Apple'ın 2026 yol haritası: Hangi ürünler, ne zaman geliyor?

Tam Boyutta Gör 2026, Apple için yine yoğun bir yıl olacak gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda 20'den fazla ürünün duyurusunu yapmayı planladığı söyleniyor. iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'lara yönelik olağan güncellemelerin ötesinde, Apple’ın Siri'nin daha kişiselleştirilmiş sürümü hazır olana kadar ertelendiği bildirilen yepyeni akıllı ev cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl için söylentilere göre diğer benzersiz ürünler arasında; katlanabilir iPhone, A18 Pro çipli daha uygun fiyatlı bir MacBook ve daha fazlası yer alıyor.

Apple, Gemini destekli yeni Siri’yi şubat ayında tanıtabilir 3 sa. önce eklendi

2026’nın ilk yarısı: Apple Home ürünleri, iPhone 17e, uygun fiyatlı MacBook

Tam Boyutta Gör Apple'ın yılın başlarında piyasaya süreceği söylenen yeni ürün yelpazesi her zamankinden çok daha geniş. Yeni Apple Ev ürünleri, yepyeni ve uygun fiyatlı MacBook, iPhone 17e öne çıksa da Haziran ayı sonuna kadar daha birçok ürün tanıtılacak.

iPhone 17e : iPhone 16e'nin geliştirilmiş halefi. A19 çip, MagSafe ve Dinamik Ada gibi yükseltmelerle gelecek.

: iPhone 16e'nin geliştirilmiş halefi. A19 çip, MagSafe ve Dinamik Ada gibi yükseltmelerle gelecek. M3 çipli iPad Air M4 işlemci ile güncellenecek

A16 çipli iPad, A18 çip ya da A19 çip ile yenilenecek

M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro, M5 Pro/Max çiple yenilenecek ve daha hızlı SSD için PCIe 5.0 desteğiyle gelecek

M4 çipli MacBook Air, M5 çip ile daha da güçlendirilecek

Daha uygun fiyatlı MacBook : A18 Pro çip, 12.9 inç ekran ve eğlenceli renk seçenekleri

: A18 Pro çip, 12.9 inç ekran ve eğlenceli renk seçenekleri M4 Max ve M3 Ultra çipli Mac Studio da M5 Max ve M5 Ultra çiple yenilenecek

Yeni Studio Display , Mini-LED, 120Hz ProMotion, HDR desteği ve A19/A19 Pro çiple geliyor

, Mini-LED, 120Hz ProMotion, HDR desteği ve A19/A19 Pro çiple geliyor Home Hub : Daha kişiselleştirilmiş Siri, 6-7 inç kare ekran, Apple Intelligence için A18 çip, FaceTime ve daha fazlasına sahip yepyeni bir akıllı ev merkezi

: Daha kişiselleştirilmiş Siri, 6-7 inç kare ekran, Apple Intelligence için A18 çip, FaceTime ve daha fazlasına sahip yepyeni bir akıllı ev merkezi Güvenlik kamerası: Apple tarafından tasarlanmış, HomeKit özellikli güvenlik kamerası aksesuarı

2026’nın ikinci yarısı: iPhone 18 Pro Max, Katlanabilir iPhone, Apple Watch Ultra 4, AirPods Pro 3

Tam Boyutta Gör Yaz aylarında genellikle Apple ürün tanıtımları görmüyoruz, yerine yazılımlar öne çıkıyor. Haziran ayındaki WWDC'de Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer işletim sistem güncellemelerini tanıtacak. Ancak 2026 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni Mac var. Yılın en büyük Apple ürünleri, yeni iPhone'lar başta olmak üzere sonbaharda piyasaya sürülüyor. Bu yıl yepyeni katlanabilir iPhone ve daha birçok ürün tanıtılacak.

iPhone 18 Pro : A20 Pro çip, daha küçük Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Kontrolü, en az bir arka kamera için değişken diyafram, uydu üzerinden internette gezinme, 5G için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem ve daha fazlasıyla geliyor.

: A20 Pro çip, daha küçük Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Kontrolü, en az bir arka kamera için değişken diyafram, uydu üzerinden internette gezinme, 5G için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem ve daha fazlasıyla geliyor. iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için söylentilere konu olan özelliklerin aynısı ancak Pro Max modeli biraz daha kalın olabilir.

Katlanabilir iPhone : Neredeyse kırışıksız tasarıma sahip 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID (güç düğmesine entegre) ve daha fazlasıyla geliyor.

: Neredeyse kırışıksız tasarıma sahip 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID (güç düğmesine entegre) ve daha fazlasıyla geliyor. Apple Watch Series 12 : Yeni çip ve tasarım değişikliklerinin yanı sıra Touch ID bekleniyor.

: Yeni çip ve tasarım değişikliklerinin yanı sıra Touch ID bekleniyor. Apple Watch Ultra 4: Apple Watch Series 12 için beklenen değişikliklerin aynısını içerecek

Apple Watch Series 12 için beklenen değişikliklerin aynısını içerecek MacBook Pro (2026) : Yepyeni tasarım, M6 Pro/Max çip, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem

: Yepyeni tasarım, M6 Pro/Max çip, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı için Apple tarafından tasarlanmış C2 modem AirPods Pro 3: Yapay zeka özellikleri için kızılötesi kamera ile gelmesi bekleniyor

2026’da tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri

Tam Boyutta Gör

Apple gözlüğü : Müzik çalmak için hoparlörlü, fotoğraf ve video için kameralı, ses kontrolü ve potansiyel olarak sağlık özelliklerine sahip artırılmış gerçeklik gözlüğü

: Müzik çalmak için hoparlörlü, fotoğraf ve video için kameralı, ses kontrolü ve potansiyel olarak sağlık özelliklerine sahip artırılmış gerçeklik gözlüğü Face ID’li kapı zili : Face ID ve HomeKit güven video özellikli, uyumlu sürgü kilidine kablosuz olarak bağlanan görüntülü kapı zili

: Face ID ve HomeKit güven video özellikli, uyumlu sürgü kilidine kablosuz olarak bağlanan görüntülü kapı zili A17 Pro çipli iPad mini yenileniyor : A19 Pro/A20 Pro çip, OLED ekran, yeni tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım

: A19 Pro/A20 Pro çip, OLED ekran, yeni tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım M5 ve M5 Pro çipli Mac mini

Daha kişiselleştirilmiş Siri, A17 Pro çip ve Wi-Fi 7 desteğiyle yeni Apple TV modeli de bu yıl tanıtılabilir. Yeni Siri, S9 veya daha yeni çip, Wi-Fi 7 desteğine sahip Apple N1 çipi, geliştirilmiş ses kalitesi, ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi ve kırmızı gibi yeni renk seçenekleriyle HomePod mini gelebilir. Önceki nesle kıyasla 3 kata kadar daha uzun ürün takip menzili, kurcalamaya karşı dayanıklı hoparlör ve fazlasıyla yeni AirTag bekleniyor.

Apple ürün tanıtımları açısından büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Her zamanki gibi yeni iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerinin yanı sıra bir dizi Home ürünü, yeni Mac ekranları ve belki de Apple Glasses’ı göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'ın 2026 takvimi: Hangi ürünler, ne zaman geliyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: