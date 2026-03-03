Apple'ın ekonomik iPhone modeli 17e: Hem şaşırttı, hem kızdırdı!

Yeni iPhone 17e’yi mercek altına alıyoruz. A19 çipiyle amiral gemisi performansı sunan bu cihaz, Türkiye fiyatı ve sunduğu özelliklerle alınmaya değer mi? Dinamik Ada neden yok? Cevaplar videoda!

Apple’ın 2026 yılındaki en stratejik hamlelerinden biri olan iPhone 17e resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl başlayan ekonomik iPhone serüveni, bu yeni modelle birlikte çok daha güçlü bir donanım ve bazı kritik düzeltmelerle devam ediyor. Videomuzda, Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonunun tüm teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimine etkilerini detaylandırıyoruz.

Tasarım tarafında iPhone 16e hatlarını koruyan cihaz, en büyük farkı depolama tarafında yaratıyor. Apple, 128GB modelini tamamen kaldırarak başlangıç kapasitesini 256GB’a çekti. Günümüz medya tüketim alışkanlıkları ve uygulama boyutları düşünüldüğünde, bu hamle iPhone 17e’yi uzun ömürlü bir seçenek haline getiriyor.

Ekran özellikleri ise yine teknoloji dünyasını ikiye bölecek gibi duruyor. 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, 2000 nit parlaklığa kadar çıksa da Apple’ın 60Hz yenileme hızı tercihinde ısrar etmesi dikkat çekiyor. ProMotion teknolojisinin eksikliği ve klasik çentik tasarımının devam etmesi, modern rakipleri karşısında cihazın en çok eleştirilen noktası oluyor.

Donanım tarafında ise tam bir performans canavarı ile karşı karşıyayız. A19 çipi ile donatılan iPhone 17e, amiral gemisi modellerle benzer bir işlem gücü sunuyor. 4 çekirdekli GPU yapısıyla grafik tarafında hafif bir kısıtlamaya gidilse de Apple Intelligence özellikleri ve Neural Engine performansı cihazı orta segmentin zirvesine taşıyor.

Kullanıcıların en çok sevindiği yenilik şüphesiz MagSafe desteğinin geri dönmesi oldu. Qi2 standardı ve mıknatıslı yapısıyla aksesuar ekosistemine tam uyum sağlayan cihaz, kablosuz şarj pratikliğini ekonomik segmente taşıyor. USB-C üzerinden hızlı şarj desteği de modern standartları karşılamaya devam ediyor.

Kamera tarafında Apple sadelikten yana; 48MP tek arka kamera ile yoluna devam ediyor. Ultra geniş açı veya telefoto lens olmasa da Apple’ın gelişmiş görüntü işleme algoritmaları sayesinde gece modu, portre modu ve 4K Dolby Vision video performansında sınıfı geçmeyi başarıyor.

Son olarak iPhone 17e Türkiye fiyatı ve global rekabet avantajlarını değerlendiriyoruz. 256GB başlangıç kapasitesine rağmen fiyatın korunmuş olması, Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenler için bu telefonu 2026'nın en çok satan modellerinden biri yapmaya aday gösteriyor.