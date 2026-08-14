Apple, ikonik iPhone'un fişini çekti: Tamir ve yedek parça desteği artık yok

Tam Boyutta Gör Apple, klasik ve eski ürünler listesini güncelleyerek, iPhone X ve 2018 model 15 inç MacBook Pro'yu satıştan kaldırılmış ürünler arasına aldı. Bu cihazlar artık Apple mağazaları ve yetkili servis sağlayıcılarda kabul edilmeyecek.

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iPhone X artık eski ürünler listesinde

iPhone X, 12 Eylül 2017'de tanıtıldı, 3 Kasım 2017'de satışa sunuldu. O dönemde Apple için birçok nedenden dolayı dönüm noktası niteliğinde bir ürün oldu. İlk modelin piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümünde gelen iPhone'du ve Apple'ın yıllardır hayal ettiği dikkat çekici bir yeni tasarıma sahip ilk iPhone'du. Cihazın kenarları boyunca uzanan yuvarlak köşelerle birlikte, üst/alt çerçevelerin kaldırılması dikkat çekiciydi. Apple'ın Touch ID'den bile daha güvenli olduğunu iddia ettiği Face ID sistemine sahip ilk iPhone'du. Paslanmaz çelik çerçeveye sahip olan iPhone X, gümüş ve siyah renklerde piyasaya sürüldü. Tartışmalı çentik tasarımına rağmen, o dönemde zamanının ilerisinde bir akıllı telefondu. iPhone X, Apple'ın iPhone XR ve iPhone XS'i piyasaya sürdüğü 12 Eylül 2018'de üretimi durduruldu ancak bu akıllı telefon bir süre daha bazı satıcılar tarafından sunulmaya devam etti.

2018 MacBook Pro da satıştan kaldırılmış ürünler listesine alındı

2018 MacBook Pro ise 12 Temmuz 2018'de tanıtıldı ve Touch Bar ve kelebek klavye ile tartışmalı bir tasarıma sahipti. 8. nesil "Coffee Lake" Intel işlemcilerle geldi. Özellikle 15 inçlik modellerde, daha üst seviye AMD Radeon Pro ekran kartı ile yapılandırma seçeneği vardı. Ne yazık ki, bu modeller termal kısıtlama sorunlarıyla çok gündem oldu. İlginç bir şekilde, 21 Mayıs 2019'da hem 13 inç hem de 15 inç 2018 MacBook Pro modelinin üretimi durduruldu ancak, daha küçük 13 inçlik model henüz eskimiş ürünler listesine alınmadı. Apple'ın bunu da yakında eskimiş ürünler listesine eklemesi bekleniyor.

Apple hangi cihazları obsolete ürün listesine ekliyor?

Apple, artık iPhone X'i tüm dünyada satıştan kaldırılmış ürün olarak görüyor. Bu, Apple Store ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının artık cihaz için onarım veya başka donanım hizmeti sunmayacağı anlamına geliyor. Apple, yedi yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sonlandırdığı ürünleri satıştan kaldırılmış (obsolete) olarak değerlendirdiğini söylüyor.

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Apple, ikonik iPhone'u eski ürünler listesine aldı!

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