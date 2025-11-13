Giriş
    Apple'ın en ucuz iPhone'u satmıyor: iPhone 16e satışları düştü!

    iPhone 16e, şu anda Apple mağazasında da resmî olarak sattığı en ucuz telefonu. Giriş seviye iPhone 16e modelinin tıpkı iPhone Air gibi düşük satış rakamlarına ulaştığı bildirildi.

    iPhone 16e satışları iPhone Air kadar düşük Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda iPhone Air modelinin üretimini resmen durdurdu. Apple’ın ince tasarımıyla öne çıkardığı bu telefon kadar satmayan bir model daha var: iPhone 16e. Giriş seviye ve şu anda Apple mağazalarında bulunabilecek en uygun fiyatlı iPhone olsa da son dönemde cihaza talep düştü. iPhone 16e’nin iPhone Air gibi düşük satış rakamlarına ulaştığı bildirildi.

    iPhone 16e, iPhone Air kadar az talep görüyor

    iPhone 16e satışları Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e, bu yılın başlarında 47.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunularak iPhone SE’nin yerini aldı. Şu anda 50 bin TL fiyatla Apple mağazalarında satışta olan cihaz, A18 çip, OLED ekran, Apple C1 modem, 48 megapiksel kamerayla geliyor. iPhone 16e’nin şimdiye kadar satış performansı hakkında çok az rapor yayınlandı. Son olarak, Fixed Focus Digital, telefonun iyi satmadığını ve Apple’ın popüler, düşük maliyetli iPhone sunma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.

    iPhone 17e ve iPhone Air 2 gelecek

    Aynı kaynak, iPhone 16e'nin iyi satmamasına rağmen iPhone 17e modelinin geleceğini söylüyor. iPhone Air ve iPhone 16E iyi satmasa da her iki model de planlandığı gibi güncellenecek.

    Geçen ay iPhone Air siparişlerinin neredeyse üretim sonu seviyesine düşürüldüğü bildirilmişti. Fixed Focus Digital, cihazın üretiminin tamamen durdurulduğunu belirtiyor. Bu durumun kalıcı olup olmadığı henüz belli değil. iPhone Air, ince tasarımıyla öne çıkarılsa da tek kamera, düşük pil kapasitesi, tek mono hoparlör gibi önemli eksikliklerle geliyor ve buna rağmen yüksek fiyat etiketine sahip.

