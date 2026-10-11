Apple HomeView geliyor: Akıllı evin komuta merkezi olacak

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple'ın tamamen yeni akıllı ev merkezi Apple HomeView, 13 Ekim'deki “Welcome Home" etkinliğinde tanıtılacak ve Kasım ayı ortalarında satışa sunulacak.

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Apple Homeview akıllı ev merkezi nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Home hub, iMac G4'e benzer bir tasarıma sahip olacak; hoparlör tabanının üzerinde kayan bir ekran bulunacak. Gurman, cihazın A18 çipiyle çalışacağını söylüyor. Ayrıca kare tabanlı, duvara monte edilebilen bir versiyonu da olacak.

Hoparlör tabanlı HomeView'in dört renk seçeneğiyle geleceği bildiriliyor: uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe. Duvara monte edilebilen model ise yalnızca tek renk gümüş ya da uzay grisi olarak sunulacak.

Cihaz öncelikle sesli giriş yöntemini kullanacak ve Siri yapay zekası kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alacak. Kullanıcılar odanın diğer ucundan içeriği görüntüleyebilecek. Apple uygulamalarını çalıştıracak ancak uygulama mağazası olmayacak. Kullanıcılar yakındaki bir iPhone'dan üçüncü taraf uygulama araç takımlarını yansıtabilecek.

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Apple, akıllı ev merkezi HomeView'ın yanı sıra Apple TV ve HomePod mini’nin yenilenen sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıca şirketin LG gibi cihaz üreticileriyle de iş birliği içinde akıllı termostat, kapı kilidi ve kapı zili dahil olmak üzere, birlikte uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmış bir dizi akıllı ev aksesuarı hazırladığı biliniyor.

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