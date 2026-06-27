Bellek krizi büyüyor: Apple, kara listedeki Çinli CXMT'den çip almak istiyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın, yükselen bellek maliyetleri nedeniyle Çinli DRAM üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) ile çalışabilmek için ABD yönetiminden özel izin almaya çalıştığı iddia edildi. Şirketin, bu kapsamda doğrudan ABD Ticaret Bakanlığı ve Washington'daki diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Financial Times’ın haberine göre Apple, Çin ordusuyla bağlantıları nedeniyle Pentagon'un kara listesinde bulunan CXMT'den büyük miktarda DRAM tedarik etmek için Trump yönetiminden açık onay talep ediyor. Bu adım siyasi açıdan riskli görülse de, Apple'ın artan bellek maliyetlerini kontrol altına alabilmesi için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

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Mac ve iPad fiyatlarında artışa gitti

Şirket kısa süre önce Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına gitmiş, Apple CEO'su Tim Cook ise bellek fiyatlarındaki yükselişi "40 yılı aşkın kariyerinde gördüğü en sıra dışı maliyet artışlarından biri" olarak nitelendirmişti.

Sektör verilerine göre LPDDR5X 12 GB belleklerin sözleşmeli fiyatı 2026 yılı başından bu yana yaklaşık üç kat artarak 145 dolar seviyesine ulaştı. NAND flaş depolama maliyetlerindeki yükseliş de üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Tam Boyutta Gör Bu durumun Apple'ın ürün maliyetlerine etkisi de dikkat çekici. 2025'te 256 GB depolamalı iPhone 17 Pro'nun malzeme maliyetinin yaklaşık yüzde 9'unu bellek ve depolama bileşenleri oluştururken, aynı kalemlerin yaklaşan iPhone 18 Pro'nun maliyetinin yüzde 27'sine kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

CXMT hamlesi Apple'ın pazarlık gücünü arttırabilir

Apple için CXMT'nin önemi, şirketin hızla büyüyen üretim kapasitesinden kaynaklanıyor. Çinli üreticinin aylık wafer üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin seviyesinden 300 bine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. CXMT, Apple'ın tüm talebini karşılayamasa bile, şirketin mevcut tedarikçileri olan Samsung, SK hynix ve Micron karşısında pazarlık gücünü artırabilir.

Öte yandan, Trump yönetiminin CXMT için özel izin vermesi halinde, Apple'ın daha önce yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirinden çıkardığı Çinli depolama üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) için de benzer bir sürecin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Çinli bellek üreticileri yıllar sonra yeniden Apple'ın tedarik zincirinde önemli bir rol üstlenebilir.

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Apple'ın bellek çıkmazı: Kara listedeki Çinli CXMT için devrede

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