Apple'ın 5 bin TL'lik iPhone Duo kılıfında yapıştırıcı şoku!

Yapışkanlı iPhone Duo Kılıfı
İki parçadan oluşan bu kılıf, iç kenarlarındaki yapışkan şeritler sayesinde iPhone Duo'ya sıkıca sabitleniyor. Kılıfla birlikte gelen talimatlar, kullanıcıların yapışkan üzerindeki koruyucu filmi çıkarmalarını, her iki parçayı cihazın üzerine yerleştirmelerini ve ardından iyice yapışması için bastırmalarını öneriyor.
Polikarbonattan üretilen iPhone Duo Kılıfı, Kum Beji (Sand) ve Lacivert (Navy Blue) renkte geliyor. Kılıf, iPhone'un arka kısmındaki kamera çıkıntısını ve ön taraftaki dış ekranın çevresini korumak üzere tasarlanmış. Ön ekran için bir boşluk bulunuyor ancak cihaz açıldığında iç kısmına herhangi bir koruma sağlamıyor.
Mıknatıslı iPhone Duo Kılıfı 8 bin TL!
Apple ayrıca yapışkan gerektirmeyen Stantlı iPhone Duo Folio kılıfı da satışa sundu. iPhone Duo'ya mıknatıslar aracılığıyla tutunan bu kılıf, cihazın yan taraflarını korumuyor ve kullanıldığı sırada ön ekranı örtüyor. Dış ekrana ihtiyaç duyulduğunda ise mıknatısları sayesinde kolayca geriye doğru katlanabiliyor. Bu kılıfın fiyatı ise 8.000 TL.
iPhone Duo ön siparişleri başladı
iPhone Duo için ön siparişler başladı. İlk satın alanlara önümüzdeki Cuma gününden itibaren ulaşacak olsa da, kılıflar bugünden itibaren mağazalardaki yerini aldı. İlk stoklar hızla tükendi; şu an tüm renk ve kapasite seçenekleri için tahmini teslimat tarihi 25 Ocak görünüyor. iPhone Duo, 230.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuldu. Türkiye, cihazın en pahalı satıldığı ülke.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: