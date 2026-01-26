Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Gemini destekli yeni Siri’yi şubat ayında tanıtabilir

    Apple’ın Google Gemini destekli yeni Siri’sini şubat ayının ikinci yarısında tanıtabileceği öne sürülüyor. iOS 26.4 ile gelmesi beklenen asistanın daha kişisel ve sohbet odaklı olması bekleniyor.

    Apple, Gemini destekli yeni Siri’yi şubat ayında tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Siri, nihayet sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Google Gemini teknolojisiyle güçlendirilmiş Siri’yi şubat ayının ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor.

    Henüz Apple’ın bu duyuru için herkese açık büyük bir etkinlik mi düzenleyeceği, yoksa basınla sınırlı özel bilgilendirme toplantıları mı yapacağı netlik kazanmış değil. Ancak planlanan takvime göre bu ilk gösterimin ardından Siri tarafında önemli bir yazılım süreci başlayacak.

    iOS 26.4 ile daha kişisel bir Siri geliyor

    Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Gemini destekli yeni Siri, iOS 26.4 sürümünün bir parçası olacak. Bu sürümün şubat ayında beta test sürecine girmesi, genel kullanıma ise mart sonu veya nisan başında sunulması bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere sahip kullanıcılar yalnızca birkaç ay içinde yeni Siri deneyimine erişebilecek.

    Apple’ın daha önce ön izleme olarak paylaştığı bu yeni Siri, kullanıcının kişisel verilerine ve ekranda görünen içeriklere bağlanarak görevleri yerine getirebilen çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Örneğin Siri, Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak bir uçuş detayını ya da bir öğle yemeği rezervasyonunu yanıtlayabilecek.

    Asıl büyük dönüşüm iOS 27 ile gelecek

    Apple, Gemini destekli yeni Siri’yi şubat ayında tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Şubat ayındaki demo ve iOS 26.4 güncellemesi, Apple için yalnızca bir başlangıç niteliğinde. Gurman’a göre şirket, kod adı “Campos” olan yeni Siri’yi yaz aylarında düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında çok daha kapsamlı biçimde tanıtacak. Bu büyük tanıtımın ardından Siri ve Gemini destekli Apple Intelligence özelliklerinin iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile birlikte beta olarak sunulması bekleniyor.

    Bu aşamada Siri’nin, tam anlamıyla bir yapay zeka sohbet botuna dönüşmesi planlanıyor. Kullanıcılar, Siri ile kesintisiz ve bağlamı koruyan sohbetler yapabilecek. Bu yapı, deneyim açısından ChatGPT ya da Gemini’ye benzer olacak ancak herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan iPhone, iPad ve Mac’in içine entegre şekilde çalışacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/apple-reportedly-plans-to-reveal-its-gemini-powered-siri-in-february-174356923.html https://www.macrumors.com/2026/01/25/siri-google-gemini-release-date/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 21 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bayıltan elektroşok cihazı renault europa 1.4 tutulan modeli 2 milyona alınacak sıfır arabalar lpg enjektör arızası hint yağı sakal çıkarır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum