Apple'ın ikinci katlanabilir telefonu kapaklı tarzda olacak: 2028'de gelmesi bekleniyor

Galaxy Z Flip'e rakip olacak
“iPhone Fold” olarak anılan ilk modelin, Samsung’un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde dikey olarak katlanacağı belirtiliyor. İkinci model ise Galaxy Z Flip tarzında bir tasarıma sahip olacak. Stone Partners yöneticisi ve endüstri analisti Kim Ki-hyun, ETNews tarafından düzenlenen “Tech Summit” etkinliğinde bu bilgileri paylaştı ve 2026 lansmanı için Apple’ın tedarikçilerle ortaklıklarını doğruladı. Kim ayrıca, 2028’in başlarında Apple’ın katlanabilir ürün serisini çeşitlendirmeyi planladığını belirterek, bunun tek seferlik bir deneme değil, uzun vadeli bir strateji olduğunu vurguladı.
Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun LTPO teknolojisi, COE, CPM, Clear OC, ekran altı kamera ve cam orta çerçeve gibi bir dizi gelişmiş ekran teknolojisi kullanacağı bildiriliyor.
Kitap tipi versiyon daha çok üretkenlik ve geniş ekran deneyimine odaklanırken, kapaklı versiyon taşınabilirliğe ve stile önem veren kullanıcılara hitap edecek.
Apple’ın katlanabilir iPhone’larında özellikle menteşe yapısına ve dayanıklılığa büyük önem verdiği, menteşenin hibrit malzemeden üretilerek maksimum sağlamlık sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın dayanıklılığını artırmak için cam orta çerçeve yapısının benimseneceği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: