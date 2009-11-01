Apple ile Palm'ın iTunes çekişmesi devam ediyor

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Ürün gamına Haziran ayında eklediği Pre ile sessizliğini bozan Palm ve Apple'ın arasındaki gizli çekişme devam ediyor. Pre'nin iTunes senkronizasyon desteği üzerinden devam eden bu gizli çekişmede Apple yayınladığı son iTunes 9.0.2 güncellemesi ile yine üstün duruma geçerek Pre'nin iTunes senkronizasyonunu engellemeyi başardı.

Bilindiği gibi Pre çıkmadan önce internette iTunes ile iPod gibi davranarak senkronizasyon kuracağı iddia edilmişti. Pre'nin kullanıcılara sunulmasının ardından doğrulanan bu özelliğe Apple'dan gecikmeden iTunes 8.2.1 güncellemesi ile cevap gelmişti. Palm'da bunun üzerine yayınladığı webOS 1.1 güncelleştirmesi ile Pre'e yeniden iTunes senkronizasyon özelliği kazandırmıştı. Bir türlü sona ermeyen bu çekişmede Apple iTunes 9 ile Pre'nin senkronizasyon desteğini tekrardan engellemiş, Palm'da webOS 1.2 güncellemesinden beklenen iTunes desteğini web OS 1.2.1 güncellemesi ile Pre kullanıcılarına sunmuştu.