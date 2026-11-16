Apple, Face ID'li iPhone Duo'yu test ediyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, yeni nesil katlanabilir cihazı iPhone Duo 2 üzerindeki çalışmalarına hız verdi. Geliştirme sürecindeki en büyük öncelik dış ekrana Face ID teknolojisini entegre etmek. Şirket, cihazı daha ince yapmayı ve telefoto kamera eklemeyi hedefliyor. Ayrıca alan tasarrufu için Eylem Düğmesi ile Kamera Denetimi işlevlerinin birleştirildiği özel prototipler de aktif olarak test ediliyor. Daha kapsamlı yeniliklerin ise iPhone Duo 3 modeliyle sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Şu anda geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen ikinci nesil iPhone Duo'nun 2027 yılında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Apple'ın iPhone Duo 2 modeline Face ID ve Eylem Düğmesi (Action Button) eklemek üzerine çalıştığı bildiriliyor. Cihaz, ilk nesil modele kıyasla pek çok iyileştirmeyle gelebilir ancak bir sorun var.

iPhone Duo'daki çatlama sorunu tasarım hatası olmayabilir! 6 gün önce eklendi

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın şirket içinde V78 kod adıyla anılan yeni nesil iPhone Duo üzerinde çalıştığını belirtti. Şirket, katlanabilir cihazına Face ID özelliği eklemeye hazırlanıyor ancak Gurman, Apple'ın geliştirme takviminin bu özelliğin dahil edilip edilmeyeceğini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Apple'ın cihazı önümüzdeki sonbaharda tanıtmak istiyorsa, iPhone Duo 2'nin donanımını tam da bu dönemde kesinleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle, Face ID'nin nihai sürümde yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Eylem Düğmesi ile Kamera Denetimi'ni birleştiren tasarım

Bir diğer öncelik ise iPhone Duo 2'ye Eylem Düğmesi eklemek. Gurman, katlanabilir cihazdaki sınırlı alan göz önüne alındığında, şirketin Eylem Düğmesi'nin işlevselliğini mevcut Kamera Denetimi düğmesiyle birleştirebileceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım, bazı kullanıcılardan gelen kamera düğmesini nadiren kullandıkları yönündeki geri bildirimlere de bir çözüm olabilir.

Telefoto kamera, daha ince kasa ve Face ID

Apple'ın ayrıca cihaza ayrı telefoto kamera eklemeyi ve genel olarak cihazı daha ince ve hafif hale getirmeyi planladığı bildiriliyor. Gurman, “Ancak en büyük öncelik Face ID. Aldığım bilgilere göre Apple, iPhone Duo 2'nin Face ID içeren prototiplerini çoktan geliştirdi; mühendisler ise yüz tanıma sistemini ikinci nesil modelin dış ekranına entegre etmek için hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor” dedi.

Asıl yenilikler iPhone Duo 3 modelinde bekleniyor

İkinci nesil modelin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone duyurulmadan önce belirlenmiş mevcut geliştirme önceliklerini yansıtması bekleniyor. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı daha kapsamlı iyileştirmeler ise iPhone Duo 3 ile gelebilir.

Gurman, iPhone Duo 2'nin yanı sıra Apple'ın gelecek yıl için yeniden tasarlanmış iPhone Pro serisi, iPhone Air 2 ve giriş seviye iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinde önemli yenilikler hazırladığını öne sürüyor. Geliştirilme aşamasındaki diğer ürünler arasında kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmış Apple Watch, M7, M7 Pro ve M7 Max çiplerine sahip yeni MacBook Pro modelleri ve masaüstü robot dahil olmak üzere güncellenmiş akıllı ev cihazları yer alıyor.

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Apple, Face ID'li iPhone Duo'yu test ediyor

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