Apple'dan büyük akıllı ev hamlesi: Apple Home Collection tanıtıldı

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Apple, LG Electronics ve Schneider Electric iş birliğiyle geliştirilen Apple Home Collection ürün ailesini duyurdu. Akıllı kapı kilidi, görüntülü kapı zili, güvenlik kameraları ve termostatlardan oluşan yeni seri Apple Home uygulaması üzerinden yönetilecek.

Apple Home Collection, şirketin akıllı ev alanındaki yeni ürün hamlesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Daha önce Apple Home platformu için çoğunlukla üçüncü taraf üreticilerin hazırladığı aksesuarlar sunulurken yeni seri, Apple'ın LG Electronics ve Schneider Electric ile birlikte geliştirdiği cihazları içeriyor. Ürünlerin tamamı iPhone üzerinden tek dokunuşla eşleştirilebiliyor ve yönetim için ayrı bir uygulama ya da hesap gerektirmiyor. Cihazlar, Apple Home üzerinden uçtan uca şifrelenmiş iletişim kurarak kullanıcı verilerinin gizliliğini korumayı hedefliyor.

Apple, yeni akıllı ev cihazı HomeView’u tanıttı 1 sa. önce eklendi

Seride altı cihazdan oluşan temel ürün grubu bulunsa da farklı termostatlar ve sıcaklık-nem sensörleriyle birlikte daha geniş bir aksesuar ailesi sunuluyor. Ürünler siyah, gümüş ve beyaz gibi renk seçeneklerine sahip. Apple, cihazların bağımsız olarak veya birbirleriyle bağlantılı bir sistem şeklinde kullanılabileceğini belirtiyor.

LG Smart Deadbolt Lock

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Apple Home Collection'ın dikkat çeken ürünlerinden LG Smart Deadbolt Lock, 349,95 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Akıllı kilit, Apple Home Key desteğinin yanı sıra Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini kullanarak kullanıcının kapıya yaklaştığını algılayabiliyor. Uyumlu bir iPhone veya Apple Watch üzerinde ev anahtarı tanımlıysa cihaz, telefonun ya da saatin kilide dokundurulmasına gerek kalmadan kapıyı açabiliyor.

Kullanıcılar kilidi iPhone veya Apple Watch ile dokunarak da açabiliyor. Üründe PIN kodu girmek için entegre bir tuş takımı ve tuş takımının döndürülmesiyle erişilebilen gizli bir fiziksel anahtar yuvası bulunuyor. İç tarafta ise manuel kullanım için bir döner kilit mekanizması yer alıyor.

ABD tipi sürgülü kapı kilitlerinin yerine geçecek şekilde tasarlanan model, standart AA pillerle çalışıyor. Bağlantı için Matter over Thread teknolojisini kullanan ürün, Aliro akıllı kilit standardını da destekliyor. Temel erişim işlevleri internet bağlantısı olmadan da yerel olarak çalışabiliyor. Apple Home uygulaması üzerinden misafirler için erişim izni paylaşılabiliyor. Böylece aile üyeleri, evcil hayvan bakıcıları veya misafirler için ayrı giriş izinleri tanımlanabiliyor.

Kilit, ABD ve Kanada'da aralık ayında satışa sunulacak. Siyah ve gümüş gövde seçenekleri bulunurken ön yüz yalnızca siyah renkte sunulacak.

LG Video Doorbell Wired

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LG'nin kablolu görüntülü kapı zili, 249,95 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak. Cihazda ziyaretçileri görüntülemek için öne bakan bir kamera, kapının önüne bırakılan paketleri izlemek içinse aşağıyı gören ikinci bir kamera bulunuyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre ön kamera 2,5K çözünürlükte, aşağı bakan kamera ise Full HD çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Her iki kamera da farklı görüş açıları üzerinden kapı önünü takip etmeyi sağlıyor.

Uzun ve silindirik bir tasarıma sahip olan kapı zilinde, hareket algılandığında zemini aydınlatan dahili bir ışık da yer alıyor. Bu özellik gece saatlerinde paketlerin görülmesine ve kapıya yaklaşan kişilerin aydınlatılmasına yardımcı oluyor. Ürün, evin mevcut kapı zili kablolarına bağlanarak çalışıyor ve zil sesi HomePod veya HomePod mini üzerinden verilebiliyor. HomeView akıllı ekranı da zil çaldığında görüntüyü gösterebiliyor.

Kapı zili, HomeKit Secure Video desteği sayesinde tanıdık yüzler, evcil hayvanlar, paketler ve araçlarla ilgili akıllı bildirimler sunabiliyor. iCloud+ aboneliği bulunan kullanıcıların kayıtları bulutta saklanabiliyor ve olay geçmişi 10 güne kadar tutulabiliyor. Görüntüler, Apple Home Hub üzerinde yerel olarak işleniyor ve buluta uçtan uca şifrelenmiş biçimde aktarılıyor.

Desteklenen bir cihazda Apple Intelligence etkinleştirildiğinde kamera görüntülerine ilişkin daha ayrıntılı metinsel açıklamalar da alınabiliyor. Ancak bunun için iPhone 15 Pro veya daha yeni bir model gerekiyor.

LG Video Doorbell Wired modeli ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Apple, bu model için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklamadı.

LG Indoor Cam Plug-In

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LG'nin iç mekan güvenlik kamerası, 199,95 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Silindirik tasarımı ve beyaz renk seçeneğiyle gelen cihaz, 2,5K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor ve HomeKit Secure Video ile çalışıyor.

Kameranın öne çıkan özelliklerinden biri, görüş açısını otomatik olarak değiştirebilmesi. Kullanıcı eve geldiğinde kamera aşağı doğru eğilerek izlemeyi durdurabiliyor. Evden uzaktayken ise yeniden uygun görüş açısına geçebiliyor. Kamera elle veya Apple Home uygulaması üzerinden de hareket ettirilebiliyor.

Bu mekanizma Apple Home'un kayıt gizliliği özellikleriyle birlikte çalışıyor. Ev halkından biri eve geldiğinde görüntü ve ses kaydının otomatik olarak durdurulması sağlanabiliyor. Böylece kullanıcılar evde bulundukları sırada kameranın kayıt yapmasını engelleyebiliyor. LG Indoor Cam Plug-In, diğer LG kameralar gibi HomeView üzerinden canlı izleme ve kayıtları oynatma özelliklerinden yararlanabiliyor.

Ürün ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkacak ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

LG Outdoor Cam Plug-In

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LG'nin dış mekan güvenlik kamerası, aydınlatmasız sürümünde 299,95 dolar fiyatla sunulacak. Hareketle etkinleşen projektör ışıklarına sahip modelin fiyatı ise 399,95 dolar olacak. Her iki sürüm de gümüş ve grafit renk seçenekleriyle geliyor.

Kablolu olarak çalışan dış mekan kamerası, 2,5K çözünürlüğe kadar video kaydı ve HomeKit Secure Video desteği sunuyor. Kameranın açısı farklı dış mekanları izlemek üzere ayarlanabiliyor. Düşük ışıkta renkli gece görüşü özelliği sayesinde karanlık ortamlarda çevredeki hareketlerin ve nesnelerin daha net görülmesi amaçlanıyor.

Projektörlü sürümde hareket algılandığında otomatik olarak devreye giren çift aydınlatma sistemi bulunuyor. Bu sistem, evin çevresindeki hareketlerin izlenmesini kolaylaştırırken karanlık alanları da aydınlatıyor.

LG Outdoor Cam Plug-In, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Apple henüz ürünün kesin çıkış tarihini paylaşmadı.

LG Smart Thermostat

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LG'nin akıllı termostatı, 199,95 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak. Kuzey Amerika'daki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleriyle (HVAC) kullanılmak üzere tasarlanan cihaz, C kablosu bulunan veya bulunmayan sistemlerle çalışabiliyor. Kurulum sırasında kablo algılama özelliği, bağlantı işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Termostat, Matter standardını desteklediği için uyumlu farklı akıllı ev ekosistemleriyle de kullanılabiliyor. Apple Home uygulamasındaki Uyarlanabilir Sıcaklık özelliği, iPhone üzerindeki cihaz içi zekadan yararlanarak evdeki kişilerin durumuna göre sıcaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sistem, evde kimse bulunmadığında veya kullanıcılar gece dinlenmeye geçtiğinde ısıtma ve soğutma ayarlarını değiştirebiliyor.

LG termostatla birlikte sıcaklık ve nem ölçümü için ayrı sensörler de sunuluyor. Bu sensörler farklı odalardaki ortam koşullarının takip edilmesini sağlıyor. Benzer ölçümler HomeView, HomePod ve HomePod mini gibi uyumlu cihazlarda yerleşik sensörler üzerinden de alınabiliyor.

ABD ve Kanada'da satışa sunulacak termostatın beyaz renk seçeneği bulunuyor.

Schneider Home Smart Thermostat

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Schneider Electric tarafından geliştirilen akıllı termostat da 199,95 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Gümüş ve beyaz renk seçenekleriyle gelen model, Matter desteği sayesinde farklı akıllı ev sistemleriyle uyumlu çalışabiliyor. Cihaz, geniş bir HVAC sistemi yelpazesini destekliyor ve C kablosu gereksinimini azaltmaya yönelik kurulum özellikleri barındırıyor.

Termostat, Apple Home uygulamasındaki sıcaklık yönetimi özellikleriyle birlikte çalışabiliyor. iPhone üzerindeki cihaz içi zeka, kullanıcıların evde olup olmadığına ve günlük rutinlerine göre sıcaklık ayarlarını otomatik olarak değiştirebiliyor. Böylece kullanıcıların her gün manuel program oluşturmasına gerek kalmıyor.

Schneider Electric'in modeli de farklı odalardaki sıcaklık ve nem değerlerini takip etmek için harici sensörlerden yararlanıyor. Schneider Home Room Sensor adıyla sunulan oda sensörünün fiyatı 39,95 dolar. LG'nin sıcaklık sensörü de aynı başlangıç fiyatına sahip. Her iki sensör ailesi de ABD ve Kanada'da satışa sunulacak.

Apple Home Collection ekosistemi nedir?

Apple Home Collection'ın ürünleri Apple Home uygulaması üzerinden ortak bir kontrol deneyimi sunuyor. Aksesuarlar iPhone ile tek dokunuşta sisteme eklenebiliyor ve Siri aracılığıyla yönetilebiliyor. Kullanıcılar termostatı, kameraları ve akıllı kilidi tek bir otomasyon içinde bir araya getirebiliyor. Örneğin evden çıkıldığında kapı otomatik olarak kilitlenirken kameralar izlemeyi başlatabiliyor ve termostat boş ev için uygun sıcaklık ayarına geçebiliyor.

Serideki cihazlar Thread bağlantısını destekliyor. Bu teknoloji, Wi-Fi bağlantısında kesinti yaşandığında akıllı ev cihazlarının ağ iletişimini sürdürmesine yardımcı oluyor. Ürünler ayrıca evin Wi-Fi şifresi değiştiğinde ağ kimlik bilgilerini otomatik olarak güncelleyebiliyor. Kameraların dahili depolama özelliği de internet bağlantısı kesildiğinde kayıtların devam etmesini sağlıyor.

Güvenlik kameraları, uyumlu bir Apple Home Hub üzerinden yönetilebiliyor. Bu görev için Apple HomeView, HomePod, HomePod mini veya Apple TV 4K kullanılabiliyor. HomeView, aynı anda dokuz adede kadar canlı kamera görüntüsünü gösterebiliyor. Kullanıcılar canlı görüntülere ve kamera etkinliklerine iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K veya HomeView üzerinden erişebiliyor.

Apple, Home uygulamasındaki kişisel verilerin ve kamera görüntülerinin uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu, LG Electronics, Schneider Electric ve Apple'ın bu verilere erişemediğini belirtiyor. iCloud+ kullananlar için kamera kayıtları şifrelenmiş biçimde 10 günlük geçmişle saklanıyor. Uyumlu planlarda Apple Intelligence, kayıtlar için otomatik açıklamalar oluşturabiliyor ve doğal dil kullanılarak görüntüler içinde arama yapılmasına imkan tanıyor.

Apple Home Collection ürünleri ne zaman çıkacak?

Apple Home Collection ürünleri aralık ayından itibaren Apple'ın internet mağazası, Apple Store uygulaması ve fiziksel mağazalarında satışa çıkacak. Bazı aksesuarların piyasaya çıkışı ise 2027'nin başına kalacak. LG'nin kapı zili 249,95 dolar, iç mekan kamerası 199,95 dolar, dış mekan kamerası 299,95 dolar ve projektörlü dış mekan kamerası 399,95 dolar başlangıç fiyatlarına sahip olacak. Akıllı kapı kilidinin fiyatı 349,95 dolar olarak açıklanırken LG ve Schneider Electric termostatları 199,95 dolardan başlayacak. Sıcaklık ve nem sensörleri 39,95 dolardan sunulacak.

Ürünlerin çoğu ABD ve Kanada'da satışa sunulurken kapı zili ve güvenlik kameraları Birleşik Krallık'ta da piyasaya çıkacak. Apple HomeView ise Siri tabanlı yapay zeka özelliklerinin iOS'ta henüz kullanılamaması nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulmayacak.

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