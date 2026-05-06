Apple farkı açıyor: iPhone gelirleri tüm markaları geride bıraktı

Premium segmentte açık ara lider
Apple'ın kaydettiği bu artışın arkasında özellikle iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerine olan güçlü talep bulunuyor. Şirketin sevkiyat payı %21 seviyesinde kalırken gelir tarafında belirgin şekilde ayrışıyor. Bunun temel nedeni ise şirketin premium segmentteki güçlü konumu ve kullanıcıların daha pahalı modellere yönelmesi.
Pazardaki en kritik değişimlerden biri, premium cihazlara olan talebin artması. Ortalama satış fiyatlarının yıllık bazda %12 yükselmesi, kullanıcıların daha pahalı modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Şirketin dikkat çeken bir diğer avantajı ise maliyet baskılarına rağmen fiyatlarını büyük ölçüde koruyabilmesi. DRAM krizi nedeniyle birçok üretici fiyat artırmak zorunda kalırken, Apple'ın bu süreci daha kontrollü yönetmesi rekabet avantajı sağlıyor.
Fiyat artışı kapıda olabilir
Öte yandan bellek tarafındaki kriz Apple'ı da etkilemeye başlamış durumda. Tim Cook, şirketin DRAM stoklarının azalmaya başladığını belirtiyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinde fiyat artışı ihtimalini gündeme getirebilir.