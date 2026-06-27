Bellek krizi büyüyor: Apple, kara listedeki Çinli CXMT'den çip almak istiyor

Financial Times’ın haberine göre Apple, Çin ordusuyla bağlantıları nedeniyle Pentagon'un kara listesinde bulunan CXMT'den büyük miktarda DRAM tedarik etmek için Trump yönetiminden açık onay talep ediyor. Bu adım siyasi açıdan riskli görülse de, Apple'ın artan bellek maliyetlerini kontrol altına alabilmesi için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Mac ve iPad fiyatlarında artışa gitti
Şirket kısa süre önce Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına gitmiş, Apple CEO'su Tim Cook ise bellek fiyatlarındaki yükselişi "40 yılı aşkın kariyerinde gördüğü en sıra dışı maliyet artışlarından biri" olarak nitelendirmişti.
Sektör verilerine göre LPDDR5X 12 GB belleklerin sözleşmeli fiyatı 2026 yılı başından bu yana yaklaşık üç kat artarak 145 dolar seviyesine ulaştı. NAND flaş depolama maliyetlerindeki yükseliş de üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.
CXMT hamlesi Apple'ın pazarlık gücünü arttırabilir
Apple için CXMT'nin önemi, şirketin hızla büyüyen üretim kapasitesinden kaynaklanıyor. Çinli üreticinin aylık wafer üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin seviyesinden 300 bine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. CXMT, Apple'ın tüm talebini karşılayamasa bile, şirketin mevcut tedarikçileri olan Samsung, SK hynix ve Micron karşısında pazarlık gücünü artırabilir.
Öte yandan, Trump yönetiminin CXMT için özel izin vermesi halinde, Apple'ın daha önce yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirinden çıkardığı Çinli depolama üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) için de benzer bir sürecin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Çinli bellek üreticileri yıllar sonra yeniden Apple'ın tedarik zincirinde önemli bir rol üstlenebilir.Kaynakça https://www.engadget.com/2203121/apple-looking-buy-chips-blacklisted-chinese-company/ https://www.ft.com/content/d72a25e2-7bde-4aa9-bd8d-0c4f3d6cb2cb?syn-25a6b1a6=1 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş