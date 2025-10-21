Apple'ın ikinci katlanabilir telefonu kapaklı tarzda olacak: 2028'de gelmesi bekleniyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir beklenen katlanabilir telefonları gerçeğe dönüşmek üzere. Yeni bir rapora göre şirket, iki farklı tasarım üzerinde çalışıyor. İlk modelin 2026’da tanıtılması planlanan kitap tarzı bir katlanabilir iPhone olacağı belirtiliyor. Şirketin ayrıca 2028’de piyasaya sürmeyi planladığı kapaklı bir versiyon üzerinde de çalıştığı ifade ediliyor.

Galaxy Z Flip'e rakip olacak

“iPhone Fold” olarak anılan ilk modelin, Samsung’un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde dikey olarak katlanacağı belirtiliyor. İkinci model ise Galaxy Z Flip tarzında bir tasarıma sahip olacak. Stone Partners yöneticisi ve endüstri analisti Kim Ki-hyun, ETNews tarafından düzenlenen “Tech Summit” etkinliğinde bu bilgileri paylaştı ve 2026 lansmanı için Apple’ın tedarikçilerle ortaklıklarını doğruladı. Kim ayrıca, 2028’in başlarında Apple’ın katlanabilir ürün serisini çeşitlendirmeyi planladığını belirterek, bunun tek seferlik bir deneme değil, uzun vadeli bir strateji olduğunu vurguladı.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun LTPO teknolojisi, COE, CPM, Clear OC, ekran altı kamera ve cam orta çerçeve gibi bir dizi gelişmiş ekran teknolojisi kullanacağı bildiriliyor.

Kitap tipi versiyon daha çok üretkenlik ve geniş ekran deneyimine odaklanırken, kapaklı versiyon taşınabilirliğe ve stile önem veren kullanıcılara hitap edecek.

Apple’ın katlanabilir iPhone’larında özellikle menteşe yapısına ve dayanıklılığa büyük önem verdiği, menteşenin hibrit malzemeden üretilerek maksimum sağlamlık sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın dayanıklılığını artırmak için cam orta çerçeve yapısının benimseneceği ifade ediliyor.

