Neredeyse bedava Apple TV hamlesi Netflix'in tahtını sallayıp, HBO'nun dengesini bozabilir mi?

Apple'dan iPhone lansman etkinliğinin dumanı üstündeyken kritik hamle: Hem Türkiye'ye Apple TV'yi getirdi hem de Emmy'de tarihe geçti. İki haberi birlikte inceliyoruz, gerçekten bir dönüm noktası mı?

Apple bu hafta teknoloji ve eğlence dünyasında art arda iki büyük haberle gündeme oturdu. Apple TV, Türkiye'de resmen iCloud+ aboneliğinin bir parçası haline geldi ve aynı hafta Emmy Ödülleri'nde tarihi bir zafer kazanarak HBO ve Netflix'i geride bıraktı. Bu videoda her iki gelişmeyi birlikte ele alıyor, aralarındaki bağlantıyı kuruyoruz.

Türkiye'deki iCloud+ kullanıcıları artık ek ücret ödemeden Apple TV'nin orijinal dizi ve film kütüphanesine erişebiliyor. Pakete ayrıca 200'den fazla oyun içeren Apple Arcade ve reklamsız dinleme sunan Apple Music Select koleksiyonu da dahil. 50 GB'lik giriş paketi aylık 49,99 TL'den başlıyor; bu fiyatlandırmanın Netflix ve diğer platformlara kıyasla neden bu kadar dikkat çekici olduğunu konuşuyoruz.

Aynı hafta açıklanan Emmy 2026 sonuçları da en az bu haber kadar çarpıcıydı. Apple TV'nin komedi yapımı Widow's Bay, 14 dalda ödül kazanarak gecenin en çok ödüllenen dizisi oldu. Apple TV toplam 28 Emmy ile HBO'yu ve Netflix'i geride bırakarak tarihinde ilk kez bir ödül gecesini lider tamamladı.

Videoda The Pitt, Pluribus, DTF St. Louis gibi yapımların aldığı ödüllere, Noah Wyle, Rhea Seehorn, Jean Smart ve Vince Gilligan gibi isimlerin kazandığı kategorilere de detaylı şekilde değiniyoruz.

Bu iki haberin aslında tek bir stratejinin parçaları olduğunu, Apple'ın "az ama kaliteli içerik" yaklaşımıyla hem prestij hem de erişilebilirlik konusunda nasıl bir hamle yaptığını analiz ediyoruz. Türkiye pazarında Turkcell TV+, Netflix ve BluTV gibi oyuncuların bu gelişmeden nasıl etkileneceğini de konuşuyoruz.

Apple TV'nin bu düşük fiyatlı girişi sizi bu platforma çekti mi? Yorumlarda buluşalım, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.