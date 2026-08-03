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    Apple'ın akıllı gözlük planı ortaya çıktı: Sağlık ön planda

    Apple'ın geliştirdiği akıllı gözlüklerin sağlık ve fitness odaklı özellikler sunması hedefleniyor. Ancak bu yeniliklerin ilk nesil modelde yer alması beklenmiyor.

    Apple'ın akıllı gözlük planı ortaya çıktı: Sağlık ön planda Tam Boyutta Gör

    Apple'ın üzerinde çalıştığı ekransız akıllı gözlüklerin gelecekte şirketin sağlık ve fitness ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Ancak güvenilir Apple analisti Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, bu özelliklerin gelecek yıl tanıtılması beklenen ilk nesil modelde yer alması olası görünmüyor.

    Vision Pro'daki fikir akıllı gözlüklere taşınıyor

    Apple daha önce Vision Pro için kullanıcının egzersiz yaparken Fitness+ videolarını izlemesini ve vücut takip teknolojisi ile hareketlerinin analiz edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirmişti. Ancak cihazın ağır olması ve teknik engeller nedeniyle proje hayata geçirilemedi.

    Şirket şimdi benzer bir yaklaşımı akıllı gözlüklere taşıyor. Apple'ın bu alanda işe alım ilanı açması da planların sürdüğünü gösteriyor. Şirket, uzamsal bilişim, giyilebilir cihazlar ve tüketici sağlığını bir araya getirecek yeni deneyimler geliştirecek çalışanlar arıyor.

    Öte yandan Apple'ın geliştirdiği özellikler henüz doğrulanmış değil. Ancak beklentiler, sistemin Apple Watch'ta sunulan Workout Buddy özelliğine benzer bir deneyim sunabileceği yönünde. Ayrıca gözlüklere kalp atış hızını ölçebilecek sensörlerin de eklenmesi bekleniyor. Kameraların ise kullanıcının hareketlerini analiz ederek egzersiz sırasında geri bildirim vermesi hedefleniyor.

    Şimdilik Apple'ın bu vizyonunu ilk nesil akıllı gözlükte sunması beklenmiyor. Sağlık ve fitness odaklı gelişmiş özelliklerin kullanıcılara ulaşması için birkaç yıl daha beklemek gerekebilir.

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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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