Apple’ın kameralı AirPods planı 2027’ye kaldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Apple’ın kamera donanımına sahip AirPods modeli görünüşe göre bu yılki etkinlikte sahneye çıkmayacak. macOS Tahoe 26.7 sürümünde ortaya çıkan tanıtım videosu lansmanın yaklaştığını düşündürse de şirketin ürünü 2026 yol haritasından çıkardığı bildirildi.

Kameralı AirPods 2027’ye kaldı

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, kamera donanımlı AirPods modellerini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlamıyor. Şirketin ürün üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak tedarik zinciri ve yazılım tarafındaki sorunları henüz çözemediği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Karışıklığın temelinde ise Apple’ın aynı ürün üzerinde geliştirdiği farklı prototipler bulunuyor. Henüz dün yayınladığımız haberimizde macOS Tahoe 26.7’te gizlenmiş bir tanıtım videosundan bahsetmiştik. Bu durum ürünün kısa süre içinde tanıtılacağı yorumlarına yol açmıştı.

Yeni bilgiler, Apple’ın kamera özellikli AirPods için iki ayrı model üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. B790 kod adlı model, kameralarla donatılmış AirPods Pro 3 versiyonu olarak geliştiriliyor. B798 kod adlı diğer model ise kameraları bulunan yeni nesil AirPods Pro olarak konumlandırılıyor. Önceki haberde ele aldığımız ürün B790’dı.

Kameralı AirPods ilk kez görüntülendi: Apple’ın kendisi sızdırdı 2 gün önce eklendi

Bu modelde yer alan kameralar, görüş alanındaki bilgileri Siri aracılığıyla anlamlandırabiliyor ve daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilmesini sağlıyordu. Ancak bu kameraların fotoğraf veya video çekme yeteneklerinin olmayacağı da belirtiliyor. Bu sistem sayesinde AirPods’un çevredeki nesneler ve bilgiler hakkında görsel bağlam elde ederek Siri üzerinden kullanıcılara yardımcı olması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: