadarı Türkiye için geçerli olduğu sorularını Cem Sünbül değerlendirdi.

Apple HomeView, 7 inç Liquid Retina ekranı, A18 işlemcisi ve altı kişiye kadar yüz ve ses tanıma özelliğiyle evin ortak yüzü olmayı hedefliyor. Akıllı ev kontrolü, Apple Music, FaceTime ve fotoğraf çerçevesi işlevlerini tek cihazda topluyor. ABD fiyatı 299 dolar, satış tarihi 13 Kasım. Duvara montaj aparatları ayrı satılıyor ve 60 ile 130 dolar arasında. HomeView Türkiye’de satışa sunulmuyor ve Siri AI şimdilik yalnızca İngilizce çalışıyor.

HomePod mini 2, S10 çipi, Sound Glow özelliği ve yeni Apple TV 4K ile kurulabilen 4 hoparlörlü surround sistemle geliyor. Siri AI ise sonradan gelecek bir yazılım güncellemesine bağlı. Türkiye’de 9.999 TL fiyatla 30 Ekim’de çıkacak. A19 çipli yeni Apple TV 4K, dahili uzak alan mikrofonları ve Bul destekli Siri Remote ile 22.499 TL fiyatla 13 Kasım’da satışa çıkıyor.

Apple Home Collection’ın en dikkat çekici ürünü, UWB teknolojisiyle kapıya yaklaşınca kendiliğinden açılan LG Smart Deadbolt Lock akıllı kilidi. Matter over Thread sayesinde internet olmadan da temel işlevlerini sürdürüyor. Videoda LG’nin görüntülü kapı zilini, iç ve dış mekân güvenlik kameralarını, termostatları ve oda sensörlerini, fiyatları ve çıkış planlarıyla birlikte anlatıyoruz.

Apple’ın stratejisini de masaya yatırıyoruz: gizlilik ve yerel çalışma güçlü yanlar olurken, Siri AI’nın zamanlaması, iPhone’a bağımlılık ve toplam maliyet zayıf noktalar olarak öne çıkıyor. Türkiye tarafında ise HomeView ve Home Collection yok, Türkçe Siri AI için de takvim yok. Elimizde şimdilik HomePod mini 2 ve Apple TV 4K var.

Sizce akıllı evde Apple’a güvenilir mi, yoksa mevcut sisteminiz size yetiyor mu? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni Apple ürünleri ve teknoloji haberleri için Donanım Haber’i takip edin.

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