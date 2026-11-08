Apple HomeView'ın henüz açıklanmayan kamera özellikleri sızdırıldı

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Oynat Apple’ın yeni HomeView akıllı ekranına ait sızdırılan kodlar, cihazın dikkat çeken gizli yeteneklerini sergiliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 12 megapiksellik Center Stage kamera, 1080p video kaydı ve hareket algılama özellikleriyle ev güvenlik kamerasına dönüşebilecek. Dört farklı moda sahip sistem, uzaktan canlı görüntü erişiminde yeşil ışık yakıp uyarı sesi vererek kullanıcı gizliliğini de koruyacak. Yakında satışa çıkması beklenen cihaz, ev güvenliğinde yeni bir dönem başlatabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın henüz satışa sunmadığı HomeView akıllı ekranı, ortaya çıkan yazılım kodlarıyla yeni bir kullanım alanı kazanabilir. Son araştırmalar, cihazın 12 MP Center Stage kamerasının yalnızca görüntülü görüşmeler için kullanılmayacağını, aynı zamanda ev güvenlik kamerası işlevi de görebileceğini gösteriyor. HomeKit Secure Video entegrasyonuna işaret eden kodlar, kullanıcıların canlı görüntü aktarımı ve 1080p video kaydı gibi özelliklerden yararlanabileceğini ortaya koyuyor.

Apple, HomeView akıllı ekranını 13 Ekim'de düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Şirket, ürünün temel kullanım alanlarını ve akıllı ev ekosistemindeki konumunu açıklamış olsa da kamera donanımının bütün yeteneklerini henüz ayrıntılı şekilde paylaşmadı. Başlangıçta termostat kontrolü, akıllı ev cihazlarının yönetimi ve görüntülü görüşme gibi işlevlerle öne çıkan cihazın, güvenlik alanında da kullanılabileceğine yönelik bilgiler şimdiye kadar resmi olarak doğrulanmadı.

Apple HomeView, uzaktan kamera erişimini görünür hale getirebilir

Bir sosyal medya paylaşımında Apple'ın HomeView Yazılımı 27.2 sürümüne ait kodlarda ev güvenlik kamerası işlevleriyle ilişkili metin dizelerine rastlandığı ileri sürüldü. Bulgulara göre cihazın 12 megapiksel çözünürlüklü Center Stage kamerası, HomeKit Secure Video altyapısıyla birlikte çalışabilecek şekilde yapılandırılıyor. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi durumunda HomeView, Apple'ın akıllı ev platformunda yalnızca kontrol ve iletişim merkezi olarak değil, aynı zamanda evin belirli bölümlerini izlemeye yarayan bir güvenlik bileşeni olarak da konumlandırılabilir.

Kodlarda ortaya çıkan ayrıntılar, kameranın dört farklı çalışma moduna sahip olabileceğine işaret ediyor. İlk modda kamera tamamen devre dışı bırakılıyor. İkinci seçenek, herhangi bir görüntü kaydı gerçekleştirmeden ortamda hareket veya etkinlik algılanmasına olanak tanıyor. Üçüncü modda kullanıcılar odanın canlı görüntüsüne uzaktan erişebiliyor. Dördüncü mod ise canlı görüntü aktarımını video kaydıyla birleştiriyor. Böylece kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre yalnızca hareket algılama veya sürekli görüntü erişimi gibi farklı güvenlik senaryoları arasında geçiş yapabilecek.

Video kayıt tarafında ise sistemin saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlük sunabileceği belirtiliyor. Bu değer, Full HD olarak bilinen ve günümüzde birçok ev güvenlik kamerasında kullanılan görüntü standardına karşılık geliyor. 12 MP kamera sensörünün varlığına rağmen video kayıt çözünürlüğünün 1080p ile sınırlandırılması, fotoğraf ve video işleme yeteneklerinin birbirinden farklı yapılandırılabileceğini gösteriyor. Ancak görüntülerin ne kadar süreyle saklanacağı, kayıtların bulut üzerinden mi yoksa başka bir depolama yöntemiyle mi yönetileceği ve kullanıcıların geçmiş görüntülere nasıl erişeceği konusunda henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

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HomeView'ın güvenlik kamerası işlevinde öne çıkan konulardan biri de gizlilik yönetimi olarak görülüyor. Yazılım kodlarında yer aldığı aktarılan bilgilere göre bir kullanıcı canlı kamera görüntüsüne uzaktan eriştiğinde cihaz üzerinde görünür bir yeşil ışık yanacak ve sistem bir uyarı sesi çıkaracak. Böylece evde bulunan kişiler, kameranın başka bir cihaz üzerinden aktif olarak kullanıldığını fiziksel olarak fark edebilecek.

Apple'ın gizlilik yaklaşımının yalnızca kamera kullanımını göstermekle sınırlı kalmayacağı da öne sürülüyor. Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar güvenlik ve gizlilik ayarlarında değişiklik yaptığında evdeki diğer kullanıcılara da bildirim gönderilecek. Böylece bir kişinin kamera erişimini veya ilgili güvenlik seçeneklerini diğer ev sakinlerinden habersiz şekilde değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Apple, HomeView'ın güvenlik kamerası özellikleri için resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirketin cihazı 13 Kasım'da 299 dolar fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Güvenlik işlevlerinin ilk sürümde yer alıp almayacağı veya daha sonraki bir yazılım güncellemesiyle etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Apple'ın bu özellikleri hayata geçirmesi durumunda HomeView, akıllı ekran pazarında yalnızca ev yönetimini kolaylaştıran bir cihaz olmaktan çıkarak güvenlik çözümleriyle de rekabet edebilecek bir ürüne dönüşebilir.

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