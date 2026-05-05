    Apple'ın başaramadığını bu şirket başardı: Ekran altı Face ID

    ABD merkezli bir girişim olan Metalenz, çentik ya da ekran deliğine gerek kalmadan yüz tanıma yapabilen “Polar ID Under Display” sistemini tanıttı. Peki teknoloji nasıl çalışıyor?

    Apple yıllardır Face ID’yi iPhone ekranının altına yerleştirmeye çalışsa da henüz bunu başaramadı. Metalenz isimli ABD merkezli optik girişimi ise bu alanda önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu.

    Los Angeles’taki Display Week etkinliğinde tanıtılan “Polar ID Under Display” sistemi, tamamen aktif bir OLED ekranın altından çalışan yüz tanıma teknolojisi sunuyor. Bu sayede çentik ya da ekran deliğine gerek kalmadan ve görüntü kalitesinden ödün vermeden güvenli kimlik doğrulama yapılabiliyor. Üstelik sistem, ödeme işlemleri için yeterli güvenlik seviyesine sahip.

    Polar ID nasıl çalışıyor?

    Bu yeni teknoloji, iPhone ve benzeri cihazlarda kullanılan yüz tanıma sistemlerine kıyasla çok daha az yer kaplayan düz bir lens yapısı kullanıyor. Temelinde ise ışığı sensörlere yönlendirmek için nano yapılar kullanan metasurface (metayüzey) optik teknolojisi bulunuyor. Metalenz bu sistemi geliştirerek ışığın yüzeylerden nasıl yansıdığını analiz eden polarizasyon verisini de işleyebilir hale getirmiş.

    Elde edilen bu veriler birleşerek Polar ID sistemini oluşturuyor. Sistem, gerçek bir insan yüzü ile örneğin silikon bir 3D maskeyi ayırt edebilecek kadar gelişmiş; çünkü bu yüzeylerin ışığı yansıtma biçimi farklı. Ayrıca kamera tabanlı yüz tanımanın aksine bu sistem karanlıkta da çalışabiliyor.

    Ekran altı kullanım açısından bakıldığında teknoloji, ekran altı selfie kameralarına benzer bir yaklaşım izlese de önemli bir farkı var. Polarizasyon verisi, görüntü kalitesindeki düşüşten neredeyse etkilenmiyor. Bu da örneğin Samsung Galaxy Z Fold modellerinde görülen ekran altı kamera sorunlarının burada yaşanmayabileceğini gösteriyor. Demo gösterimlerinde de, donanım OLED ekranın altına yerleştirildiğinde veri toplama kalitesinde çok küçük bir fark olduğu görülüyor.

    Metalenz, bu teknoloji için birkaç yıl önce Qualcomm ile iş birliği yapmıştı ve artık ticari kullanıma hazır hale gelmiş durumda. Polar ID’nin 2027 yılında akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda görülmeye başlanması bekleniyor. Ekran altına tamamen entegre versiyonunun ise büyük ihtimalle 2028’de piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

    Eğer maliyet ve entegrasyon konusunda beklentiler karşılanırsa, çentikli ekranlar tarihe karışabilir ve yerini tamamen ekranla kaplı, güvenli yüz tanıma sistemlerine bırakabilir.

    hhjjkkll 3 saat önce

