    iPhone 20’nin devrimsel ekran tasarımında büyük sorun ortaya çıktı: Ertelenebilir

    Apple'ın, 20. yıla özel iPhone modelinde kullanmayı planladığı "dört kenardan kavisli" ekran teknolojisi, önemli bir teknik sorun nedeniyle gecikebilir.        

    Apple’ın dört kenardan kavisli iPhone planı tehlikeye girdi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 20. yıla özel olarak hazırladığı iddia edilen iPhone 20 modeli, şirketin şimdiye kadarki en iddialı ekran tasarımına sahne olabilir. Ancak yeni bir rapora göre "dört kenardan kavisli ekran" teknolojisi, Apple’ın çözmekte zorlandığı ciddi bir teknik sorun nedeniyle gecikebilir.

    Ekran kenarlarında görüntü bozulması problemi ortaya çıktı

    Kore merkezli ETNews’in haberine göre, iPhone 20’de kullanılacak ekranın katot katmanında yer alan magnezyum-gümüş alaşımı, ekran kenarlarında görüntü bozulmasına neden olabiliyor. Bu durum özellikle panelin köşelerinde parlaklık kaybı yaratırken, Apple’ın premium tasarım hedefini de riske atıyor.

    Şirketin bu sorunu çözmek için mevcut alaşım yerine indiyum-çinko oksit (IZO) teknolojisine geçmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak rapor, bu değişimin 2027’de çıkması beklenen iPhone 20’ye yetişmeyeceğini ve yeni nesil katman yapısının ancak 2028’de seri üretime gireceğini aktarıyor.

    Apple, Samsung ve LG ile yoğun şekilde çalışıyor

    Apple’ın bu süreçte ekran üreticileriyle yoğun şekilde çalıştığı ifade edilirken, özellikle Samsung ve LG tarafında büyük yatırımlar yapıldığı belirtiliyor. LG’nin yeni üretim tesisi için yaklaşık 1,1 trilyon won (yaklaşık 741 milyon dolar) yatırım hazırlığında olduğu aktarılıyor. Buna rağmen Apple’ın ilk etapta yalnızca Samsung ile özel bir anlaşma yaptığı, LG’nin ise tedarik zincirine daha sonra dahil olabileceği iddia ediliyor.

    iPhone 20, en pahalı iPhone olabilir

    Tek bir üreticiye bağımlı kalınması ise maliyetleri ciddi şekilde artırabilir. Dört taraftan kavisli ekran teknolojisinin üretim zorluğu nedeniyle iPhone 20, Apple tarihindeki en pahalı iPhone modeli olabilir.

    Raporda dikkat çeken bir diğer ihtimal ise Apple’ın projeyi tamamen ertelemesi. Eğer ekran kenarlarındaki parlaklık ve deformasyon sorunları zamanında çözülemezse, şirketin iPhone 20’de standart düz ekran tasarımını koruyabileceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı tamamen çerçevesiz iPhone hayalini birkaç yıl daha geciktirebilir.

