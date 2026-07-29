Apple Home Hub bu yıl geliyor: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Home Hub akıllı ev cihazıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, ekranlı akıllı hoparlörünü Ekim ayında, en geç ise 2027'nin ilk aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Siri, odak noktası olacak

Home Hub, temel olarak 7 inç ekrana sahip bir HomePod olarak tasarlanıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise Apple'ın yeni nesil Siri yapay zekâsı olacak. Apple'ın Home Hub'ı, yapay zekâ destekli akıllı ev deneyiminin merkezine yerleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yeni cihaz, tvOS tabanlı tamamen yeni bir işletim sistemi kullanacak.

Arayüzün ise tvOS, watchOS ve iOS'un tasarım anlayışını bir araya getireceği belirtiliyor. Ana ekranda uygulama simgeleri, widget'lar ve özelleştirilebilir saat kadranları yer alacak. Ayrıca Home Hub'ın masaüstü ve duvara monte edilebilen iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Dolayıısyla kullanıcılar evin farklı odalarına birden fazla cihaz konumlandırabilecek.

Tam Boyutta Gör Cihazda yer alacak kamera ve yüz tanıma sistemi, karşısındaki kişiyi tanıyarak ona özel bilgiler gösterebilecek. Ayrıca kullanıcı cihaza yaklaştıkça veya uzaklaştıkça arayüz öğelerinin boyutu otomatik olarak değişecek. Home Hub, FaceTime görüntülü görüşmeleri, akıllı ev güvenlik kameralarının izlenmesini ve aynı evde bulunan birden fazla Home Hub arasında interkom özelliğini de destekleyecek.

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Öte yandan Apple'ın gelecekte daha gelişmiş bir Home Hub modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu sürümün 9 inç ekran ve ekranın hareket etmesini sağlayan robotik bir kol ile gelmesi bekleniyor. Böylece FaceTime görüşmelerinde kullanıcıları takip edebilecek ve kadraja daha fazla kişiyi dahil edebilecek.

Rapora göre Apple, Home Hub'ın yanı sıra Amazon Ring ürünlerine rakip olacak yeni bir akıllı ev güvenlik kamerası, yeni nesil Apple TV ve güncellenmiş HomePod mini üzerinde de çalışıyor. Apple TV ile HomePod mini'nin ise bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.

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