Apple, Gemini destekli yeni Siri’yi şubat ayında tanıtabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Siri, nihayet sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Google Gemini teknolojisiyle güçlendirilmiş Siri’yi şubat ayının ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor.

Henüz Apple’ın bu duyuru için herkese açık büyük bir etkinlik mi düzenleyeceği, yoksa basınla sınırlı özel bilgilendirme toplantıları mı yapacağı netlik kazanmış değil. Ancak planlanan takvime göre bu ilk gösterimin ardından Siri tarafında önemli bir yazılım süreci başlayacak.

iOS 26.4 ile daha kişisel bir Siri geliyor

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Gemini destekli yeni Siri, iOS 26.4 sürümünün bir parçası olacak. Bu sürümün şubat ayında beta test sürecine girmesi, genel kullanıma ise mart sonu veya nisan başında sunulması bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere sahip kullanıcılar yalnızca birkaç ay içinde yeni Siri deneyimine erişebilecek.

Apple’ın daha önce ön izleme olarak paylaştığı bu yeni Siri, kullanıcının kişisel verilerine ve ekranda görünen içeriklere bağlanarak görevleri yerine getirebilen çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Örneğin Siri, Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak bir uçuş detayını ya da bir öğle yemeği rezervasyonunu yanıtlayabilecek.

Asıl büyük dönüşüm iOS 27 ile gelecek

Tam Boyutta Gör Şubat ayındaki demo ve iOS 26.4 güncellemesi, Apple için yalnızca bir başlangıç niteliğinde. Gurman’a göre şirket, kod adı “Campos” olan yeni Siri’yi yaz aylarında düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında çok daha kapsamlı biçimde tanıtacak. Bu büyük tanıtımın ardından Siri ve Gemini destekli Apple Intelligence özelliklerinin iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile birlikte beta olarak sunulması bekleniyor.

Bu aşamada Siri’nin, tam anlamıyla bir yapay zeka sohbet botuna dönüşmesi planlanıyor. Kullanıcılar, Siri ile kesintisiz ve bağlamı koruyan sohbetler yapabilecek. Bu yapı, deneyim açısından ChatGPT ya da Gemini’ye benzer olacak ancak herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan iPhone, iPad ve Mac’in içine entegre şekilde çalışacak.

