Apple'ın iki yeni ürünü macOS 26.3 kodlarında ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör macOS 26.3, Apple'ın söylentilere konu olan daha düşük fiyatlı MacBook ve iki yeni Studio Display modeline işaret ediyor.

11 Şubat'ta yayınlanan macOS 26.3, J700, J427 ve J527 olarak tanımlanan üç yeni cihaz için kext’leri içeriyor. Kod adları, geçen yıl sızdırılan iOS 26'nın dahili sürümüne dayananlar dahil olmak üzere önceki raporlarla eşleşiyor.

Uygun fiyatlı MacBook modeli yakında tanıtılacak: Neler sunacak? 1 gün önce eklendi

Uygun fiyatlı MacBook onaylandı

Tam Boyutta Gör J700, söylentilere konu olan yeni düşük fiyatlı MacBook'un kod adı. Bu Mac'in mevcut MacBook Air'den daha düşük fiyatlı olması ve M serisi yerine A serisi çiple çalışan ilk Apple silicon Mac olması bekleniyor.

Yeni giriş seviye MacBook'un iPhone 16 Pro modellerindeki A18 Pro çipine sahip olacağı bildiriliyor. Benchmark testleri, A18 Pro'nun M1'den biraz daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Bu, yeni modelin çoğu sıradan kullanıcı için yeterli olacağı anlamına geliyor.

Son zamanlarda Bloomberg'den Mark Gurman, A18 Pro çipli MacBook’un daha düşük fiyatına rağmen, 13 inçten biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağını ve alüminyumdan üretileceğini bildirdi. Bazı analistler fiyatının 599 dolara kadar düşeceğini düşünüyor ancak 699 ile 799 dolar arasında bir fiyat daha olası gözüküyor.

Apple Studio Display 2 geliyor

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen MacBook'a ek olarak, macOS 26.3, piyasaya sürülmemiş iki cihaz için daha sürücü içeriyor: J427 ve J527. Her ikisi de yeni nesil Studio Display modelleri.

Yeni Studio Display modellerinden en az birinin mini-LED arka aydınlatmalı, 90Hz ya da 120Hz'e kadar yenileme hızına, HDR desteğine ve A19 veya A19 Pro çipine sahip 27 inç panel içereceği söylentileri var. Büyük tasarım değişiklikleri beklenmiyor.

Eğer bir sonraki Studio Display mini-LED arka aydınlatma ve HDR desteği alırsa, maksimum parlaklık ve kontrast oranı mevcut modelden daha yüksek olacak. Ayrıca şu anda kullanılan A13 Bionic'ten daha yeni A19 veya A19 Pro çipi, performans iyileştirmelerine, kamera ile ilgili geliştirmelere ve daha fazlasına katkı sağlayacak.

İkinci Studio Display hakkında herhangi bir detay yok. Muhtemelen daha üst düzey bir model olacak ve daha büyük (32 inç gibi) bir ekran boyutu sunacak.

Mevcut Studio Display, ilk Mac Studio ile birlikte Mart 2022'de piyasaya sürüldü. Mini-LED arka aydınlatmasız 27 inçlik bir ekrana, 5K çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına, 600 nit'e kadar parlaklığa, dahili kameraya ve hoparlörlere, Thunderbolt 3 bağlantı noktasına ve üç adet USB-C bağlantı noktasına sahip. Apple Studio Display’in Türkiye fiyatı 100.000 TL seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: