Apple Haritalar'da reklam dönemi: İlk tarih paylaşıldı

Apple Haritalar'a reklam geliyor
Gelen son raporlara göre Apple, Haritalar uygulamasında reklam gösterimini başlatmaya hazırlanıyor ve yaz aylarında iPhone kullanıcılarına ulaşmaya başlacak. Bu gelişme, daha önce yalnızca plan aşamasında görülen projenin artık uygulamaya geçmeye yakın olduğunu gösteriyor.
Reklam modelinin yapısı ise önceki bilgilerle büyük ölçüde benzer. Apple’ın, klasik banner reklamlar yerine arama temelli sponsorlu içeriklere odaklanacağı belirtiliyor. Bu sistemde markalar ve işletmeler, belirli anahtar kelimeler için teklif vererek arama sonuçlarında üst sıralarda yer alabilecek. Örneğin kullanıcı "en iyi kahve" gibi bir arama yaptığında, sponsorlu sonuçlar öne çıkacak.
Bu yaklaşımın, halihazırda Google Haritalar ve Yelp gibi platformlarda kullanıldığını söyleyelim. Apple’ın ise burada kullanıcı deneyimini bozmadan daha rafine bir reklam yerleşimi sunmayı hedeflediği söyleniyor. Şirketin App Store ve Haberler uygulamasında benzer bir reklam altyapısına sahip olması, bu geçişi daha kolay hale getiriyor.
Haritalar uygulamasının iOS, iPadOS, macOS ve web sürümlerinde reklam gösterecek şekilde genişletilmesi planlanıyor. Dolayısıyla, Apple'ın reklam modelini yalnızca mobil cihazlarla sınırlı tutmayacağını söyleyelim.
Skyrim oynatıyor mu