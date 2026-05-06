Apple farkı açıyor: iPhone gelirleri tüm markaları geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Apple, 2026'nın ilk çeyreğine ait verilerle birlikte akıllı telefon pazarında tüm rakiplerini geride bıraktı. Paylaşılan verilere göre şirket, küresel akıllı telefon gelirlerinin %48'ini tek başına elde ederek rakiplerine ciddi fark attı. Toplam pazar gelirinin 117 milyar dolara ulaştığı dönemde, Apple'ın ortalama satış fiyatı (ASP) 908 dolar seviyesine çıktı.

Premium segmentte açık ara lider

Apple'ın kaydettiği bu artışın arkasında özellikle iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerine olan güçlü talep bulunuyor. Şirketin sevkiyat payı %21 seviyesinde kalırken gelir tarafında belirgin şekilde ayrışıyor. Bunun temel nedeni ise şirketin premium segmentteki güçlü konumu ve kullanıcıların daha pahalı modellere yönelmesi.

Tam Boyutta Gör Samsung ise, %18 gelir payıyla ikinci sırada yer alırken, ortalama satış fiyatı 399 dolar seviyesinde kaldı. Sevkiyat tarafında Apple ile benzer seviyede olmasına rağmen, gelirde ciddi bir fark oluşmuş durumda. Xiaomi ise en sert düşüş yaşayan üreticilerden biri. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda %19 gerilerken, gelir tarafında da %18'lik bir düşüş söz konusu.

Pazardaki en kritik değişimlerden biri, premium cihazlara olan talebin artması. Ortalama satış fiyatlarının yıllık bazda %12 yükselmesi, kullanıcıların daha pahalı modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Şirketin dikkat çeken bir diğer avantajı ise maliyet baskılarına rağmen fiyatlarını büyük ölçüde koruyabilmesi. DRAM krizi nedeniyle birçok üretici fiyat artırmak zorunda kalırken, Apple'ın bu süreci daha kontrollü yönetmesi rekabet avantajı sağlıyor.

Fiyat artışı kapıda olabilir

Öte yandan bellek tarafındaki kriz Apple'ı da etkilemeye başlamış durumda. Tim Cook, şirketin DRAM stoklarının azalmaya başladığını belirtiyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinde fiyat artışı ihtimalini gündeme getirebilir.

