Apple, iPhone etkinliğine hazırlanıyor: İşte tanıtılacak tüm ürünler

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ile aynı ancak daha büyük. Yukarıda listelenen tüm 18 Pro özelliklerine sahip olacak. Çeşitli söylentilere göre, iPhone 18 Pro Max, daha büyük bataryaya sahip olacağı için iPhone 17 Pro Max ve iPhone 18 Pro'dan biraz daha kalın olacak.
Hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max’in iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı fiyatla gelebileceği söyleniyor. Apple, ABD, Türkiye ve diğer birçok ülkede Mac ve iPad fiyatlarını artırdı ancak iPhone fiyatlarına zam yapmadı. Eylül ayında iPhone zammı bekleniyor.
Katlanabilir iPhone (iPhone Ultra)
Katlanabilir iPhone'un rakipleri gibi çift bataryaya sahip olması bekleniyor ancak arka kamera sistemi iki lensle sınırlı olacak. Cihazın TrueDepth kamera sistemi için çok ince, Face ID yerine Touch ID'ye sahip olacağı söylentileri var. Apple katlanabilir telefonun fiyatının 2.000 ile 2.500 dolar arasında olması bekleniyor.
Katlanabilir iPhone üretiminde bazı sorunlar olduğuna dair raporlar, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'ten sonra piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Apple, katlanabilir modeli Eylül ayında tanıtıp daha sonra piyasaya sürebilir; tıpkı 2017'de iPhone X için yaptığı gibi.
Apple Watch Series 12
Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Ultra 4 modeli geliyor ve Series 12 ile aynı çip yükseltmesini alacak. 4. nesil Apple Watch Ultra’nın daha ince olacağı ve algılama işlevlerinde iyileştirmeler yapıldığına dair iddialar var.
Apple Eylül lansmanı ne zaman?
Apple, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve tamamen yeni katlanabilir iPhone'un tanıtımının yapılacağı büyük Eylül iPhone etkinliğine hazırlanıyor. Çalışanlara iPhone etkinliğinin Eylül ayının ilk yarısında gerçekleşeceği söylendi ancak Apple daha spesifik bilgi vermedi. Apple Eylül lansman tarihi 9 Eylül olarak bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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"...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?