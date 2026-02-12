Apple, grafik veritabanı girişimi Kuzu'yu satın aldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, grafik teknolojisine odaklanan bir veritabanı şirketi olan Kuzu'yu satın aldı. Bu hamle, Apple'ın yakın zamanda onayladığı 2 milyar dolarlık yapay zeka girişimi Q.ai'yi satın almasının ardından geldi. Bu anlaşmalar, Apple’ın yapay zeka, veri sistemleri ve geliştirici araçları üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdığını gösteriyor.

Kuzu, LinkedIn'de sorgulama hızı, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış gömülü grafik veritabanı olarak tanımladığı bir sistem geliştirdi. Ontario merkezli şirket, 2023 yılında kuruldu ve satın alma sırasında yaklaşık 10 çalışanı vardı. Ekim 2025'te anlaşma tamamlandıktan kısa bir süre sonra Kuzu, GitHub deposunu arşivledi ve herkese açık varlığının çoğunu kaldırdı. Bu durum, Apple'ın satın almalarını sıklıkla takip eden bir model.

AppleInsider, satın almayı Avrupa Birliği ile bağlantılı dosyalarda tespit etti. AB, büyük teknoloji bekçilerinin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında belirli satın alımları bildirmesini şart koşuyor. Apple fiyatı açıklamamış olsa da, anlaşma AB'nin kamu kayıtlarında yer alacak kadar önemli.

Kuzu, FileMaker gibi geleneksel ilişkisel veritabanlarından farklı olarak, grafik veritabanlarında uzmanlaşmış. Apple, 1980'lerden beri yan kuruluşu Claris aracılığıyla FileMaker'ın sahibi. Ancak Apple, Microsoft'un Office'e Access'i dahil etmesinin aksine iWork ile hiçbir zaman bir veritabanı uygulaması sunmadı.

İlişkisel veritabanları, birbirine bağlanan yapılandırılmış tablolarda veri depoluyor. Buna karşılık, grafik veritabanları, zihin haritasına benzer şekilde, veri noktalarını doğrudan birbirine bağlıyor. Bu yapı, sorguların birden fazla tablo arasında geçiş yapmasına gerek kalmadığı için karmaşık ilişkileri ele alırken performansı artırabiliyor.

Kuzu daha önce Kuzu Explorer adlı tarayıcı tabanlı bir araç sunuyordu. Kullanıcılar bir düğüme tıklayarak tüm bağlantılı veri bağlantılarını anında görüntüleyebiliyordu. Bu görsel yaklaşım, özellikle ilişki yoğun veri kümeleri için grafik sistemlerini keşfetmeyi kolaylaştırıyor.

AB dosyasında Apple'ın 2025'teki diğer satın alımları da özetleniyor:

10 Ekim: Kuzu, gömülü veritabanı teknolojisi

19 Ağustos: Styra, bulut tabanlı sistemler için yetkilendirme yazılımı

28 Mayıs: IC Mask Design, analog çip yerleşim hizmetleri

11 Şubat: Pixelmator, Apple cihazları için görsel düzenleme yazılımı

24 Ocak: TrueMeeting, dijital avatar teknolojisi

24 Ocak: WhyLabs, makine öğrenimi izleme araçları

Apple, Kuzu'yu nasıl kullanmayı planladığını açıklamadı. Bununla birlikte, grafik veritabanları yapay zeka sistemlerini, öneri motorlarını ve sosyal ağları destekliyor. Apple, teknolojiyi Apple Intelligence, geliştirici araçları ya da Game Center ve SharePlay gibi topluluk özelliklerine entegre edebilir.

Şimdilik bu satın alım, yapay zekayla veri noktaları arasındaki gerçek zamanlı ilişkilerin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde Apple'ın veri yeteneklerini güçlendiriyor.

