Apple'ın 2026 yol haritası: Hangi ürünler, ne zaman geliyor?

2026’nın ilk yarısı: Apple Home ürünleri, iPhone 17e, uygun fiyatlı MacBook
- iPhone 17e: iPhone 16e'nin geliştirilmiş halefi. A19 çip, MagSafe ve Dinamik Ada gibi yükseltmelerle gelecek.
- M3 çipli iPad Air M4 işlemci ile güncellenecek
- A16 çipli iPad, A18 çip ya da A19 çip ile yenilenecek
- M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro, M5 Pro/Max çiple yenilenecek ve daha hızlı SSD için PCIe 5.0 desteğiyle gelecek
- M4 çipli MacBook Air, M5 çip ile daha da güçlendirilecek
- Daha uygun fiyatlı MacBook: A18 Pro çip, 12.9 inç ekran ve eğlenceli renk seçenekleri
- M4 Max ve M3 Ultra çipli Mac Studio da M5 Max ve M5 Ultra çiple yenilenecek
- Yeni Studio Display, Mini-LED, 120Hz ProMotion, HDR desteği ve A19/A19 Pro çiple geliyor
- Home Hub: Daha kişiselleştirilmiş Siri, 6-7 inç kare ekran, Apple Intelligence için A18 çip, FaceTime ve daha fazlasına sahip yepyeni bir akıllı ev merkezi
- Güvenlik kamerası: Apple tarafından tasarlanmış, HomeKit özellikli güvenlik kamerası aksesuarı
2026’nın ikinci yarısı: iPhone 18 Pro Max, Katlanabilir iPhone, Apple Watch Ultra 4, AirPods Pro 3
- iPhone 18 Pro: A20 Pro çip, daha küçük Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Kontrolü, en az bir arka kamera için değişken diyafram, uydu üzerinden internette gezinme, 5G için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem ve daha fazlasıyla geliyor.
- iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için söylentilere konu olan özelliklerin aynısı ancak Pro Max modeli biraz daha kalın olabilir.
- Katlanabilir iPhone: Neredeyse kırışıksız tasarıma sahip 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID (güç düğmesine entegre) ve daha fazlasıyla geliyor.
- Apple Watch Series 12: Yeni çip ve tasarım değişikliklerinin yanı sıra Touch ID bekleniyor.
- Apple Watch Ultra 4: Apple Watch Series 12 için beklenen değişikliklerin aynısını içerecek
- MacBook Pro (2026): Yepyeni tasarım, M6 Pro/Max çip, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem
- AirPods Pro 3: Yapay zeka özellikleri için kızılötesi kamera ile gelmesi bekleniyor
2026’da tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri
- Apple gözlüğü: Müzik çalmak için hoparlörlü, fotoğraf ve video için kameralı, ses kontrolü ve potansiyel olarak sağlık özelliklerine sahip artırılmış gerçeklik gözlüğü
- Face ID’li kapı zili: Face ID ve HomeKit güven video özellikli, uyumlu sürgü kilidine kablosuz olarak bağlanan görüntülü kapı zili
- A17 Pro çipli iPad mini yenileniyor: A19 Pro/A20 Pro çip, OLED ekran, yeni tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım
- M5 ve M5 Pro çipli Mac mini
Daha kişiselleştirilmiş Siri, A17 Pro çip ve Wi-Fi 7 desteğiyle yeni Apple TV modeli de bu yıl tanıtılabilir. Yeni Siri, S9 veya daha yeni çip, Wi-Fi 7 desteğine sahip Apple N1 çipi, geliştirilmiş ses kalitesi, ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi ve kırmızı gibi yeni renk seçenekleriyle HomePod mini gelebilir. Önceki nesle kıyasla 3 kata kadar daha uzun ürün takip menzili, kurcalamaya karşı dayanıklı hoparlör ve fazlasıyla yeni AirTag bekleniyor.
Apple ürün tanıtımları açısından büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Her zamanki gibi yeni iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerinin yanı sıra bir dizi Home ürünü, yeni Mac ekranları ve belki de Apple Glasses'ı göreceğiz.
