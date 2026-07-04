Apple, giriş seviyesi MacBook Pro tasarımını beklenenden erken yeniliyor

Apple, yeni MacBook Pro tasarımını giriş seviyesine daha erken taşıyabilir
Aktarılan bilgilere göre Apple, bu kez yeni tasarımın giriş seviyesine ulaşmasını yalnızca yaklaşık altı aylık bir sürede gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirketin K104 kod adıyla geliştirdiği belirtilen yeni giriş seviyesi MacBook Pro'nun, üst segment modellerde kullanılacak tasarım anlayışını büyük ölçüde paylaşacağı ifade ediliyor. Böylece Apple, profesyonel seride sunduğu tasarım yeniliklerini çok daha kısa süre içerisinde daha uygun fiyatlı modele taşımış olacak.
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Apple'ın ürün takvimini alışılmışın dışında şekillendirmesi. Buna göre 2026 sonbaharında mevcut tasarımı koruyan ve M6 işlemciden güç alan giriş seviyesi MacBook Pro modeli tanıtılacak. Aynı dönemde üst segmentte yer alacak yeni nesil MacBook Pro modelleri ise tamamen yenilenmiş tasarımla birlikte piyasaya çıkacak. Sektörde bu modellerin "MacBook Ultra" adıyla konumlandırılabileceğine yönelik iddialar da bulunuyor. Ancak Apple tarafından bu isimlendirmeye ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.
2027 yılının ilkbaharında tanıtılması beklenen giriş seviyesi MacBook Pro ise hem yeni kasa tasarımını hem de M7 işlemciyi aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. Mevcut iddialar, yeniden tasarlanan kasanın daha ince bir yapıya sahip olacağını, OLED ekran teknolojisine geçiş yapılacağını ve dokunmatik ekran desteğinin sunulabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Apple'ın Dynamic Island benzeri bir deneyimi MacBook ailesine taşıyabileceği de konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: