Apple’ın geleceğini yeni CEO Ternus’un AI hamleleri belirleyecek

Tam Boyutta Gör Apple, yaptığı açıklamada Tim Cook’un 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO’luk görevini John Ternus’a bırakacağını bildirdi. Ancak koltuğun Ternus’a geçmesi, şirket için yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Wall Street analistlerine göre bu yeni dönem, Apple’ın köklü donanım gücünü yapay zeka odaklı bir gelecekle ne ölçüde birleştirebileceği sorusuna odaklanacak.

Baskı artıyor

Apple, son dönemde hızla yükselen yapay zeka rekabetinin baskısını daha yoğun hissediyor. Şirket, özellikle üretken yapay zeka alanında rakiplerine kıyasla daha yavaş ilerlediği yönündeki eleştirilerle karşı karşıya. Bu durum, Apple’ın piyasa değerinde de etkisini gösterdi ve şirket, dünyanın en değerli şirketi unvanını yapay zeka çipleriyle öne çıkan Nvidia’ya kaptırdı.

Bununla birlikte Apple, yalnızca teknolojik rekabetle değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik baskılarla da mücadele ediyor. ABD yönetiminin üretimi ülke içine çekme yönündeki politikaları, şirketin küresel tedarik zinciri stratejisini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor. Tim Cook döneminde bu tür politik süreçler ustalıkla yönetilirken yatırımcılar şimdi John Ternus’un Washington ile ilişkileri nasıl yöneteceğini yakından izliyor.

Ternus ne getirecek?

Tam Boyutta Gör Apple’da çeyrek asrı geride bırakan John Ternus, şirketin ürün geliştirme süreçlerinde kilit rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor. Özellikle iPhone’un birden fazla neslinde aktif rol üstlenen Ternus, donanım tarafındaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Ancak yeni görevinde ondan beklenen, bu güçlü donanım mirasını yapay zeka destekli kullanıcı deneyimine dönüştürmek.

Analistler, Ternus’un Apple’a kendi vizyonunu ne kadar hızlı yansıtacağı konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. XTB Araştırma Direktörü Kathleen Brooks, yatırımcıların en büyük merakının Ternus’un yapay zeka yarışına ne ölçüde dahil olacağı olduğunu belirtiyor. Brooks’a göre, yeni ürün lansmanları ve hızlı stratejik hamleler Ternus’un liderlik tarzını ortaya koyacak temel göstergeler olacak.

Apple için sırada ne var?

Tim Cook, bazılarına göre Apple’ın vizyonunu körelten başarısız bir lider olarak görülürken bazılarına göre ise şirketi bambaşka noktalara taşıyan başarılı bir lider olarak görülüyor. Cook’un 2011 yılında CEO olmasıyla başlayan süreçte Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 20 kat artarak 4 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç oranı da yaklaşık 12 seviyesinden 30’a kadar yükseldi. Diğer tandan Cook döneminin “yeni” ürünü olan Vision Pro ise teknik üstünlüğüne rağmen bekleneni verememişti.

Ancak analistlere göre artık asıl soru, lider değişiminden ziyade Apple’ın bundan sonra nasıl büyüyeceği.

Hargreaves Lansdown kıdemli analisti Matt Britzman, Apple’ın yapay zeka alanındaki yazılım gelişimini gerçek bir donanım avantajına dönüştürmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada özellikle Google’ın Gemini modeliyle kurulan iş birliği, Apple’ın yapay zeka stratejisinde önemli bir yapı taşı olarak değerlendiriliyor. Britzman’a göre, bu entegrasyonun kullanıcıyı ikna edecek düzeyde bir deneyime dönüşmesi, yeni bir donanım yükseltme döngüsünü tetikleyebilir.

Buna karşın bazı finans kuruluşları Apple’ın rakipleri gibi agresif yapay zeka yatırımlarına yönelmeyeceği görüşünde. Morgan Stanley analistleri, Ternus yönetiminde olası bir yapay zeka dönüşümünün daha uzun vadeli ve kontrollü ilerleyeceğini öngörüyor. Bu yaklaşım, şirketin milyarlarca dolarlık hızlı yatırımlar yerine daha dengeli bir strateji izleyeceğine işaret ediyor.

Evercore ISI analistleri de kısa vadede Apple’ın genel stratejisinde radikal bir değişim beklemiyor. Ancak yaklaşan ürün lansmanlarıyla birlikte yeni yapay zeka özelliklerinin devreye alınması şirketin yönünü netleştirecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

