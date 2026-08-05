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    Apple, iPhone etkinliğine hazırlanıyor: İşte tanıtılacak tüm ürünler

    Apple Eylül lansmanı yaklaşıyor ve bu yıl ilk kez Pro modeller önden tanıtılacak ve katlanabilir iPhone modelini göreceğiz. Peki, başka hangi ürünler tanıılacak? İşte tüm liste:

    apple eylül lansmanı 2026 tanıtılacak ürünler Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve tamamen yeni katlanabilir iPhone'un tanıtımının yapılacağı büyük Eylül iPhone etkinliği yaklaşıyor. Apple Eylül lansman tarihi 9 Eylül olarak bekleniyor. Peki, yeni iPhone’lar dışında Apple Eylül’de ne tanıtacak? İşte beklenen tüm ürünler:

    iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max

    iPhone 18 pro max beklenen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Söylentiler, iPhone 18 Pro'nun iPhone 17 Pro'ya çok benzeyeceğini ancak daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olacağını gösteriyor. Aydınlatma ve arka plan bulanıklığı üzerinde daha fazla kontrol için değişken diyaframlı yeni geniş açılı kamera ve daha hızlı A20 Pro çipi göreceğiz. Yeni işlemci ve yükseltilmiş LTPO+ OLED ekran ile pil ömrü iyileşebilir. Ayrıca Apple yeni C2 modem ve N2 ağ çipini de tanıtabilir. Bu yılın özel renginin Dark Cherry (Koyu Kiraz rengi) olması bekleniyor.

    iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ile aynı ancak daha büyük. Yukarıda listelenen tüm 18 Pro özelliklerine sahip olacak. Çeşitli söylentilere göre, iPhone 18 Pro Max, daha büyük bataryaya sahip olacağı için iPhone 17 Pro Max ve iPhone 18 Pro'dan biraz daha kalın olacak.

    Hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max’in iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı fiyatla gelebileceği söyleniyor. Apple, ABD, Türkiye ve diğer birçok ülkede Mac ve iPad fiyatlarını artırdı ancak iPhone fiyatlarına zam yapmadı. Eylül ayında iPhone zammı bekleniyor.

    Katlanabilir iPhone (iPhone Ultra)

    katlanabilir iPhone Ultra beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u piyasaya sürülmeye neredeyse hazır. Söylentilere göre iPhone Ultra, kapalıyken 5.5 inç, açıkken 7.8 inç ekrana sahip olacak. Katlanabilir iPhone, iPad gibi 4:3 en boy oranına sahip olacak; bu nedenle açıldığında iPad mini'ye benzer bir deneyim sunacak. Katlanma çizgisinin görünürlüğünü en aza indiren bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Cihazın işlemcisi 2nm A20 çip olacak.

    Katlanabilir iPhone'un rakipleri gibi çift bataryaya sahip olması bekleniyor ancak arka kamera sistemi iki lensle sınırlı olacak. Cihazın TrueDepth kamera sistemi için çok ince, Face ID yerine Touch ID'ye sahip olacağı söylentileri var. Apple katlanabilir telefonun fiyatının 2.000 ile 2.500 dolar arasında olması bekleniyor.

    Katlanabilir iPhone üretiminde bazı sorunlar olduğuna dair raporlar, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'ten sonra piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Apple, katlanabilir modeli Eylül ayında tanıtıp daha sonra piyasaya sürebilir; tıpkı 2017'de iPhone X için yaptığı gibi.

    Apple Watch Series 12

    Apple Watch Series 12 beklenen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl Apple Watch'u beklendiği gibi yenilemeyecek. Tasarımda değişiklik beklenmiyor ancak daha hızlı S serisi çip gelebilir ve bu yeni çip bazı sağlık ve fitness özelliklerinde iyileştirmeler getirebilir. Apple Watch Series 12, daha uzun pil ömrü için daha büyük pile sahip olabilir.

    Apple Watch Ultra 4

    Apple Watch Ultra 4 modeli geliyor ve Series 12 ile aynı çip yükseltmesini alacak. 4. nesil Apple Watch Ultra’nın daha ince olacağı ve algılama işlevlerinde iyileştirmeler yapıldığına dair iddialar var.

    Apple Eylül lansmanı ne zaman?

    Apple, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve tamamen yeni katlanabilir iPhone'un tanıtımının yapılacağı büyük Eylül iPhone etkinliğine hazırlanıyor. Çalışanlara iPhone etkinliğinin Eylül ayının ilk yarısında gerçekleşeceği söylendi ancak Apple daha spesifik bilgi vermedi. Apple Eylül lansman tarihi 9 Eylül olarak bekleniyor.

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    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

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    maligezgin 42 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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