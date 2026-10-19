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    Apple'ın 1.4nm çipleri için tarih ortaya çıktı: A22 Pro ilk olabilir

    Apple'ın 1.4nm üretim sürecine geçişi için yeni bir tarih ortaya çıktı. TSMC'nin 2028'de seri üretime geçmesiyle A22 Pro önemli bir ilke imza atabilir. İşte detaylar...

    Apple'ın 1.4nm çipleri için tarih paylaşıldı: A22 Pro ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, işlemci tarafında rakiplerinin önüne geçmek için TSMC'nin en yeni üretim teknolojilerini kullanan ilk şirketlerden biri olmaya devam ediyor. Şimdi ise şirketin, yapay zeka çiplerine yönelik artan talep nedeniyle daha hızlı bir üretim sürecine geçebileceği ortaya çıktı. Apple'ın 1.4nm çipleri, beklenenden daha erken çıkabilir.

    1.4nm işlemciler için tarih paylaşıldı

    J.P. Morgan tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan bir analist notuna göre TSMC, 1.4nm üretim sürecinin seri üretimine 2028'in ilk yarısında başlamaya hazırlanıyor. Şirketin yeni üretim teknolojisi için pilot üretime ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde geçmesi bekleniyor. TSMC'nin 1.4nm sürecinin, Apple'ın gelecek nesil A serisi işlemcilerinde kullanılma ihtimali oldukça yüksek.

    Bu kapsamda A22 Pro'nun 1.4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ilk Apple işlemcilerinden biri olabileceği belirtiliyor. TSMC'nin 1.4nm üretim sürecinin daha önce 2028'in ikinci yarısında başlaması bekleniyordu. Ancak yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, gelişmiş üretim teknolojilerine olan talebi ciddi şekilde artırmış durumda. Bu nedenle TSMC'nin seri üretim takvimini öne çekmek için çalıştığı iddia ediliyor.

    Maliyeti yüksek olacak

    Yeni üretim sürecinin Apple açısından önemli bir avantaj sağlaması beklenirken maliyet tarafında ise ciddi bir artış söz konusu olabilir. İddialara göre 1.4nm bir wafer'ın maliyeti yaklaşık 45 bin dolar seviyesinde olacak. Bu durum Qualcomm ve MediaTek gibi üreticilerin 1.4nm teknolojisine geçişini zorlaştırabilir. Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle şirketlerin 2nm üretim sürecini bir nesil daha kullanmayı tercih edebileceği belirtiliyor.

    Apple'ın 1.4nm çipleri için tarih paylaşıldı: A22 Pro ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 1.4nm teknolojisine geçmesi halinde ise şirket, rakiplerine karşı önemli bir üretim teknolojisi avantajı elde edebilir. Özellikle yapay zeka işlemlerinin mobil cihazlarda giderek daha fazla önem kazanması, daha gelişmiş üretim süreçlerinin performans ve enerji verimliliği açısından önemini artırıyor.

    Öte yandan bunların şu an için analist beklentileri ve iddialar olduğunu, Apple veya TSMC tarafından A22 Pro'ya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

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