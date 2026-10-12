HomePod Mini 2, yeni Apple TV 4K ile birlikte bu hafta geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, uzun zamandır beklenen yeni Home ürün serisini yarın tanıtacak. Bu seri, güncellenmiş HomePod mini, Apple TV 4K, yepyeni akıllı ev merkezi 'HomeView' ve LG ile iş birliği içinde yeni akıllı ev aksesuarları serisini içeriyor. İşte HomePod mini 2'den beklenen özellikler:

Apple HomeView geliyor: Akıllı evin komuta merkezi olacak 17 sa. önce eklendi

Apple HomePod mini 2 özellikleri nasıl olacak?

Mark Gurman'a göre, yeni HomePod mini, S10 çipi ile gelecek. Mevcut model, S5 çipinden güç alıyor. S10 çipiyle HomePod mini, Apple'ın Home ürünleri için bir ilk olan Siri yapay zeka özelliklerini sunabilecek. Bu iç güçlendirme, hoparlöre istekleri çok daha hızlı işlemek ve sesli komutları doğrudan cihazın kendisinde işlemek için yeterli gücü verecek. Sesli kontrol ve müzik çalma özellikleri de HomeView ile senkronize çalışacak. Elbette, güncellenmiş Apple TV ve HomeView da Siri AI’ı destekleyecek.

HomePod mini 2'nin S10 çipi dışında Apple'ın N1 ağ çipini ve Wi-Fi 7 desteğini sunması bekleniyor. Şu anda HomePod mini yalnızca Wi-Fi 4 bağlantısı sunuyor.

Yeni HomePod mini, tanıdık gece yarısı ve beyazın yanı sıra pembe, yeşil ve mavi gibi yeni renk seçenekleriyle gelecek.

HomePod mini 2 ne zaman çıkacak?

İkinci nesil HomePod mini'nin yeni Apple TV 4K ile birlikte bu hafta ön siparişe açılması, 30 Ekim'de de mağazalarda olması bekleniyor. Apple’ın ilk smart home hub cihazı HomeView’ın ise daha geç, Kasım ortalarında gelecek.

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Apple HomePod Mini 2 ne zaman çıkacak belli oldu

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