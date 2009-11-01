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Apple ile Palm'ın iTunes çekişmesi devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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23
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple ile Palm'ın iTunes çekişmesi devam ediyor
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Ürün gamına Haziran ayında eklediği Pre ile sessizliğini bozan Palm ve Apple'ın arasındaki gizli çekişme devam ediyor. Pre'nin iTunes senkronizasyon desteği üzerinden devam eden bu gizli çekişmede Apple yayınladığı son iTunes 9.0.2 güncellemesi ile yine üstün duruma geçerek Pre'nin iTunes senkronizasyonunu engellemeyi başardı.

Bilindiği gibi Pre çıkmadan önce internette iTunes ile iPod gibi davranarak senkronizasyon kuracağı iddia edilmişti. Pre'nin kullanıcılara sunulmasının ardından doğrulanan bu özelliğe Apple'dan gecikmeden iTunes 8.2.1 güncellemesi ile cevap gelmişti. Palm'da bunun üzerine yayınladığı webOS 1.1 güncelleştirmesi ile Pre'e yeniden iTunes senkronizasyon özelliği kazandırmıştı. Bir türlü sona ermeyen bu çekişmede Apple iTunes 9 ile Pre'nin senkronizasyon desteğini tekrardan engellemiş, Palm'da webOS 1.2 güncellemesinden beklenen iTunes desteğini web OS 1.2.1 güncellemesi ile Pre kullanıcılarına sunmuştu.


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sdivleli 10 yıl
Arkadaşlar amerikada mp3 player =ipod durumunda nerdeyse. Palm da bu kadar oturmuş yaygın , insanların çok sıklıkla kullandığı bir programı kendi cihazında kullanarak Prenin popülaritesini arttırmaya çalışıyor. Düşünsenize cihazı satarken 'Bu ürünü aynı iphone gibi itunes ile senkronize edip ipodunuz yerine mp3-mp4 player olarak da kullanabiliyorsunuz' diyebilmek Amerikada ne kadar işe yarayacaktır. Ayrıca böyle bir nimet ve pazar varken yasal olanaklar elverdiği sürece ben de kendi programım için uğraşmaz itunes senki up tutardım markam için. Gerçi hoş bize ne :D
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einhander 10 yıl
apple ın kendı urunlerınde asırı derecede tekelcılık yapıyor
apple ıphone alıyorsan apple programlarını kullanmakta mecbursun cunkı dıretıyor kullanman ıcın
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Computeus 10 yıl
Palm'in kasmasının sebebi şu; iTunes gibi rahat ve oturmuş bir sistemi kimse bırakmak istemez. iTunes sadece iPod/iPhone ile çalışır. Telefonunuzu ya da müzik çalarınızı değiştirdiğinizde, iTunes ile kullanamıyorsunuz. iPhone/iPod'a mecbur bırakılıyorsunuz. Palm iPhone muadili olma yolunda bir adım önde olmak için kasıyor bu kadar.
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kahveisteyen 10 yıl
SOn kullanıcı olarak bir müzik programını hangi donanımla kullanacağım Apple'ı ilgilendirmez. Ne yani, Mediamonkey sadece Creative ile mi çalışıyor?
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oxiabit 10 yıl
Çünkü iTunes'u kullanmayı bilenler ne kadar müthiş bir program olduğunu biliyorlarda ondan. Benim ipod'um olmamasına rağmen düz mp3 player'ıma parçaları atarken itunes'a atıp onun üzerinden geçirip düzenliyerek ( artist, album, artwork gibi taglar) o şekilde flash drive gibi gözüken mp3 player'ın içine atıyorum.
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Erasmus78 10 yıl
Benim anlamadigim sey Apple niye bunu engelleme calisiyor?
Daha ne istiyorsun be adam. Bedavadan reklamin yapiliyor, programinin kullanirligi artiyor iste.
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realbrutal 10 yıl

oxiabit

Çünkü iTunes'u kullanmayı bilenler ne kadar müthiş bir program olduğunu biliyorlarda ondan. Benim ipod'um olmamasına rağmen düz mp3 player'ıma parçaları atarken itunes'a atıp onun üzerinden geçirip düzenliyerek ( artist, album, artwork gibi taglar) o şekilde flash drive gibi gözüken mp3 player'ın içine atıyorum.


itunesdan başka düzenleyebileceğiniz bir sürü güzel program var.ilginç bir durum sizinkisi
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Tolgá 10 yıl
itunes gibi bir program için apple ile çekişiyor...
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marikanwap 10 yıl
Millet iTunes bağımlılığından feryat ediyor, Pre'de iTunes peşinde koşuyor:)
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hakan-şimşek 10 yıl
Ne kadar sinir bozucu bir durum
Hırsız pree..![>:]
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