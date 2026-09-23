Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın akıllı ev ekranı homeOS ile gelebilir

    Apple'ın Ekim ayında uzun zamandır konuşulan akıllı ekranıyla birlikte yepyeni bir işletim sistemi tanıtacağı söyleniyor. Yazılımın iOS, tvOS ve watchOS'tan tanıdık fikirleri birleştirmesi bekleniyor.

    apple home hub cihazı homeos ekimde geliyor Tam Boyutta Gör
    Gurman’a göre, Apple, önümüzdeki ay uzun zamandır konuşulan akıllı ekranıyla birlikte yeni işletim sistemini tanıtacak. Yazılımın iOS, tvOS ve watchOS’in birleşimi olması bekleniyor ancak Apple henüz adını, özelliklerini ya da lansman etkinliğini duyurmadı.

    Tamamen yeni işletim sistemi: Apple homeOS

    Apple, temelde tvOS, watchOS ve iOS’i harmanlayan tamamen yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Gurman, işletim sisteminin uygulama simgeleri, araç takımları ve özelleştirilebilir saat kadranlarından oluşan bir ızgara içereceğini söylüyor.

    Yeni yazılım platformu, Apple'ın uzun zamandır konuşulan akıllı ev merkezi için tasarlanmış. Dahili yüz tanıma özelliğiyle ürünün ekrana kimin baktığını belirleyebileceği ve kişiselleştirilmiş bilgiler gösterebileceği söyleniyor. Kullanıcı, cihaza yaklaştığında ya da uzaklaştığında, arayüz öğelerinin boyutu otomatik olarak değişecek.

    Apple’ın yeni işletim sisteminin adı homeOS olacak gibi görünüyor. homeOS, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS'a katılacak.

    Apple akıllı ev ekranı neler sunacak?

    Hub, temelde HomePod benzeri hoparlör ve 6-7 inç kare ekran ile gelecek. Siri yapay zekasının yeni işletim sisteminin merkezinde olması bekleniyor. Diğer beklenen özellikler arasında; FaceTime görüntülü arama, HomeKit aksesuar yönetimi, ev güvenlik takibi, fotoğraf galerileri, takvim, müzik çalma ve daha fazlası yer alıyor. Takvim, Kamera, Apple Music, Apple Podcasts, Apple News, Anımsatıcılar, Notlar ve Siri AI konuşmaları için tamamen yeni Siri uygulaması da yüklü gelecek.

    Şimdilik, herhangi bir davetiye, ürün sayfası ya da geliştirici dokümantasyonu yok. Mevcut haberlere göre Ekim ayında bir duyuru olası görünüyor. Home hub ile birlikte yeni Homepod ve Apple TV ürünlerini de görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motorlu tırpan neden çalışmaz sahibinden ilan ücreti 103.05 ehliyet kodu nedir her yerden engelleyen kişiye nasıl ulaşılır mazda pikap

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum