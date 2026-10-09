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    Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'u için tarih verildi

    Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'u için yeni tarih gündeme geldi. Mark Gurman'a göre şirket, M6 işlemcili Mac modelleri ve OLED iPad mini'yi de yakında tanıtabilir.

    Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'u için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir gündemde olan dokunmatik ekranlı MacBook modeli için yeni bir tarih ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre teknoloji devi, yeni MacBook'un yanı sıra M6 işlemcili Mac modellerini ve OLED ekranlı iPad mini'yi de 27 Ekim civarında duyurabilir.

    kunmatik ekranlı MacBook geliyor

    Kaçıranlar için daha önce Apple'ın ekim ayında iki ayrı ürün duyurusu gerçekleştirmeyi planladığından bahsedilmişti. Şirketin 13 Ekim'de düzenleyeceği etkinlik doğrulanırken, ikinci duyurunun tarihi henüz resmiyet kazanmadı. Bloomberg yazarı Mark Gurman ise, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ikinci lansmanın 27 Ekim Salı günü veya bu tarihe yakın bir zamanda yapılmasının planlandığını duyurdu.

    İkinci duyurunun en dikkat çekici ürünü, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen dokunmatik ekranlı MacBook olabilir. Bu modelin tanıtılması, MacBook ailesinde ekranla etkileşim konusunda önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Ancak cihazın teknik özellikleri, dokunmatik ekranın nasıl kullanılacağı ve fiyatı hakkında henüz kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor. Apple da şu ana kadar bu modelin varlığını veya tanıtım tarihini resmen doğrulamadı.

    M6 işlemcili MacBook Pro ve iMac de gelebilir

    Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, ikinci duyuruda yeni Mac modellerine de yer verebilir. Bunlar arasında M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro ve iMac modelleri bulunuyor. Yeni işlemcilerin performans ve enerji verimliliği tarafında ne gibi yenilikler sunacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte M6 ailesinin tanıtılması, Apple'ın Mac ürün gamındaki işlemci güncellemelerinin devam edeceğine işaret ediyor.

    Şirketin ayrıca OLED ekranlı yeni iPad mini modelini de aynı dönemde tanıtması bekleniyor. Bu modelle birlikte iPad mini ailesinde ekran teknolojisi açısından önemli bir değişiklik yaşanabilir.

    13 Ekim etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Apple'ın 13 Ekim'de düzenlemesi beklenen ilk etkinliğinde ise akıllı ev ürünlerinin ön plana çıkacağı belirtiliyor. İddialara göre şirket, ekranlı yeni bir HomePod, güncellenmiş HomePod mini ve yeni Apple TV modellerini duyurabilir. Bunlara ek olarak LG ve Schneider Electric tarafından geliştirilen bazı akıllı ev aksesuarlarının da tanıtılması gündemde.

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