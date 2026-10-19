Apple'ın 1.4nm çipleri için tarih ortaya çıktı: A22 Pro ilk olabilir

1.4nm işlemciler için tarih paylaşıldı
J.P. Morgan tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan bir analist notuna göre TSMC, 1.4nm üretim sürecinin seri üretimine 2028'in ilk yarısında başlamaya hazırlanıyor. Şirketin yeni üretim teknolojisi için pilot üretime ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde geçmesi bekleniyor. TSMC'nin 1.4nm sürecinin, Apple'ın gelecek nesil A serisi işlemcilerinde kullanılma ihtimali oldukça yüksek.
Bu kapsamda A22 Pro'nun 1.4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ilk Apple işlemcilerinden biri olabileceği belirtiliyor. TSMC'nin 1.4nm üretim sürecinin daha önce 2028'in ikinci yarısında başlaması bekleniyordu. Ancak yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, gelişmiş üretim teknolojilerine olan talebi ciddi şekilde artırmış durumda. Bu nedenle TSMC'nin seri üretim takvimini öne çekmek için çalıştığı iddia ediliyor.
Maliyeti yüksek olacak
Yeni üretim sürecinin Apple açısından önemli bir avantaj sağlaması beklenirken maliyet tarafında ise ciddi bir artış söz konusu olabilir. İddialara göre 1.4nm bir wafer'ın maliyeti yaklaşık 45 bin dolar seviyesinde olacak. Bu durum Qualcomm ve MediaTek gibi üreticilerin 1.4nm teknolojisine geçişini zorlaştırabilir. Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle şirketlerin 2nm üretim sürecini bir nesil daha kullanmayı tercih edebileceği belirtiliyor.
Öte yandan bunların şu an için analist beklentileri ve iddialar olduğunu, Apple veya TSMC tarafından A22 Pro'ya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: