    Apple, imzaları kapattı: iOS 26'dan geri dönüş artık mümkün değil

    Apple, iOS 18'den iOS 26'ya geçip güncellemeyi beğenmeyen kullanıcıları üzecek bir adım attı. iOS 18.6.2 imzaları durduruldu, artık sürüm düşürme mümkün değil.  

    iOS 18.6.2 imzaları durduruldu iOS 26 geri dönme mümkün değil Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.6.2'yi imzalamayı bıraktı. Bu, iOS 26 güncellemesini yükleyen kullanıcıların artık iOS 18’e geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

    iOS 18.6.2 imzaları durduruldu

    Yazılım imzaları durdurulduğunda, sürüm düşürme işlemi yapılamıyor çünkü; bir iOS sürümünün indirilip yüklenebilmesi için Apple sunucularının doğrulama kontrolünden geçmesi gerekiyor. Apple, iOS 18.6.2 imzaları kapattığından, yazılım .ipsw dosyası olarak indirilse dahi cihaza yüklenmesi mümkün değil.

    Yazılım imzasının durdurulması, Apple kullanıcılarının eski ve daha az güvenli iOS sürümlerini yüklemesini engelliyor. Henüz iOS 26’ya geçiş yapmadıysanız, iOS 18’de kalıp iPhone'unuzu sorunsuzca kullanmaya devam edebilirsiniz ancak iOS 26’ya geçtiyseniz ne yazık ki geri dönüş yolu yok.

    iOS 18.6.2 imzalarının kapatılması, yeni Liquid Glass tasarımına dayalı sorunlar başta olmak üzere türlü hataların paylaşıldığı sırada geldi.

    Apple, iPadOS 18.6.2 ve tvOS 18.6 sürümlerini de imzalamayı bıraktı. Dolayısıyla yeni yazılımı yükleyen iPad ve Apple TV kullanıcıları için de geri dönüş yok.

