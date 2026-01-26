Giriş
    Apple'ın 2026 yol haritası: Hangi ürünler, ne zaman geliyor?

    Apple'ın 2026'nın başlarında birçok yeni ürünü tanıtması bekleniyor. Öne çıkanlar arasında; yeni Apple Home ürünleri, yepyeni ve uygun fiyatlı MacBook, iPhone 17e ve fazlası yer alıyor.

    apple 2026 cihazları Tam Boyutta Gör
    2026, Apple için yine yoğun bir yıl olacak gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda 20'den fazla ürünün duyurusunu yapmayı planladığı söyleniyor. iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'lara yönelik olağan güncellemelerin ötesinde, Apple’ın Siri'nin daha kişiselleştirilmiş sürümü hazır olana kadar ertelendiği bildirilen yepyeni akıllı ev cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl için söylentilere göre diğer benzersiz ürünler arasında; katlanabilir iPhone, A18 Pro çipli daha uygun fiyatlı bir MacBook ve daha fazlası yer alıyor.

    2026’nın ilk yarısı: Apple Home ürünleri, iPhone 17e, uygun fiyatlı MacBook

    2026 ilk yarı tanıtılacak Apple cihazlar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yılın başlarında piyasaya süreceği söylenen yeni ürün yelpazesi her zamankinden çok daha geniş. Yeni Apple Ev ürünleri, yepyeni ve uygun fiyatlı MacBook, iPhone 17e öne çıksa da Haziran ayı sonuna kadar daha birçok ürün tanıtılacak.
    • iPhone 17e: iPhone 16e'nin geliştirilmiş halefi. A19 çip, MagSafe ve Dinamik Ada gibi yükseltmelerle gelecek.
    • M3 çipli iPad Air M4 işlemci ile güncellenecek
    • A16 çipli iPad, A18 çip ya da A19 çip ile yenilenecek
    • M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro, M5 Pro/Max çiple yenilenecek ve daha hızlı SSD için PCIe 5.0 desteğiyle gelecek
    • M4 çipli MacBook Air, M5 çip ile daha da güçlendirilecek
    • Daha uygun fiyatlı MacBook: A18 Pro çip, 12.9 inç ekran ve eğlenceli renk seçenekleri
    • M4 Max ve M3 Ultra çipli Mac Studio da M5 Max ve M5 Ultra çiple yenilenecek
    • Yeni Studio Display, Mini-LED, 120Hz ProMotion, HDR desteği ve A19/A19 Pro çiple geliyor
    • Home Hub: Daha kişiselleştirilmiş Siri, 6-7 inç kare ekran, Apple Intelligence için A18 çip, FaceTime ve daha fazlasına sahip yepyeni bir akıllı ev merkezi
    • Güvenlik kamerası: Apple tarafından tasarlanmış, HomeKit özellikli güvenlik kamerası aksesuarı

    2026’nın ikinci yarısı: iPhone 18 Pro Max, Katlanabilir iPhone, Apple Watch Ultra 4, AirPods Pro 3

    2026 ikinci yarı tanıtılacak Apple ürünleri Tam Boyutta Gör
    Yaz aylarında genellikle Apple ürün tanıtımları görmüyoruz, yerine yazılımlar öne çıkıyor. Haziran ayındaki WWDC'de Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer işletim sistem güncellemelerini tanıtacak. Ancak 2026 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni Mac var. Yılın en büyük Apple ürünleri, yeni iPhone'lar başta olmak üzere sonbaharda piyasaya sürülüyor. Bu yıl yepyeni katlanabilir iPhone ve daha birçok ürün tanıtılacak.
    • iPhone 18 Pro: A20 Pro çip, daha küçük Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Kontrolü, en az bir arka kamera için değişken diyafram, uydu üzerinden internette gezinme, 5G için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem ve daha fazlasıyla geliyor.
    • iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için söylentilere konu olan özelliklerin aynısı ancak Pro Max modeli biraz daha kalın olabilir.
    • Katlanabilir iPhone: Neredeyse kırışıksız tasarıma sahip 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID (güç düğmesine entegre) ve daha fazlasıyla geliyor.
    • Apple Watch Series 12: Yeni çip ve tasarım değişikliklerinin yanı sıra Touch ID bekleniyor.
    • Apple Watch Ultra 4: Apple Watch Series 12 için beklenen değişikliklerin aynısını içerecek
    • MacBook Pro (2026): Yepyeni tasarım, M6 Pro/Max çip, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem
    • AirPods Pro 3: Yapay zeka özellikleri için kızılötesi kamera ile gelmesi bekleniyor

    2026’da tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri

    2026 Apple ürünleri Tam Boyutta Gör

    • Apple gözlüğü: Müzik çalmak için hoparlörlü, fotoğraf ve video için kameralı, ses kontrolü ve potansiyel olarak sağlık özelliklerine sahip artırılmış gerçeklik gözlüğü
    • Face ID’li kapı zili: Face ID ve HomeKit güven video özellikli, uyumlu sürgü kilidine kablosuz olarak bağlanan görüntülü kapı zili
    • A17 Pro çipli iPad mini yenileniyor: A19 Pro/A20 Pro çip, OLED ekran, yeni tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım
    • M5 ve M5 Pro çipli Mac mini

    Daha kişiselleştirilmiş Siri, A17 Pro çip ve Wi-Fi 7 desteğiyle yeni Apple TV modeli de bu yıl tanıtılabilir. Yeni Siri, S9 veya daha yeni çip, Wi-Fi 7 desteğine sahip Apple N1 çipi, geliştirilmiş ses kalitesi, ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi ve kırmızı gibi yeni renk seçenekleriyle HomePod mini gelebilir. Önceki nesle kıyasla 3 kata kadar daha uzun ürün takip menzili, kurcalamaya karşı dayanıklı hoparlör ve fazlasıyla yeni AirTag bekleniyor.

    Apple ürün tanıtımları açısından büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Her zamanki gibi yeni iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerinin yanı sıra bir dizi Home ürünü, yeni Mac ekranları ve belki de Apple Glasses’ı göreceğiz.

