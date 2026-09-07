Apple'ın kalite testleri katlanabilir iPhone üretimini yavaşlattı

Tam Boyutta Gör Apple, merakla beklenen katlanabilir iPhone’dan şu anda çok az sayıda üretiyor. Fabrika üretimi günde sadece birkaç yüz adetle sınırlı. Teknoloji şirketi, çok sıkı kalite kontrol standartları nedeniyle tedarikçilerinden cihaz parçalarını tekrar kontrol etmelerini ve üretimlerini durdurmalarını istedi. Bu beklenmedik gecikmeler, bu hafta yeni katlanabilir iPhone resmi olarak piyasa sürüldüğünde stok sorununa yol açabilir.

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iPhone Ultra üretimi günde birkaç yüz adede ulaşıyor

Son tedarik zinciri raporlarına göre, Apple Ağustos ayı sonlarında günde küçük bir parti telefon üretebildi. Bu yavaş tempo, menteşe tasarımı ve ekranın düzlüğünden kaynaklanıyor. Apple, erken donanım arızalarını önlemek istediği için geçen ay ek bir test aşaması ekledi. Şirket, fabrikaların cihazı yapısal kusurlar olmadan güvenli bir şekilde seri üretebildiğinden emin olmak istiyor.

Foxconn daha önce erken deneme sorunlarını çözmüş olsa da, bu ek kontrol ticari üretimi birkaç hafta geriye itti. Tedarikçiler şimdi yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Üretim hedefi yıl için yaklaşık 10 milyon adet ancak şu anda bu sayıya ulaşmak zor görünüyor. Fabrikalar işi hızlandıramazsa, iPhone Ultra başlangıçta yalnızca ABD’de satışa çıkabilir. Yeni cihazın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Apple'ın kalite testleri iPhone Ultra üretimini yavaşlattı

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