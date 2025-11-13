Apple'ın en ucuz iPhone'u satmıyor: iPhone 16e satışları düştü!

Aynı kaynak, iPhone 16e'nin iyi satmamasına rağmen iPhone 17e modelinin geleceğini söylüyor. iPhone Air ve iPhone 16E iyi satmasa da her iki model de planlandığı gibi güncellenecek.
Geçen ay iPhone Air siparişlerinin neredeyse üretim sonu seviyesine düşürüldüğü bildirilmişti. Fixed Focus Digital, cihazın üretiminin tamamen durdurulduğunu belirtiyor. Bu durumun kalıcı olup olmadığı henüz belli değil. iPhone Air, ince tasarımıyla öne çıkarılsa da tek kamera, düşük pil kapasitesi, tek mono hoparlör gibi önemli eksikliklerle geliyor ve buna rağmen yüksek fiyat etiketine sahip.