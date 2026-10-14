Apple HomeView'un uygulama desteği sınırlı olacak!

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların bağlı aksesuarları kontrol etmelerini, FaceTime aramaları yapmalarını ve müzik ve videoların keyfini çıkarmalarını sağlayan 7 inç ekrana sahip akıllı ev ekranı HomeView'ı tanıttı. Peki, cihaz üçüncü taraf uygulamaları çalıştıracak mı? İşte Apple'ın açıklaması:

Apple, yeni akıllı ev cihazı HomeView’u tanıttı 1 gün önce eklendi

Bazı ses ve video uygulamalarını destekleyecek

Apple, yeni HomeView akıllı ev ekranının evde yaşam için tasarlandığını ve bağlı aksesuarları yönetmek, düzeni korumak ve eğlencenin keyfini çıkarmak için geniş bir özellik yelpazesi sunduğunu söylüyor. Bu, akıllı ev cihazlarını ve takvimleri kontrol etmekten video izlemeye, müzik dinlemeye ve FaceTime aramaları yapmaya kadar her şeyi içeriyor. Ancak Apple'ın tam olarak yanıtlamadığı bir soru var; HomeView, üçüncü taraf uygulamaları ne ölçüde destekliyor?

Apple'a göre HomeView, Müzik, Podcast'ler ve Safari dahil olmak üzere bir dizi Apple uygulamasına ek olarak, kullanıcının iPhone’undaki uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamalarını da destekliyor.

Cihazın yakınında eşleştirilmiş iPhone zorunluluğu

İlginç bir şekilde, bu özelliğin detayları Apple'ın HomeView tanıtım sayfası ile ürünün basın bülteni arasında farklılık gösteriyor. Ürün sayfasında şu ifade yer alıyor: “Bazı içerik ve hizmetlere erişim için abonelik gerekebilir. Bazı uygulamalar her bölgede kullanılamayabilir.”

Ancak basın bülteninde ek bir ayrıntı daha bulunuyor: “Bazı içerik ve hizmetlere erişim için abonelik gerekebilir. Bazı uygulamalar her bölgede kullanılamayabilir. Belirli uygulamalar, yakında bulunan, eşleştirilmiş ve uyumlu bir iPhone gerektirir.”

Apple, kendi birinci parti uygulamalarından bazılarının da iPhone'dan erişilebileceğini belirtiyor. Bunlar arasında; Sesli Kitaplar, Apple Music Classic, News ve TV yer alıyor.

Apple, iPhone yakınlık gereksiniminin nasıl işleyeceği ve desteklenen kategorilerdeki uygulamaların geliştiricilerinin HomeView'u desteklemek için ek adımlar atmaları gerekip gerekmediği konusunda henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

Kamerayla kimlik onayı, misafirlere sınırlı erişim

Bir evde en fazla altı kişi HomeView kullanabilecek ve cihaz, ön tarafına yerleştirilmiş kamera aracılığıyla kişiyi sesinden tanıyacak. Her kullanıcının uygulamaları ve kişisel bilgileri yalnızca kişi kayıtlı ve kimliği doğrulanmış olduğunda gösterilecek. Apple, kullanıcıların kamera tarafından tanınması ve HomeView'un uyumlu üçüncü taraf iOS uygulamalarını ve Mesajlar ve Takvim gibi uygulamalardan gelen bilgileri görüntüleyebilmesi için yakınında eşleştirilmiş ve yakın zamanda kilidi açılmış bir iPhone veya iPad'e sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Paylaşılan fotoğraf albümlerine ve müziğe, misafirler de dahil olmak üzere evdeki herkes erişebilecek. Kimlik doğrulama gereksinimi nedeniyle misafirler kişisel bilgilere erişemeyecek.

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