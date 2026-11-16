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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, artırılmış gerçeklik yerine yapay zeka destekli Siri ile güçlendirilen ilk akıllı gözlüğünü 2027'de tanıtmaya hazırlanıyor. Kameralar aracılığıyla çevreyi analiz edebilen cihaz, gelişmiş Siri altyapısı ve sadeleştirilmiş visionOS işletim sistemiyle çalışacak. Yüksek ses kalitesi, MagSafe benzeri pratik şarj aksesuarı ve iPhone bağlantısı gerektiren gelişmiş özellikleriyle günlük kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Sevkiyatların ise aynı yılın sonundan önce başlaması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Apple'ın akıllı gözlük projesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, ilk akıllı gözlük modelini Haziran 2027'de düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Ancak cihazın tanıtımla birlikte satışa sunulması beklenmiyor. Gurman, sevkiyatların 2027 yılının sonundan önce başlamasının hedeflendiğini belirtiyor.

Apple'ın ilk akıllı gözlüğü, artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerine sahip olmayacak. Bunun yerine şirket, cihazın merkezine yapay zeka destekli Siri'yi ve günlük kullanımda işe yarayacak akıllı özellikleri yerleştirecek.

Yeni Siri, akıllı gözlüklerin merkezinde olacak

Gözlükte Apple'ın yenilenen Siri altyapısı önemli rol oynayacak. Siri, dış dünyayla alakalı sorular için kameraları kullanabilecek. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni Siri, uygulamalar üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecek. Apple, bu özellikleri öncelikle iPhone'a getirerek geliştiricilerin uygulamalarını yeni sisteme uyarlamasını istiyor. Böylece akıllı gözlük piyasaya çıktığında desteklenen uygulamaların ve özelliklerin hazır olması hedefleniyor.

Şirketin N50 kod adıyla geliştirdiği prototipler, visionOS işletim sisteminin sadeleştirilmiş bir sürümünü çalıştırıyor. Donanım tarafında ise Apple'ın eski nesil akıllı saat işlemcilerini temel alan yeni bir yonga kullanılıyor.

Apple, gözlüğün tasarımında kullanım kolaylığına ve estetiğe de önem verecek. Apple, gözlüğün tasarımında kullanım kolaylığına ve estetiğe önem veriyor. Prototiplerde dikkat çeken ayrıntılardan biri de şarj sistemi. Mark Gurman'ın aktardığına göre cihaz, Tic Tac şeker kutusu boyutunda MagSafe benzeri bir şarj aksesuarıyla gelecek. Sistem, kullanıcı gözlüğü takmaya devam ederken de şarj işlemini mümkün kılacak şekilde tasarlanıyor.

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Apple ayrıca gizlilik ve ses kalitesini de geliştirme sürecinin öncelikleri arasında tutuyor. Gözlükte telefon görüşmeleri, müzik dinleme ve FaceTime üzerinden sesli iletişim gibi özellikler bulunacak. Şirket çalışanlarının aktardığı bilgilere göre Apple, cihazın ses kalitesinin sektörün en iyisi olmasını hedefliyor.

Apple'ın akıllı gözlüğü tamamen bağımsız bir cihaz olmayacak. Pek çok işlem için iPhone bağlantısına ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte Wi-Fi bağlantısı sayesinde bazı özellikler, iPhone yakında olmasa da çalışmaya devam edebilecek.

Örneğin kullanıcı, iPhone'undan uzaklaştıktan sonra Wi-Fi üzerinden ses dinlemeyi sürdürebilecek. Ancak üçüncü taraf uygulamaların çalıştırılması ve diğer gelişmiş işlemler için iPhone'a olan bağımlılık devam edecek.

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