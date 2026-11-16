Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Face ID'li iPhone Duo'yu test ediyor

    Apple, ikinci nesil iPhone Duo modelini önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürmeyi planlıyor. Mühendisler, dış ekranda Face ID özelliğine ve kamerayı geliştirmeye öncelik veriyor.

    apple iphone duo 2 beklenen özellikler yükseltmeler Tam Boyutta Gör
    Şu anda geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen ikinci nesil iPhone Duo'nun 2027 yılında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Apple'ın iPhone Duo 2 modeline Face ID ve Eylem Düğmesi (Action Button) eklemek üzerine çalıştığı bildiriliyor. Cihaz, ilk nesil modele kıyasla pek çok iyileştirmeyle gelebilir ancak bir sorun var.

    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın şirket içinde V78 kod adıyla anılan yeni nesil iPhone Duo üzerinde çalıştığını belirtti. Şirket, katlanabilir cihazına Face ID özelliği eklemeye hazırlanıyor ancak Gurman, Apple'ın geliştirme takviminin bu özelliğin dahil edilip edilmeyeceğini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

    Apple'ın cihazı önümüzdeki sonbaharda tanıtmak istiyorsa, iPhone Duo 2'nin donanımını tam da bu dönemde kesinleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle, Face ID'nin nihai sürümde yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

    Eylem Düğmesi ile Kamera Denetimi'ni birleştiren tasarım

    Bir diğer öncelik ise iPhone Duo 2'ye Eylem Düğmesi eklemek. Gurman, katlanabilir cihazdaki sınırlı alan göz önüne alındığında, şirketin Eylem Düğmesi'nin işlevselliğini mevcut Kamera Denetimi düğmesiyle birleştirebileceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım, bazı kullanıcılardan gelen kamera düğmesini nadiren kullandıkları yönündeki geri bildirimlere de bir çözüm olabilir.

    Telefoto kamera, daha ince kasa ve Face ID

    Apple'ın ayrıca cihaza ayrı telefoto kamera eklemeyi ve genel olarak cihazı daha ince ve hafif hale getirmeyi planladığı bildiriliyor. Gurman, “Ancak en büyük öncelik Face ID. Aldığım bilgilere göre Apple, iPhone Duo 2'nin Face ID içeren prototiplerini çoktan geliştirdi; mühendisler ise yüz tanıma sistemini ikinci nesil modelin dış ekranına entegre etmek için hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor” dedi.

    Asıl yenilikler iPhone Duo 3 modelinde bekleniyor

    İkinci nesil modelin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone duyurulmadan önce belirlenmiş mevcut geliştirme önceliklerini yansıtması bekleniyor. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı daha kapsamlı iyileştirmeler ise iPhone Duo 3 ile gelebilir.

    Gurman, iPhone Duo 2'nin yanı sıra Apple'ın gelecek yıl için yeniden tasarlanmış iPhone Pro serisi, iPhone Air 2 ve giriş seviye iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinde önemli yenilikler hazırladığını öne sürüyor. Geliştirilme aşamasındaki diğer ürünler arasında kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmış Apple Watch, M7, M7 Pro ve M7 Max çiplerine sahip yeni MacBook Pro modelleri ve masaüstü robot dahil olmak üzere güncellenmiş akıllı ev cihazları yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 milyar tl ne kadar yer kaplar çamaşır makinesi bilye değişimi fiyatı ayak yalamak kombi kısa kısa çalışıp duruyor doping hafıza indirim kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum