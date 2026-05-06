Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple farkı açıyor: iPhone gelirleri tüm markaları geride bıraktı

    2026'nın ilk çeyreğinde dengeler Apple lehine değişti. Şirket, küresel gelirlerin neredeyse yarısını tek başına elde etti. Artan iPhone fiyat ortalaması ve güçlü talep ise rakiplerle farkı açtı.

    Apple farkı açıyor: iPhone gelirleri tüm markaları geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026'nın ilk çeyreğine ait verilerle birlikte akıllı telefon pazarında tüm rakiplerini geride bıraktı. Paylaşılan verilere göre şirket, küresel akıllı telefon gelirlerinin %48'ini tek başına elde ederek rakiplerine ciddi fark attı. Toplam pazar gelirinin 117 milyar dolara ulaştığı dönemde, Apple'ın ortalama satış fiyatı (ASP) 908 dolar seviyesine çıktı.

    Premium segmentte açık ara lider

    Apple'ın kaydettiği bu artışın arkasında özellikle iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerine olan güçlü talep bulunuyor. Şirketin sevkiyat payı %21 seviyesinde kalırken gelir tarafında belirgin şekilde ayrışıyor. Bunun temel nedeni ise şirketin premium segmentteki güçlü konumu ve kullanıcıların daha pahalı modellere yönelmesi.

    Apple farkı açıyor: iPhone gelirleri tüm markaları geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Samsung ise, %18 gelir payıyla ikinci sırada yer alırken, ortalama satış fiyatı 399 dolar seviyesinde kaldı. Sevkiyat tarafında Apple ile benzer seviyede olmasına rağmen, gelirde ciddi bir fark oluşmuş durumda. Xiaomi ise en sert düşüş yaşayan üreticilerden biri. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda %19 gerilerken, gelir tarafında da %18'lik bir düşüş söz konusu. 

     

    Pazardaki en kritik değişimlerden biri, premium cihazlara olan talebin artması. Ortalama satış fiyatlarının yıllık bazda %12 yükselmesi, kullanıcıların daha pahalı modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Şirketin dikkat çeken bir diğer avantajı ise maliyet baskılarına rağmen fiyatlarını büyük ölçüde koruyabilmesi. DRAM krizi nedeniyle birçok üretici fiyat artırmak zorunda kalırken, Apple'ın bu süreci daha kontrollü yönetmesi rekabet avantajı sağlıyor.

    Fiyat artışı kapıda olabilir

    Öte yandan bellek tarafındaki kriz Apple'ı da etkilemeye başlamış durumda. Tim Cook, şirketin DRAM stoklarının azalmaya başladığını belirtiyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinde fiyat artışı ihtimalini gündeme getirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cevabı olmayan psikolojik sorular subaru levorg eve ses sistemi nasıl kurulur mazda mx5 binance global para çekme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum