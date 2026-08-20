Apple’ın kameralı AirPods planı 2027’ye kaldı

Apple’ın kamera donanımına sahip AirPods modeli görünüşe göre bu yılki etkinlikte sahneye çıkmayacak. macOS Tahoe 26.7 sürümünde ortaya çıkan tanıtım videosu lansmanın yaklaştığını düşündürse de şirketin ürünü 2026 yol haritasından çıkardığı bildirildi.
Kameralı AirPods 2027’ye kaldı
Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, kamera donanımlı AirPods modellerini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlamıyor. Şirketin ürün üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak tedarik zinciri ve yazılım tarafındaki sorunları henüz çözemediği belirtiliyor.
Yeni bilgiler, Apple’ın kamera özellikli AirPods için iki ayrı model üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. B790 kod adlı model, kameralarla donatılmış AirPods Pro 3 versiyonu olarak geliştiriliyor. B798 kod adlı diğer model ise kameraları bulunan yeni nesil AirPods Pro olarak konumlandırılıyor. Önceki haberde ele aldığımız ürün B790’dı.
Bu modelde yer alan kameralar, görüş alanındaki bilgileri Siri aracılığıyla anlamlandırabiliyor ve daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilmesini sağlıyordu. Ancak bu kameraların fotoğraf veya video çekme yeteneklerinin olmayacağı da belirtiliyor. Bu sistem sayesinde AirPods’un çevredeki nesneler ve bilgiler hakkında görsel bağlam elde ederek Siri üzerinden kullanıcılara yardımcı olması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: