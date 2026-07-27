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    Apple'ın akıllı gözlüklerde en büyük önceliği Meta'nın düştüğü hataya düşmemek

    Apple'ın merakla beklenen akıllı gözlüğü için takvim değişti. İddiaya göre şirket, piyasaya adım atmadan önce kullanıcı gizliliğine odaklanan önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor.

    Apple'ın akıllı gözlüğünde en büyük öncelik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesi için bekleyiş sürmeye devam ediyor. Ancak bu sefer gecikmenin en önemli nedeninin kullanıcı gizliliğine yönelik çalışmalar olduğu aktarıldı. Apple’ın gizlilik konusunda rakiplerinden ayrışacak bir yaklaşım geliştirmeye odaklandığı bildirildi.

    Meta’nın hatalarını tekrarlamak istemiyor

    Akıllı gözlük pazarı özellikle Meta'nın kamera ve yapay zeka destekli modelleriyle büyük bir ivme yakaladı. Ancak bu cihazların fark edilmeden fotoğraf ve video kaydedebilmesi önemli gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Apple ise yıllardır ürünlerini kullanıcı gizliliği odağında konumlandırdığı için aynı kategoriye girmeden önce bu riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

    Bu bağlamda Apple'ın ilk akıllı gözlüğünün Haziran 2027'de düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılması, ürünün ise 2027 yılının sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor. Daha önceki bilgilere göre cihazların bu yıl tanıtılması bekleniyordu.

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple bünyesinde Vision donanım grubunda çalışan ekipler, akıllı gözlük geliştirme sürecinde gizliliği en öncelikli konu olarak görüyor. Şirketin bu kapsamda mevcut Apple ürünlerinde bulunmayan yeni donanım ve yazılım tabanlı gizlilik özellikleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

    Yazılım tarafında Apple'ın Meta'nın kullandığı bazı koruma mekanizmalarına benzer çözümler geliştirdiği belirtiliyor. Buna göre cihaz, kayıt göstergesi ışığının kasıtlı olarak kapatıldığını veya engellendiğini tespit ederse kayıt işlevini otomatik olarak devre dışı bırakabilecek.

    Kamerasız olabilir

    Apple'ın akıllı gözlüğünde en büyük öncelik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Apple'ın gizlilik anlayışını daha da ileri taşıyacak farklı donanım seçeneklerini değerlendirdiği bildiriliyor. Şirketin üzerinde durduğu olasılıklar arasında kamerasız bir akıllı gözlük modeli ile kamera donanımına sahip olmasına rağmen fotoğraf veya video çekemeyen bir sürüm de yer alıyor. Bu ikinci senaryoda kamera sadece çevreden bilgi toplamak için kullanılacak.

    Öte yandan Apple’ın mümkün olduğunca verileri doğrudan cihaz üzerinde işlemesi, ayrıca yüz tanıma ya da Meta'nın "Super Sensing" benzeri sürekli kayıt yapan özelliklerden uzak durması bekleniyor. Bunun yanı sıra Apple'ın, kullanıcıların oluşturduğu görüntü ve kayıtları yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanmaktan kaçınacağı da gelen bilgiler arasında.

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