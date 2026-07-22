Apple, gizliliği ihlal eden iCloud+ açığını kapattı

iCloud+ E-postamı Gizle özelliğindeki açık kapatıldı
"E-postamı Gizle”, iCloud+ ve Apple One abonelerinin kullanıma sunuluyor. Bu, kullanıcıların gerçek e-posta adreslerini gizli tutmaya yardımcı olmak için rastgele, anonim e-posta adresleri oluşturan ve mesajları kullanıcının gerçek gelen kutusuna ileten ücretli bir iCloud+ özelliği. Web sitelerine, bültenlere ya da çevrimiçi hizmetlere kaydolurken e-posta adresini paylaşmak istemeyenler için kullanışlı bir özellik.
Yakın zamanda 404 Media, sistemdeki bir güvenlik açığının "E-postamı Gizle" takma adının arkasındaki gerçek e-posta adresini herkesin ortaya çıkarmasına olanak tanıdığını bildirmişti. Gizlilik sorunuyla ilgili Apple'a dava açılmasına da yol açtı.
Apple, bu ayın başlarında "E-postamı Gizle" güvenlik açığını yamaladığını doğruladı. Şirket, düzeltmenin artık insanların bu güvenlik açığını kullanarak bir kullanıcının kişisel e-posta adresine erişmesini engellediğini söyledi.
Güvenlik araştırmacısı Tyler Murphy, sorunu ilk olarak Haziran 2025'te Apple'a bildirdi. Apple başlangıçta sorunu düzelttiğini söyledi ancak Murphy daha sonra güvenlik açığının hâlâ çalıştığını tespit etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: