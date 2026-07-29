Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Home Hub bu yıl geliyor: İşte beklenen özellikleri

    Apple'ın uzun süredir beklenen Home Hub akıllı ev cihazının bu yıl tanıtılması bekleniyor. 7 inç ekran, yeni Siri, FaceTime desteği ve yüz tanıma gibi özelliklerle gelecek.

    Apple Home Hub bu yıl geliyor: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Home Hub akıllı ev cihazıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, ekranlı akıllı hoparlörünü Ekim ayında, en geç ise 2027'nin ilk aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Siri, odak noktası olacak

    Home Hub, temel olarak 7 inç ekrana sahip bir HomePod olarak tasarlanıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise Apple'ın yeni nesil Siri yapay zekâsı olacak. Apple'ın Home Hub'ı, yapay zekâ destekli akıllı ev deneyiminin merkezine yerleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yeni cihaz, tvOS tabanlı tamamen yeni bir işletim sistemi kullanacak.

    Arayüzün ise tvOS, watchOS ve iOS'un tasarım anlayışını bir araya getireceği belirtiliyor. Ana ekranda uygulama simgeleri, widget'lar ve özelleştirilebilir saat kadranları yer alacak. Ayrıca Home Hub'ın masaüstü ve duvara monte edilebilen iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Dolayıısyla kullanıcılar evin farklı odalarına birden fazla cihaz konumlandırabilecek. 

    Apple Home Hub bu yıl geliyor: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihazda yer alacak kamera ve yüz tanıma sistemi, karşısındaki kişiyi tanıyarak ona özel bilgiler gösterebilecek. Ayrıca kullanıcı cihaza yaklaştıkça veya uzaklaştıkça arayüz öğelerinin boyutu otomatik olarak değişecek. Home Hub, FaceTime görüntülü görüşmeleri, akıllı ev güvenlik kameralarının izlenmesini ve aynı evde bulunan birden fazla Home Hub arasında interkom özelliğini de destekleyecek.

    Öte yandan Apple'ın gelecekte daha gelişmiş bir Home Hub modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu sürümün 9 inç ekran ve ekranın hareket etmesini sağlayan robotik bir kol ile gelmesi bekleniyor. Böylece FaceTime görüşmelerinde kullanıcıları takip edebilecek ve kadraja daha fazla kişiyi dahil edebilecek.

    Rapora göre Apple, Home Hub'ın yanı sıra Amazon Ring ürünlerine rakip olacak yeni bir akıllı ev güvenlik kamerası, yeni nesil Apple TV ve güncellenmiş HomePod mini üzerinde de çalışıyor. Apple TV ile HomePod mini'nin ise bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anadolu yakası araba kullanma yerleri ön cam değişimi aracın değerini düşürür mü yandex ai hediye kodu 1.3 multijet motor yağı tavsiyesi kia ceed otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum