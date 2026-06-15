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    Apple'ın iOS 27 için duyurmadığı üç özellik ortaya çıktı

    Yeni bilgilere göre Apple, iOS 27 için henüz duyurmadığı üç önemli yenilik hazırlıyor. Yeni Apple Watch kadranı, özelleştirilebilir Kamera uygulaması ve Siri'de daha fazla yapay zeka desteği yolda.

    Apple'ın iOS 27 için duyurmadığı üç özellik ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27'nin dikkat çeken yeniliklerini tanıtmış olsa da şirketin henüz açıklamadığı bazı özellikleri sonbahar dönemine sakladığı öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman, söz konusu 3 özelliğin neden duyurulmadığından emin olmadığını belirtirken bunlardan bazılarının geliştirici beta sürümünde halihazırda izlerine rastlanabildiğini ifade etti.

    Apple Watch kullanıcılarına yeni kadran seçeneği

    İddialara göre Apple, sonbaharda akıllı saat serisini yenilerken yeni bir Apple Watch kadranını da kullanıma sunmayı planlıyor. Daha önce ortaya çıkan söylentilerde, bu yeni tasarımın şu anda yalnızca Apple Watch Ultra modellerine özel olan Modular Ultra kadranından ilham alacağı belirtilmişti.

    Ancak yeni sürümün, Ultra serisine özgü karmaşık yapının sadeleştirilmiş bir versiyonu olacağı ve böylece daha geniş Apple Watch kullanıcı kitlesine sunulacağı öne sürülüyor. Apple'ın yeni nesil saatlerini tanıtacağı sonbahar etkinliği, bu özelliğin duyurulması için en olası zaman dilimi olarak görülüyor.

    Kamera uygulaması için kişiselleştirme geliyor

    Gurman'ın aktardığı bir diğer yenilik ise iPhone'un Kamera uygulamasına yönelik. Mevcut iOS 27 geliştirici beta sürümünde yer almayan bu özelliğin Apple'ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

    Apple'ın iOS 27 için duyurmadığı üç özellik ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlarda Gurman, Apple'ın Kamera uygulamasını daha esnek hale getirmek istediğini öne sürmüştü. Buna göre kullanıcılar, uygulama içerisinde hangi işlevlerin görüntüleneceğini ve bu işlevlerin ekrandaki konumlarını kendileri belirleyebilecek. Böylece kamera arayüzü, farklı kullanım alışkanlıklarına göre kişiselleştirilebilecek.

    Siri için ChatGPT, Gemini ve Claude desteği

    WWDC 2026'nın ana gündem maddelerinden biri Apple Intelligence olsa da Apple'ın Siri tarafında daha kapsamlı yapay zeka entegrasyonları üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

    Gurman'a göre şirket, Siri kullanıcılarının Apple Intelligence'ın varsayılan yetenekleri ile üçüncü taraf sohbet botları arasında kolayca geçiş yapabilmesini sağlayacak bir sistem geliştiriyor. Bu yaklaşım, Siri'yi farklı yapay zeka modelleriyle birlikte çalışabilen daha esnek bir asistana dönüştürebilir.

    Şu anda iOS 27 geliştirici beta sürümünde kullanıcıların Siri ile ChatGPT arasında geçiş yapabildiği belirtiliyor. Ancak Gurman, gelecekte bu listenin genişleyeceğini ve Google Gemini ile Anthropic tarafından geliştirilen Claude gibi farklı yapay zeka modellerinin de seçenekler arasına katılabileceğini söylüyor.

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