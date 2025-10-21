Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın ikinci katlanabilir telefonu kapaklı tarzda olacak: 2028'de gelmesi bekleniyor

    Apple'ın iki farklı katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 2028'de piyasaya çıkması beklenen kinci modelin kapaklı katlanabilir bir model olacağı belirtiliyor.

    Apple'ın ikinci katlanabilir telefonu kapaklı tarzda olacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir beklenen katlanabilir telefonları gerçeğe dönüşmek üzere. Yeni bir rapora göre şirket, iki farklı tasarım üzerinde çalışıyor. İlk modelin 2026’da tanıtılması planlanan kitap tarzı bir katlanabilir iPhone olacağı belirtiliyor. Şirketin ayrıca 2028’de piyasaya sürmeyi planladığı kapaklı bir versiyon üzerinde de çalıştığı ifade ediliyor.

    Galaxy Z Flip'e rakip olacak

    “iPhone Fold” olarak anılan ilk modelin, Samsung’un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde dikey olarak katlanacağı belirtiliyor. İkinci model ise Galaxy Z Flip tarzında bir tasarıma sahip olacak. Stone Partners yöneticisi ve endüstri analisti Kim Ki-hyun, ETNews tarafından düzenlenen “Tech Summit” etkinliğinde bu bilgileri paylaştı ve 2026 lansmanı için Apple’ın tedarikçilerle ortaklıklarını doğruladı. Kim ayrıca, 2028’in başlarında Apple’ın katlanabilir ürün serisini çeşitlendirmeyi planladığını belirterek, bunun tek seferlik bir deneme değil, uzun vadeli bir strateji olduğunu vurguladı.

    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun LTPO teknolojisi, COE, CPM, Clear OC, ekran altı kamera ve cam orta çerçeve gibi bir dizi gelişmiş ekran teknolojisi kullanacağı bildiriliyor. 

    Kitap tipi versiyon daha çok üretkenlik ve geniş ekran deneyimine odaklanırken, kapaklı versiyon taşınabilirliğe ve stile önem veren kullanıcılara hitap edecek.

    Apple’ın katlanabilir iPhone’larında özellikle menteşe yapısına ve dayanıklılığa büyük önem verdiği, menteşenin hibrit malzemeden üretilerek maksimum sağlamlık sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın dayanıklılığını artırmak için cam orta çerçeve yapısının benimseneceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatay geçiş yapmak zor mu bnesim indirim kodu kaynak alan göze ne iyi gelir septum deviasyonu ameliyatı olanların yorumları ford focus 1.6 tdci motor yağı tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum