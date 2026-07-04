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    Apple, giriş seviyesi MacBook Pro tasarımını beklenenden erken yeniliyor

    Teknoloji devi Apple, giriş seviyesi MacBook Pro için beklenenden erken büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. İşte M7 işlemcili modelle ilgili tüm detaylar:

    Apple'ın giriş seviyesi MacBook Pro modeli büyük yenilik alıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, MacBook Pro serisinde alışılmış ürün geçiş takvimini değiştirecek önemli bir strateji üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, 2027 yılının ilkbaharında tanıtılması beklenen M7 işlemcili giriş seviyesi MacBook Pro modeliyle birlikte yeni kasa tasarımını daha geniş kullanıcı kitlesine beklenenden çok daha erken ulaştırmayı planlıyor.

    Apple, yeni MacBook Pro tasarımını giriş seviyesine daha erken taşıyabilir

    Aktarılan bilgilere göre Apple, bu kez yeni tasarımın giriş seviyesine ulaşmasını yalnızca yaklaşık altı aylık bir sürede gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirketin K104 kod adıyla geliştirdiği belirtilen yeni giriş seviyesi MacBook Pro'nun, üst segment modellerde kullanılacak tasarım anlayışını büyük ölçüde paylaşacağı ifade ediliyor. Böylece Apple, profesyonel seride sunduğu tasarım yeniliklerini çok daha kısa süre içerisinde daha uygun fiyatlı modele taşımış olacak.

    Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Apple'ın ürün takvimini alışılmışın dışında şekillendirmesi. Buna göre 2026 sonbaharında mevcut tasarımı koruyan ve M6 işlemciden güç alan giriş seviyesi MacBook Pro modeli tanıtılacak. Aynı dönemde üst segmentte yer alacak yeni nesil MacBook Pro modelleri ise tamamen yenilenmiş tasarımla birlikte piyasaya çıkacak. Sektörde bu modellerin "MacBook Ultra" adıyla konumlandırılabileceğine yönelik iddialar da bulunuyor. Ancak Apple tarafından bu isimlendirmeye ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.

    Apple'ın giriş seviyesi MacBook Pro modeli büyük yenilik alıyor Tam Boyutta Gör
    Daha ilginç olan nokta ise üst düzey modellerde işlemci tercihinin beklenenden farklı olması. Daha önce yeni tasarımla birlikte M6 Pro ve M6 Max işlemcilerinin kullanılması beklenirken, son bilgiler Apple'ın bu planı değiştirdiğini gösteriyor. Şirketin üst seviye modelleri M5 Pro ve M5 Max işlemcileriyle piyasaya sürmesi, ardından ise M7 nesline daha hızlı geçiş yapması bekleniyor.

    2027 yılının ilkbaharında tanıtılması beklenen giriş seviyesi MacBook Pro ise hem yeni kasa tasarımını hem de M7 işlemciyi aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. Mevcut iddialar, yeniden tasarlanan kasanın daha ince bir yapıya sahip olacağını, OLED ekran teknolojisine geçiş yapılacağını ve dokunmatik ekran desteğinin sunulabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Apple'ın Dynamic Island benzeri bir deneyimi MacBook ailesine taşıyabileceği de konuşuluyor.

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