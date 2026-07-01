Apple'ın gizlilik özelliğinde güvenlik açığı keşfedildi!

Ücretli iCloud+ özelliği "E-postamı Gizle" adresleri gizlemiyor
"E-postamı Gizle", kullanıcıların öncelikle hizmetlere kaydolurken veya üçüncü taraflarla iletişim kurarken rastgele takma ad e-posta adresleri oluşturmasına olanak tanıyan bir iCloud+ özelliğidir. Kullanıcının gerçek e-posta adresini spam'den, veri ihlallerinden ve istenmeyen tanımlamalardan korumak için tasarlanmıştır. Sorun şu ki, Apple’ın açıkladığı gibi kişisel e-posta adresi gizli kalmıyor.
Apple'ın "E-postamı Gizle" hizmetindeki bir güvenlik açığı, neredeyse herkesin oluşturulan takma adın arkasındaki gerçek e-posta adresini ortaya çıkarmasına olanak tanıyor. Araştırmacılar, güvenlik açığının hâlâ kullanılabilir olmasından dolayı teknik detayları paylaşmadıklarını söylüyor ancak gönüllü kullanıcılarla yaptıkları testlerde %100 başarı sağladıklarını söylüyor.
Apple bir yıldan uzun süredir farkında ve güvenlik açığı hâlâ kapatılmadı
Güvenlik sorununu ortaya çıkaran kişilerden Murphy’nin açıklaması şu şekilde: “Apple’ın E-postamı Gizle hizmeti, gizli olması gereken e-posta adreslerini açığa çıkartıyor. Sorunu ve çoğaltma talimatlarını bir yıldan fazla bir süre önce Apple'a bildirdik. Neden düzeltilmediğini bilmiyoruz ancak daha fazla beklemek istemiyoruz. Hide My Email kullanıcıları, gizlenmiş e-posta adreslerinin keşfedilmesinin mümkün olabileceğini bilmeyi hak ediyor."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş