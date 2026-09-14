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    Apple'ın ilk oyun kumandası "Beats" markasıyla gelebilir

    Apple, iPhone kullanıcıları için kendi oyun kumandasını geliştirmeye hazırlanıyor. Ancak bu ürün, satışa Apple yerine Beats markası adı altında çıkabilir. İşte detaylar...

    Apple'ın ilk oyun kumandası 'Beats' markasıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir kendi oyun kumandasını geliştirdiği ve ürünü Beats markası altında piyasaya sürebileceği ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, oyun kumandaları üzerinde bir yıldan uzun süredir çalışıyor.

    Beats markasıyla gelebilir

    İddialara göre Apple, şirket bünyesinde T6502 ve T1057 kod adlı iki farklı oyun kumandası üzerinde çalışıyor. Her iki ürünün de Beats markasıyla satışa sunulması beklenirken, ürünlerin mühendislik ve konsept geliştirme süreçlerinde ise Beats yöneticilerinin görev aldığı paylaşıldı.

    Gurman, Apple'ın daha önce de yeni ürün kategorilerini doğrudan kendi markası yerine Beats üzerinden test ettiğini söylüyor. Beats isminin tercih edilmesi, Apple'ın yeni bir kategoriye girerken daha düşük riskle hareket etmesini sağlayabilir. Ayrıca Beats markasının Apple'ın premium ürünlerinde kullandığı malzeme ve tasarım anlayışına kıyasla daha uygun fiyatlı bir oyun kumandasına imkan verebileceği düşünülüyor.

    İki farklı model yolda

    Daha önce macOS 26'nın ilk sürüm adayı içerisinde bulunan kodlarda T6502 ve T1057 için iki geleneksel oyun kumandası tanımlanmıştı. Her iki modelde D-pad, ABXY tuşları, basılabilir iki analog çubuk, omuz tuşları, analog tetikler ile Home ve Menu tuşları bulunuyor. T6502, USB üzerinden bağlantı kuruyor ve hareket sensörleri barındırmıyor. Bunun karşılığında iki motor üzerinden dört haptik kanal sunuyor.

    T1057 ise USB'nin yanı sıra Bluetooth bağlantısını da destekliyor. Bu modelde ivmeölçer ve jiroskop bulunurken tek bir haptik motor kullanılıyor. Apple şu anda kendi oyun kumandasını üretmek yerine Backbone ve SteelSeries gibi şirketlerin iPhone uyumlu ürünlerini satıyor. iOS ayrıca uzun süredir PlayStation ve Xbox kumandalarını destekliyor.

    Dolayısıyla şirketin kendi oyun kumandasını geliştirmesi, Apple'ı mevcut aksesuar ortaklarıyla doğrudan rekabete sokabilir. Beats markasının kullanılması ise bu rekabeti farklı bir konumlandırmayla yönetmenin yolu olabilir. Apple'ın oyun kumandalarını ne zaman satışa sunacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca Gurman, şimdilik doğrudan Apple markalı bir oyun kumandası için herhangi bir çıkış takvimi paylaşmış değil.

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