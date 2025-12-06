Giriş
    Apple'ın FaceTime uygulaması, Rusya'da yasaklandı

    Apple'ın görüntülü arama uygulaması FaceTime, Rusya'da yasaklandı. Rusya, FaceTime'ın suç faaliyetleri için kullanıldığını, uygulamanın engellenmesinin yasal kolluk kuvveti önlemi olduğunu bildirdi.

    apple facetime rusyada yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Rusya, ülkede FaceTime erişimini engelledi. Kullanıcılar bugün itibarıyla Apple platformu üzerinden bağlantı kuramıyor. Bu yasaklama, yetkililerin suç faaliyetleri için kullanıldığını iddia ettiği yabancı teknoloji platformlarına yönelik artan baskının bir parçası.

    FaceTime, Rusya'da neden yasaklandı?

    Rusya'nın medya düzenleyicisi Roskomnadzor, Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kolluk kuvvetlerine göre, FaceTime ülkede terör saldırıları düzenlemek ve gerçekleştirmek, Rus vatandaşlarına karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor."

    ‌FaceTime‌ artık ülke genelinde kısıtlanmış, muhtemelen ağ düzeyinde engellenmiş durumda. Bu nedenle VPN aracılığıyla erişilebilir olmaya devam ediyor.

    Moskova’daki iPhone kullanıcıları, ‌FaceTime‌ uygulamasını kullanmaya çalıştıklarında "Kullanıcıya ulaşılamıyor" mesajını görüyor. Bu, ‌FaceTime‌ araması bağlanamadığında görüntülenen bir hata. Uygulama hala açılıp etkinleştiği için Apple uygulamayı kaldırmadı.

    Rusya, FaceTime’ın yasa dışı faaliyetleri koordine etmek için kullanıldığını ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) aramaları izleme seçeneği sunmadığını iddia ediyor. Apple, FSB'nin ‌FaceTime‌ trafiğine erişmesine izin vermiyor. Şirket uçtan uca şifreleme konusunda taviz vermiyor.

    Rusya'da engellenen tek uygulama değil

    Rusya'da birçok uygulama ve hizmet engellenmiş durumda. Facebook, Instagram, Twitter, Discord ve LinkedIn erişime kapalı. Bu uygulamalara VPN olmadan erişim sağlanamıyor. YouTube da kısıtlamalar nedeniyle neredeyse kullanılamaz halde. Ayrıca en popüler sosyal ağ uygulamalarından olan TikTok da 2022’den beri diğer ülkelerden içerikleri göstermeyen, yalnızca Rusya'ya özel bir akış sunuyor. Viber ve Signal da ülkede yasaklı ve Ruslar bu yılın başlarından itibaren WhatsApp veya Telegram üzerinden arama yapamıyor. Bu uygulamalarda mesajlaşma da kısıtlanmış durumda.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 43 dakika önce

    ileri casusluk ekipmanı...

