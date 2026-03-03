Giriş
    Apple'ın yapay zeka sunucuları düşük kullanım oranları nedeniyle atıl durumda

    Apple’ın yapay zeka altyapısı için geliştirdiği Private Cloud Compute sistemi beklentilerin gerisinde kaldı. Şirketin ortalama olarak sunucu kapasitesinin yalnızca %10’unu kullandığı belirtiliyor.

    Apple'ın AI sunucuları düşük kullanım nedeniyle atıl durumda Tam Boyutta Gör
    Apple, gecikmeli olarak geliştirdiği yeni nesil Siri modellerini çalıştırmak için kendi altyapısı yerine Google’ın veri merkezlerinden yararlanmayı değerlendiriyor. İlk olarak Bloomberg tarafından gündeme getirilen bu iddia, şimdi de The Information tarafından doğrulanan yeni bir raporla yeniden gündeme geldi.

    Habere göre Apple, yeni Siri’nin arka planında çalışacak sunucuları Google’ın veri merkezlerinde barındırmayı planlıyor. Ancak bu sistemlerin yine de Apple’ın sıkı gizlilik standartlarına uygun şekilde işletileceği belirtiliyor.

    Private Cloud Compute beklentileri karşılayamadı

    Apple’ın yapay zeka altyapısı için geliştirdiği Private Cloud Compute sistemi ise rapora göre beklentilerin gerisinde kaldı. Sistem hem yeterince güçlü bulunmuyor hem de mevcut kapasitesinin büyük bölümü kullanılmadan duruyor. Şirketin ortalama olarak sunucu kapasitesinin yalnızca %10’unu kullandığı belirtiliyor. Bu nedenle üretilmiş bazı Apple sunucularının depolarda beklediği ifade ediliyor.

    Raporda Apple’ın bulut altyapısının oldukça parçalı olduğu da vurgulanıyor. Şirket içindeki farklı ekipler kendi teknolojilerini bağımsız şekilde çalıştırıyor ve ortak bir altyapı havuzu bulunmuyor. Bu durum bazı sistemlerin boşta kalmasına neden olurken, diğer bölümlerin ise ihtiyaç duyduğu kapasiteye erişememesine yol açıyor.

    Apple’ın finans ekibinin bu tekrarlayan altyapı maliyetlerinden rahatsız olduğu ancak tüm sistemi yeniden düzenlemek için milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasına da sıcak bakılmadığı belirtiliyor. Son on yılda altyapıyı birleştirmek için birden fazla girişim başlatıldığı, ancak bu projelerin birkaç kez durdurulduğu ifade ediliyor.

    Apple çipleri yeni AI modelleri için yetersiz

    Private Cloud Compute altyapısında kullanılan ve büyük ölçüde Apple M2 Ultra işlemcilerinin özel sürümlerine dayandığı düşünülen çiplerin, yeni nesil büyük dil modellerini çalıştırmak için yeterli performansı sunamadığı belirtiliyor.

    Yeni Siri’nin temelinde ise Gemini gibi gelişmiş yapay zeka modellerinin yer alacağı ifade ediliyor. Bu tür modeller için çok daha güçlü ve ölçeklenebilir veri merkezi altyapıları gerekiyor.

    Apple Intelligence beklenen talebi görmedi

    Apple’ın yeni yapay zeka platformu Apple Intelligence kapsamında sunulan ilk özelliklerin de şirketin beklediği kadar yoğun kullanılmadığı belirtiliyor. Bu durum, Private Cloud Compute altyapısına yapılan yatırımların şirket içinde sorgulanmasına yol açtı. Buna rağmen Apple, yeni Siri sohbet botu özelliklerinin yayınlanmasıyla birlikte talebin ciddi şekilde artmasını bekliyor. Ancak mevcut altyapının bu yükü kaldırabilecek seviyede olmadığı düşünülüyor.

    Google ile iş birliği güçlenebilir

    Bu nedenle Apple’ın, yeni Siri hizmetini Google’ın veri merkezlerinde çalıştırmak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor. Google’ın özellikle Gemini sayesinde büyük ölçekli yapay zeka sunucu altyapıları konusunda ciddi deneyime sahip olması bu tercihte önemli rol oynuyor. Apple’ın hali hazırda bazı iCloud hizmetleri için de Google bulut altyapısından yararlandığı biliniyor.

    Yapay zekanın sürekli değişen ortamı, Apple yönetimini bulut altyapısına yaklaşımlarını değiştirmeye ve gelecekte şirket içi yatırımlara daha fazla ağırlık vermeye zorlamış olabilir. Ancak bu dönüşümün gerçekleşmesi için uzun zamana ihtiyaç duyuluyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/01/21/siri-chatbot-apple-google-servers/ https://www.theinformation.com/articles/apple-discusses-google-hosting-new-siri-need-cloud-help-grows
