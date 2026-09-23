Apple'ın akıllı ev ekranı homeOS ile gelebilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gurman’a göre, Apple, önümüzdeki ay uzun zamandır konuşulan akıllı ekranıyla birlikte yeni işletim sistemini tanıtacak. Yazılımın iOS, tvOS ve watchOS’in birleşimi olması bekleniyor ancak Apple henüz adını, özelliklerini ya da lansman etkinliğini duyurmadı.

Apple TV dizileri ve orijinal yapımları Türkiye'ye açıldı 5 gün önce eklendi

Tamamen yeni işletim sistemi: Apple homeOS

Apple, temelde tvOS, watchOS ve iOS’i harmanlayan tamamen yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Gurman, işletim sisteminin uygulama simgeleri, araç takımları ve özelleştirilebilir saat kadranlarından oluşan bir ızgara içereceğini söylüyor.

Yeni yazılım platformu, Apple'ın uzun zamandır konuşulan akıllı ev merkezi için tasarlanmış. Dahili yüz tanıma özelliğiyle ürünün ekrana kimin baktığını belirleyebileceği ve kişiselleştirilmiş bilgiler gösterebileceği söyleniyor. Kullanıcı, cihaza yaklaştığında ya da uzaklaştığında, arayüz öğelerinin boyutu otomatik olarak değişecek.

Apple’ın yeni işletim sisteminin adı homeOS olacak gibi görünüyor. homeOS, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS'a katılacak.

Apple akıllı ev ekranı neler sunacak?

Hub, temelde HomePod benzeri hoparlör ve 6-7 inç kare ekran ile gelecek. Siri yapay zekasının yeni işletim sisteminin merkezinde olması bekleniyor. Diğer beklenen özellikler arasında; FaceTime görüntülü arama, HomeKit aksesuar yönetimi, ev güvenlik takibi, fotoğraf galerileri, takvim, müzik çalma ve daha fazlası yer alıyor. Takvim, Kamera, Apple Music, Apple Podcasts, Apple News, Anımsatıcılar, Notlar ve Siri AI konuşmaları için tamamen yeni Siri uygulaması da yüklü gelecek.

Şimdilik, herhangi bir davetiye, ürün sayfası ya da geliştirici dokümantasyonu yok. Mevcut haberlere göre Ekim ayında bir duyuru olası görünüyor. Home hub ile birlikte yeni Homepod ve Apple TV ürünlerini de görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: