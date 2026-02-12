Giriş
    Apple, grafik veritabanı girişimi Kuzu'yu satın aldı

    Apple, gizemli yapay zeka girişimi Q.ai'yi 2 milyar dolarlık devasa bir satın alma işlemiyle bünyesine katmıştı. Buna ek olarak, Apple yakın zamanda Kuzu adlı bir veritabanı şirketini de satın aldı.

    apple graf veritabanı şirketi kuzuyu satın aldı Tam Boyutta Gör
    Apple, grafik teknolojisine odaklanan bir veritabanı şirketi olan Kuzu'yu satın aldı. Bu hamle, Apple'ın yakın zamanda onayladığı 2 milyar dolarlık yapay zeka girişimi Q.ai'yi satın almasının ardından geldi. Bu anlaşmalar, Apple’ın yapay zeka, veri sistemleri ve geliştirici araçları üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdığını gösteriyor.

    Kuzu, LinkedIn'de sorgulama hızı, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış gömülü grafik veritabanı olarak tanımladığı bir sistem geliştirdi. Ontario merkezli şirket, 2023 yılında kuruldu ve satın alma sırasında yaklaşık 10 çalışanı vardı. Ekim 2025'te anlaşma tamamlandıktan kısa bir süre sonra Kuzu, GitHub deposunu arşivledi ve herkese açık varlığının çoğunu kaldırdı. Bu durum, Apple'ın satın almalarını sıklıkla takip eden bir model.

    AppleInsider, satın almayı Avrupa Birliği ile bağlantılı dosyalarda tespit etti. AB, büyük teknoloji bekçilerinin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında belirli satın alımları bildirmesini şart koşuyor. Apple fiyatı açıklamamış olsa da, anlaşma AB'nin kamu kayıtlarında yer alacak kadar önemli.

    Kuzu, FileMaker gibi geleneksel ilişkisel veritabanlarından farklı olarak, grafik veritabanlarında uzmanlaşmış. Apple, 1980'lerden beri yan kuruluşu Claris aracılığıyla FileMaker'ın sahibi. Ancak Apple, Microsoft'un Office'e Access'i dahil etmesinin aksine iWork ile hiçbir zaman bir veritabanı uygulaması sunmadı.

    İlişkisel veritabanları, birbirine bağlanan yapılandırılmış tablolarda veri depoluyor. Buna karşılık, grafik veritabanları, zihin haritasına benzer şekilde, veri noktalarını doğrudan birbirine bağlıyor. Bu yapı, sorguların birden fazla tablo arasında geçiş yapmasına gerek kalmadığı için karmaşık ilişkileri ele alırken performansı artırabiliyor.

    Kuzu daha önce Kuzu Explorer adlı tarayıcı tabanlı bir araç sunuyordu. Kullanıcılar bir düğüme tıklayarak tüm bağlantılı veri bağlantılarını anında görüntüleyebiliyordu. Bu görsel yaklaşım, özellikle ilişki yoğun veri kümeleri için grafik sistemlerini keşfetmeyi kolaylaştırıyor.

    AB dosyasında Apple'ın 2025'teki diğer satın alımları da özetleniyor:

    • 10 Ekim: Kuzu, gömülü veritabanı teknolojisi
    • 19 Ağustos: Styra, bulut tabanlı sistemler için yetkilendirme yazılımı
    • 28 Mayıs: IC Mask Design, analog çip yerleşim hizmetleri
    • 11 Şubat: Pixelmator, Apple cihazları için görsel düzenleme yazılımı
    • 24 Ocak: TrueMeeting, dijital avatar teknolojisi
    • 24 Ocak: WhyLabs, makine öğrenimi izleme araçları

    Apple, Kuzu'yu nasıl kullanmayı planladığını açıklamadı. Bununla birlikte, grafik veritabanları yapay zeka sistemlerini, öneri motorlarını ve sosyal ağları destekliyor. Apple, teknolojiyi Apple Intelligence, geliştirici araçları ya da Game Center ve SharePlay gibi topluluk özelliklerine entegre edebilir.

    Şimdilik bu satın alım, yapay zekayla veri noktaları arasındaki gerçek zamanlı ilişkilerin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde Apple'ın veri yeteneklerini güçlendiriyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/02/11/faster-more-flexible-databases-could-be-coming-to-filemaker-or-iwork https://www.macobserver.com/news/apple-buys-graph-database-startup-kuzu-eu-filing-shows-more/
