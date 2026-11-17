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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, 2027 yılında teknoloji dünyasını heyecanlandıracak birçok yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Öne çıkanlar arasında 20. yıla özel kavisli tasarımlı iPhone 20 Pro, yeni M6 işlemcili Mac modelleri ve yenilenen iPad’ler bulunuyor. Şirketin ayrıca kameralı AirPods Pro ile merakla beklenen akıllı gözlüğü Apple Glasses’ı da tanıtması bekleniyor. Gelişmiş yapay zekâ desteğine sahip bu cihazların 2027 yılı içerisinde kademeli olarak satışa sunulacağı öngörülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, son aylarda gerçekleştirdiği yoğun ürün lansmanlarının ardından gözünü 2027 yılına çevirmiş durumda. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardıkları ve diğer kaynaklardan gelen sızıntılara göre şirket, gelecek yıl en az 18 yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünler arasında 20. yıl özel iPhone modelleri, yeni nesil iPad ve Mac'ler ile Apple'ın ilk akıllı gözlükleri de bulunuyor.

iPhone 20 Pro ve iPhone Air 2

Apple'ın 2027 ürün takvimindeki en dikkat çekici modellerden biri, iPhone'un 20. yılına özel hazırlanması beklenen iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max olacak. A21 Pro işlemcisinden güç alacağı söylenen modellerin, ekranın tüm köşe ve kenarlarını saran kavisli cam tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Daha ince ekran çerçeveleri de yeni tasarımın parçaları arasında yer alabilir.

iPhone 18e ve iPhone 18 modellerinin ise A20 işlemci, 9 GB RAM ve daha uzun pil ömrüyle tanıtılması bekleniyor. iPhone Air 2 tarafında A20 Pro işlemciye ek olarak ultra geniş açılı kamera, daha küçük Dynamic Island ve daha yüksek kapasiteli batarya gündemde. Apple'ın yeni C2 modeminin de ABD'de mmWave desteği ve daha yüksek yükleme hızları sunabileceği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone Duo'nun ikinci nesli için de bazı yenilikler test ediliyor. Face ID'nin modele eklenmesi değerlendirilirken, Kamera Denetimi tuşunun ilerleyen dönemde Eylem düğmesi işlevi de kazanabileceği konuşuluyor. Ancak bu özelliklerin nihai sürümde yer alıp almayacağı henüz net değil.

iPad ve Mac ailesi yenileniyor

Apple'ın tablet ailesinde de önemli güncellemeler bekleniyor. Yeni iPad Pro modellerinin M6 veya M7 işlemciyle ve buhar odası soğutma sistemiyle gelebileceği söylentiler arasında. iPad Air'in M5 işlemci, OLED ekran ve daha ince-hafif tasarıma kavuşması beklenirken, standart iPad modelinde A19 işlemci, Apple Intelligence desteği ve Wi-Fi 7 bağlantısı sunan N1 çip bulunacak. Hücresel sürümlerde ise C1X modem kullanılabilir.

Mac tarafında MacBook Neo'nun A19 Pro işlemci ve 12 GB RAM ile güncellenmesi, yeni renk seçenekleri kazanması bekleniyor. MacBook Air'in M6 işlemciye geçeceği, 14 inç MacBook Pro'nun giriş seviyesindeki sürümünün ise M7 çiple yenileneceği belirtiliyor. Üst segment MacBook Pro modellerinde M7 Pro ve M7 Max işlemciler gündemde. Bu modellerde Dynamic Island ve aydınlatmalı Apple logosu gibi yeniliklerin de değerlendirildiği aktarılıyor.

Apple akıllı gözlüklerini tanıtabilir

Diğer ürünler arasında kameralı AirPods Pro ve Apple Glasses öne çıkıyor. Yeni AirPods Pro'nun dahili kameralar sayesinde Siri yapay zekâ ve Visual Intelligence özelliklerini desteklemesi bekleniyor. Apple Glasses ise iPhone bağlantılı çalışacak. Kamera, mikrofon ve hoparlörlerin yanı sıra arama, mesajlaşma, bildirimler ve müzik oynatma gibi işlevler sunacak. Apple'ın akıllı gözlükleri WWDC 2027'de tanıtmayı, yılın sonlarına doğru satışa çıkarmayı planladığı söyleniyor.

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Ev ürünleri tarafında ise HomeView Max modeli yolda. 9 inç ekran taşıması beklenen cihazın, robotik kol üzerinde 360 derece dönebileceği belirtiliyor. ABD başlangıç fiyatının 999 dolar olabileceği paylaşıldı. Apple Watch Series 13 için büyük bir tasarım değişikliği ve yeni kayış bağlantı sistemi iddiaları bulunurken, Apple Watch Ultra 5 de olası 2027 ürünleri arasında gösteriliyor. Ancak Ultra 5 hakkında şimdilik doğrulanmış teknik ayrıntılar bulunmuyor.

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