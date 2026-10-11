Apple HomeView geliyor: Akıllı evin komuta merkezi olacak
Apple'ın 13 Ekim'de "Welcome Home" etkinliğinde duyuracağı smart home hub cihazının adının Apple HomeView olacağı ortaya çıktı. İşte akıllı ev merkezinin beklenen özellikleri:
Apple Homeview akıllı ev merkezi nasıl olacak?
Hoparlör tabanlı HomeView'in dört renk seçeneğiyle geleceği bildiriliyor: uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe. Duvara monte edilebilen model ise yalnızca tek renk gümüş ya da uzay grisi olarak sunulacak.
Cihaz öncelikle sesli giriş yöntemini kullanacak ve Siri yapay zekası kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alacak. Kullanıcılar odanın diğer ucundan içeriği görüntüleyebilecek. Apple uygulamalarını çalıştıracak ancak uygulama mağazası olmayacak. Kullanıcılar yakındaki bir iPhone'dan üçüncü taraf uygulama araç takımlarını yansıtabilecek.
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