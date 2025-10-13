Giriş
    Apple’ın akıllı gözlükleri iki farklı işletim sistemiyle çalışabilir

    Apple’ın 2027’de tanıtması beklenen ikinci nesil akıllı gözlükleri, bağlandığı cihaza göre farklı işletim sistemleri çalıştırarak hem Mac hem de iPhone kullanıcılarına özel bir deneyim sunacak.

    Apple’ın akıllı gözlükleri iki farklı işletim sistemiyle çalışabi Tam Boyutta Gör
    Apple, karma gerçeklik alanındaki yatırımlarını sürdürürken, şirketin üzerinde çalıştığı ikinci nesil akıllı gözlükler hakkında dikkat çekici yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg’in güvenilir muhabiri Mark Gurman’ın Power On bültenine göre Apple, bu gözlükleri Mac veya iPhone’a bağlandığında farklı yazılım ortamlarında çalışabilecek şekilde tasarlıyor.

    Apple’ın gözlükler konusundaki fikirleri ilginç

    Rapora göre gözlükler, Mac’e bağlandığında Vision Pro’da kullanılan tam sürüm visionOS işletim sistemini çalıştırabilecek. Ancak iPhone’a bağlandığında cihazın donanım kapasitesine daha uygun, daha hafif ve enerji tasarruflu bir arayüz devreye girecek. Bu yaklaşım, Apple’ın gözlükleri tamamen bağımsız bir cihaz haline getirmeden önce ekosisteme uyumlu bir geçiş modeli yaratmak istediğini gösteriyor.

    Hatırlanacağı üzere Apple’ın ilk nesil akıllı gözlüklerinin dahili ekransız olacağı ifade edilmişti. Buna karşın ikinci nesil modelin, eksik görülen bu özellikleri tamamlayarak daha pratik ve çok yönlü bir deneyim sunacağı ifade ediliyor.

    Bununla birlikte Apple’ın, cihazın başarısız olma riskine karşı bu versiyonu iptal etmeyi dahi değerlendirdiği öne sürülüyor. Şirketin test ettiği bağlantı yöntemleri arasında, kablolu bağlantı en kararlı ve gecikmesiz performansı sunsa da günlük kullanım açısından hantal bir çözüm olarak görülüyor. Bu nedenle Apple’ın nihai üründe, AirPods Pro 3’te kullanılan H2 çipi benzeri bir özel bağlantı teknolojisiyle kablosuz eşleşme özelliği sunması bekleniyor.

    Gurman’a göre şirketin asıl hedefi, gelecekte iPhone’un işlem gücü ve yazılım kapasitesine sahip tamamen bağımsız bir akıllı gözlük geliştirmek. Böylece kullanıcılar, karma gerçeklik deneyimini herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan yaşayabilecek. Apple cephesinden resmi bir açıklama yapılmasa da, ikinci nesil akıllı gözlüklerin 2027 yılı civarında tanıtılması bekleniyor. Şirketin Vision Pro sonrası karma gerçeklik stratejisinde bu ürünün nasıl bir rol oynayacağı ise önümüzdeki yıllarda netleşecek.

